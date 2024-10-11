Yemek tarihine bir yolculuk...

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Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi ‘Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyarete açıldı. Serginin aynı adla bir de kitabı hazırlandı. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten yaptığı konuşmada “Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşında, 29 Ekim 2023’te bankamızın ülkemize bir armağanı olarak kapılarını açtı. Açılışının birinci yıldönümünü kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde, ikinci süreli sergimizi sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanatseverleri, kalıcı ve süreli sergilerimizi ziyaret etmek için Beyoğlu’ndaki müzemize bekliyoruz” dedi.

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İlhamını verimli topraktan, denizden; meyvelerden, sebzelerden, balıklardan, yemeklerden ve sofralardan alan sanat eserlerinin görülebileceği sergide Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Selahattin Teoman, Cevat Dereli, Hikmet Onat ve Mehmed Muazzez gibi 90 sanatçıya ait 200’ü aşkın tablo ve heykel izleyiciyle buluşuyor. Küratörlüğünü müzenin de kurucu küratörü, Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği sergi PATTU Mimarlık tarafından tasarlanmış. Yiyeceklerin, meyvelerin, ihtişamlı sofraların, sokak satıcılarının birbirinden farklı halleri rengârenk resmedilmiş. İrepoğlu “Yeme-içme betimlemeleri insanın kendini resimle ifade etmesinin başlangıcından itibaren mevcuttur ve bu kültür bizi tarif eden, kimlik katan olgulardandır. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nun geniş yelpazesinden meyveler, sebzeler ve onların yetiştirilmesinden tüketilmesine kadar tüm süreçleri en canlı biçimde betimleyen resimler seçilerek serginin ana yapısı oluşturuldu, öte yandan müzelerden ve özel koleksiyonlardan da bazı eserlerle zenginleştirildi” diyor.

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Müzenin ikinci ve üçüncü katlarına yayılan sergi farklı temada altı bölümden oluşuyor. llk bölümde ‘Cömert Doğa’ başlığı karşılıyor sizi. Bu kısımda tarla, bağ ve bahçelerdeki rengârenk ekinlerin eşsiz düzeninin ve toprağın cömertliğini şekillendiren insanın yansıtıldığı eserleri görebiliyorsunuz. İkinci bölümdeyse ‘Doğa Tadında Renklerle’ doğanın hayranlık uyandıran ürünleriyle; meyveler, çiçekler ve sebzelerle bezeli natürmortlar var. ‘Ürünler Sunulurken’ üçüncü bölümün başlığı. Yaşamın kaynağı suyun, cıvıl cıvıl pazaryerlerinin, dükkânların ve sokak satıcılarının ilham verdiği eserler sergileniyor. Dördüncü bölümde mavinin derinliklerine iniyorsunuz... ‘Denizden Çıkan Nimet’ başlığı altında çeşit çeşit balıklar ve balıkçılar karşılıyor sizi. ‘Yemek İçin Emek’ beşinci bölümün konusu. Gözü ve gönlü doyuran yemek hazırlıkları ve mutfak temalı eserlerin arasında kayboluyorsunuz. Son olarak adını Orhan Veli’nin ünlü dizesinden alan ‘Cânân ki Degüstasyon’a Gelmez’ bölümündeyse kahve ve çay ile kahvehaneler, gazinolar, lokantalar ve sofraları konu alan eserler var.

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Prof. Dr. Gül İrepoğlu sanatseverleri Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki bu ‘lezzetli’ sergiye davet ediyor: “Gerçekten ‘lezzetli’ bir sergi. Yeme-içmeye dair bir yolculuk bu...”

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri 12.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.