Yemeğin tadı tuzu...

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1) MISIR ÇARŞISI DENİNCE…

Hayfene, İstanbul



Tarihi Yarımada’nın en meşhuru. Şeflerin çoğu baharatını buradan alıyor. Ucuzcular olarak da bilinen markanın başında ailesi Osmanlı döneminden bu yana baharat işiyle uğraşan ve özel karışımlarıyla da tanınan Bilge Kadıoğlu var. Ebru Erke ve Somer Sivrioğlu öneriyor. Çubuk tarçının kilosu 280, tane yenibaharın kilosu 325 lira. (0212) 528 28 95

2) GİRİT’TEN İSTANBUL’A...

Ayfer Kaur, İstanbul

1920’lerde Cevat Güçlü, Girit’ten getirdiği şifalı bitkileri Mısır Çarşısı’ndaki 7 numaralı dükkânda satmaya başlar, işi zamanla kızı Ayfer Kaur devralır. Umut Karakuş’un favorisi... 50 gramlık defne yaprağı 15 lira. (0212) 522 45 23



3) YÖRESEL ÇEŞİTLER İÇİN

Yemen Kuru Kahve ve Baharat, Gaziantep







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Tuba Şatana “Tüm baharat çeşitlerini hatta her türlü yöresel baharatı bulabildiğim yer... Antepli ev kadınları da burayı tercih ediyor. Özellikle köfte baharına hayranım” diyor, kilosu 130 lira. (0539) 226 26 50

4) SUMAĞINI ALIN

Baharatçı Kör Yusuf, Diyarbakır







1800’lerin sonunda halk arasında bilinen ismiyle Kör Yusuf’un açtığı dükkân baharat denince akla gelen ilk gelenlerden... 700’e yakın bitki ve baharat çeşidi var. Mersin’deki şubeleri Ebru Erke’nin, Diyarbakır’dakiyse Melih Demirel’in favorisi. Demirel özellikle sumağı öneriyor, kilosu 34 lira. (0412) 228 1818

5) YEDİ KADIN KURDU...

Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi, Gaziantep







Tarım eğitimi almış 7 kadının kurduğu kooperatifte satılan baharat çeşitleri, kendi imalatları... Ayfer Yavi “Kuru kekik (kilosu 70 lira) ve pul biber (kilosu 60 lira) gibi demirbaşlarım buradan” diyor. Nar ekşisi ve reçel de üretiyorlar. (0532) 231 85 27

6) KONYA KİMYONU NEFİS!

Timsahlı Mısır Çarşısı, İstanbul



Kadıköy’deki mekân için Tuba Şatana “İstanbul’da baharat almayı tercih ettiğim yer burası. Süleyman Güneş baharatı da kuruyemişleri de küçük üreticiden alır. Konya kimyonu (kilosu 100 lira) nefistir. Sahlep, mahlep, sumak, dolma baharı, bilye kekik ve diğer her şey hep çok taze” diyor. (0216) 337 36 18

7) İSOTUN EN İYİSİ BURADA

Doney İsot, Şanlıurfa



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1976’da kurulan işletmenin başında ailenin ikinci kuşak temsilcisi İsmail Doney var. Acılığını damağa yavaş bırakmasıyla bilinen Urfa isot çeşitlerinin en iyilerini burada bulmak mümkün. Ebru Erke isot (kilosu 70 lira), kimyon (50 lira) ve karabiberini (120 lira) öneriyor. (0544) 317 89 98

8) ŞUMRA DA VAR, HAVLICAN DA

Avşarlar, Tarsus







Kurutulmuş bütün zerdeçaldan çubuk tarçına, tane havlıcandan susama aradığınız tüm çeşitleri bulabilirsiniz. Melih Demirel özellikle Mersin ve çevresine özgü ‘şumra’yı öneriyor. Paket fiyatı 20 lira. (0324) 646 25 80

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9) KALİTELİ İPEK PUL BİBER

Bizim Baharat, Mardin





Baharatın binbir türlüsünü bulabileceğiniz Mardin’in en ünlü dükkânlarından... Burası, şef Umut Karakuş’un da alışveriş yaptığı adresler arasında! Yüksek kalite yağlı çavuşoğlu pul biberin kilo fiyatı 35, rezene tohumuysa 50 lira. (0542) 713 78 80



10) SUCUK BAHARATI...

Şekeroğlu Baharat, Kilis







Baharat çeşitlerinin yanı sıra yöresel kahvelerin üretimini ve satışını da yapıyorlar. Ayfer Yavi özellikle isot (kilosu 92 lira), sucuk baharatı (yarım kiloluk paketi 45 lira), haspir safran ve tarhunu (100’er gramlık paketleri 17.90 lira) öneriyor. (0850) 420 27 00