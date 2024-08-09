Yazın en çıtır kenarları...

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İnce hamurdan...

Kolburano’s Pizza-Çeşme, İzmir

Gaye Şahin “Ortamı ve özellikle bahçesi keyifli. İnce hamurdan düzgün bir pizza yapıyorlar. Başlangıç tabakları ve salataları da lezzetli” diyor. Jürimizin çoğunluğunun listesinde.

(0533) 317 82 05

Hakkını veriyor

Arka Pizzeria-Bodrum, Muğla

Koray Günyaşar’ın yorumu şöyle: “İncecik hamur, üstüne üstlük kaliteli malzemeler. Peynirler, kasap sucukları, deniz ürünleri… Hepsi özenle seçilmiş, ününün hakkını veriyor.” Ebru Erke, Çağdaş Ertuna ve Esen Hünal’ın da seçimleri arasında.

(0252) 385 57 00

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Meşe odunu ateşinde pişiyor

Pizza Mera-Ayvacık, Çanakkale

Onur Ziya Demir: “Cuma, cumartesi ve pazar açık. İki gün fermente edilen hamurla Napoli usulü pizza sunuyor. Bölgenin yerel ürünleri kullanılıyor. Pizzalar, taş fırında meşe odunu ateşiyle pişiriliyor.” Somer Sivrioğlu ve Gaye Şahin’in bir numarası.

(0532) 611 58 55

Kabaklı ve enginarlı

Pizzeria da Roberto-Çeşme, İzmir

Pizzalar taş fırında odun ateşinde pişiriliyor. Bölgenin pek çok ürünü pizzada kullanılıyor. Kabak ve enginar gibi malzemelerle hazırlanan pizzalarını jürimiz özellikle yaz döneminde tavsiye ediyor. Onur Ziya Demir ve Esen Hünal’ın seçimi.

(0232) 716 04 42

Şefi İtalyan

Pizzeria Luna Romana

Urla, İzmir

Bora Bozankaya “Gerçek bir İtalyan şefin elinden Roma usulü pizzalar. Özellikle somon ve elmalı olan pizzaya şapka çıkartılır” diyerek anlatıyor mekânı. Somer Sivrioğlu ve Esen Hünal’ın da tavsiye ettiklerinden. (0232 716 04 42)

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Geziyordu, park etti

Pizza Piano Napoli

Gelibolu, Çanakkale

Koray Günyaşar pizzacının ilginç hikâyesini şöyle özetliyor: “Pizza Piano bir pizza arabası. Öncelikle festivallerde ve büyükelçilik davetlerinde karşımıza çıktı; sonra Gelibolu’da daimi konumuna park etti. Napoli usulü hamurla pizzalar yapıyorlar. Margaritasını denemek şart!” Onur Ziya Demir’in de favorilerinden.

(0544) 476 56 33

Ambiyansı çok iyi

Pizzeria Liverno - Kaş, Antalya

Bora Bozankaya “Odun ateşinde, iyi malzeme ve lokal şaraplarla düzgün pizza yapan bir dükkân. Akşam ambiyansı çok iyi. Özellikle ricotta’lı ve Napoli isimli ançüezli pizzalarını severim” derken Koray Günyaşar “Kendilerini geliştirmek için Napoli’ye giderek eğitim aldılar; ‘daha da iyi’ pizzalarla geri döndüler” bilgisini veriyor. (0531) 269 43 30

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Güler yüzlü karşılama

Pizzeria C’e-Bodrum, Muğla

Gaye Şahin “Ara sokakta, manzarasız. Yemek ve iyi servis için gidilen bir mekân. Hakiki İtalyan malzemeleriyle ince hamurlu bir pizza yapıyorlar. Güleryüzlü sahiplerinden özellikle bahsetmek gerek” derken Pizzeria C’e Çağdaş Ertuna’nın listesinin birinci sırasını kapıyor.

(0252) 377 60 66

Veganlar için de seçenek var

Pizza Trio-Datça, Muğla

Bora Bozankaya mekân için özetle “İnce hamur sevenler için iyi bir pizzacı” yorumunu yapıyor. Vegan sucuklu, vegan mozzarella’lı vegan seçenek de var. Ahmet Güzelyağdöken’in de tavsiyesi.

(0546) 578 21 81

Ustalar ve fırın Napoli’den

Pizzeria Mia-Bodrum, Muğla

Somer Sivrioğlu “Hem ustalar hem de fırın Napoli’den geldi. Hamur 48 saat mayalandırılarak hazırlanıyor. Bodrum’daki otantik Napoli pizzasına en yakın pizzacı burası” diyor. Rezervasyon kabul etmiyor.