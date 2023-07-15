Yaz meyvelerine çok yakışıyor

Haberin Devamı

Dondurma ailesinden olsa da içine süt ve krema girmeyen sorbe, yaz günlerinin en ferah lezzetlerinden. Temelde de olmazsa olmaz üç ana malzemesi var: Meyve (kendisi, suyu veya püresi), şeker ve su. Meyvenin içerdiği su oranı ve ekşi ya da tatlı bir meyve tercih etmeniz kullanacağınız şeker miktarını da belirliyor. İçine katacağınız limon suyu ve misket limonu suyu sorbenin tatlılığını dengeleyen temel unsurlardan. Şeker kullanmak istemezseniz bal veya agave şurubu gibi alternatifleri de deneyebilirsiniz.



Kiraz, vişne, karpuz, kavun, şeftali, çilek, kayısı, dut... Yaz meyvelerinin her biri sorbeye ayrı ayrı çok yakışır. Diğer yandan, buzdolabında fazla bekleyip formu bozulmaya başlamış meyvelerinizi değerlendirmek için de harika bir yöntemdir. Sorbenin tat derinliğini arttırmak için yanına 1-2 malzeme daha ekleyerek kendi damak zevkinize uyan denemeler de yapabilirsiniz.

Örneğin vişneyle acıbadem çok güzel eşleşir, çilekle de fesleğen...Taze fesleğen, nane, biberiye, reyhan gibi taze otlardan faydalanabilir veya farklı likörler katabilirsiniz. Limonlu sorbeye limoncello, kavunlu sorbeye kavun likörü ekleyerek tadını zenginleştirebilirsiniz mesela. Sizlerle çok sevdiğim ve sık sık yaptığım sorbe tariflerimi paylaşıyorum. Evde denemeyi ve kendi tat eşleşmelerinizi yaratmayı ihmal etmeyin...

Haberin Devamı

KARPUZLU KOLAY SORBE (4-6 kişilik)





NE LAZIM?



◊ 750 gr karpuz (çekirdekleri ayıklanıp küp doğranmış)



◊ 240 ml su



◊ 200 gr şeker



◊ 1 misket limonu



NASIL YAPARIM?



◊ Karpuz küplerini bir gece önceden buzlukta dondurun.



◊ Misket limonunun kabuğunu ince uçla rendeleyin ve suyunu sıkın.



◊ Su ve şekeri ufak bir tencerede kaynatın. Misket limonu suyunu ve kabuğunun rendesini ekleyin. Karıştırıp altını

kapatın.



◊ Dondurduğunuz karpuz küplerini blender’a alın. Soğuttuğunuz şerbetin yarısını ekleyip çekin. İstediğiniz kıvamı alana kadar kalan yarısını kontrollü ekleyip çekmeye devam edin.



◊ Hemen servis yapın veya uygun bir kaba alıp buzlukta saklayın.

Haberin Devamı

KİRAZLI SORBE (4 kişilik)





NE LAZIM?



◊ 600 gr kiraz



◊ 200 gr şeker



◊ 240 ml su



◊ 1/2 misket limonunun suyu



◊ 1/2 tatlı kaşığı tuz



◊ 10 ml acıbadem likörü (isteğe bağlı)



NASIL YAPARIM?



◊ Şerbet için şeker ve suyu karıştırarak kaynatın. Birkaç dakika daha tutup, altını kapatın ve soğumaya bırakın.



◊ Kirazları iyice yıkayıp saplarını ve çekirdeklerini temizleyin.



◊ Kirazları hazırladığınız şerbet, misket limonu suyu ve tuzla birlikte blender’dan iyice çekin. Karışımı süzgeç yardımıyla süzüp başka bir kaba alın. Eğer kullanıyorsanız acıbadem likörünü ekleyip karıştırın. Dilerseniz likör yerine birkaç damla acıbadem özütü de katabilirsiniz.



◊ Ağzı kapalı bir cam kaba koyduğunuz kirazlı sorbe karışımını buzluğa yerleştirin. Yoğun ve koyu bir kıvam alana kadar her yarım saatte bir kaşık veya çırpma teliyle karıştırın. Minimum 5-6 saat boyunca bu işlemi tekrarlayın.

Haberin Devamı

HAŞHAŞ VE FESLEĞENLİ ÇİLEKLİ SORBE (5 KİŞİLİK)

◊ 600 gr çilek (yıkanıp ayıklanmış)◊ 1 limonun suyu

◊ 300 gr toz şeker

◊ 300 ml su

◊ 50 gr haşhaş

◊ 4-5 yaprak fesleğen (kıyılmış)

NASIL YAPARIM?



◊ Toz şeker ve suyu derin bir tencereye koyun. Toz şeker eriyip şerbet kıvamına gelene kadar karıştırarak 10 dakika kadar pişirin. Ocaktan alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

◊ Çilekleri blender’dan geçirin. İçine limon suyu ve şerbeti ekleyip tekrar çekin. Haşhaş ve fesleğenleri ekleyip iyice pürüzsüz olana kadar çekin. Dilerseniz bu aşamada yarım tablet kadar bitter çikolata da ekleyebilirsiniz.

Haberin Devamı

◊ Ağzı kapalı bir cam kaba aldığınız çilekli sorbe karışımını buzluğa koyun. Buzluğa alın. Yoğun ve koyu bir kıvam alana kadar her yarım saatte bir kaşık veya çırpma teliyle karıştırın. Minimum 5-6 saat boyunca bu işlemi tekrarlayın.

KAVUNLU sorbe (4-6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?



◊ 750 gr kavun (1 orta boy)

◊ 300 ml su

◊ 300 gr şeker

◊ 1 limonun suyu

◊ 40 ml kavun likörü (isteğe bağlı)

NASIL YAPARIM?

◊ Su ve şekeri tencerede karıştırıp ısıtmaya başlayın. Kaynama noktasına gelince ateşten alın, soğuması için kenara kaldırın.

◊ Küp küp kestiğiniz kavunları, limon suyunu ve soğuk şerbeti blender’a koyup çok az çekin. İsteğe bağlı olarak kavun likörünü ekleyip tekrar çekin.

Haberin Devamı

◊ Karışımı yayvan bir kaba alın. Her yarım saatte bir dıştan içe doğru karıştırın ve bu işlemi 6 defa tekrarlayın.

◊ Yeterince karıştırdıktan sonra sorbenizin üzerini streç filmle kapatın, 1-2 saat buzlukta dinlendirip servis edebilirsiniz.