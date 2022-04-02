Yaprak sarması mı lahana sarması mı?

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Bu hafta Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat)“Tercihiniz yaprak sarması mı yoksa lahana sarması mı” diye sorduk. Sosyal medya hesabımızı takip eden okurlarımızın yüzde 71’i yaprak sarmasını seçti. Biz de şu ayrıntıları istedik: “Hangisini, neden tercih ediyor, ne sıklıkla yiyorsunuz? Evde pişirirken iç harcına hangi baharat çeşitlerini katıyor, kuşüzümü ve çamfıstığı ekliyor musunuz? Favoriniz etli mi yoksa zeytinyağlı mı? Yerken yanında yoğurt olmalı mı? Sarma için yaprak ve lahana seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Pişirirken uyguladığınız özel teknikler, ipuçları var mı?”



İşte, yanıtlardan bazıları...

@kayaciogluesendemir: “İkisi de harika olur. Hem kıymalı hem zeytinyağlı. Hele kar yemiş lahana yaprakları da çok lezzetli ve besin değeri yüksek. Çok sık yaparım ve bol baharatlı... Yenibahar, sumak, kurutulmuş reyhan. Marifetli ellerde harika olur.”

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@nurayv: “İç harcının ve zeytinyağının hakkını veren lahana dolması diyorum.”

@hatininmutfağı: “Her ikisini de çok severim. Lahana sarması üzerine koyulan tahin-limon sos ilk duyduğumda beni şaşırtmıştı.”

@hakann_ugur: “Lahana sarma daha ağır basıyor. Dilekçe Lezzetler olarak Osmanlı’nın unutulan lezzetlerinden vişneli yaprak sarma ve kestaneli lahana sarma yapıyoruz. Müşterilerimizin tercihi daha çok vişneli yaprak sarma.”

@donusunce__: “İkisi arasında kalsam da zeytinyağlısı baskın geldi. Bol limonlu yemeyi seviyorum. İç harcındaysa tüm baharatlarla birlikte; kuşüzümü ve de tarçın olmazsa olmazım.”

@ozgulbelgin: “Sade yaprak sarmasını tercih ediyorum. Hafif ekşili yaprağın tadını da duyarak üzerine sarımsaklı yoğurt muhteşem lezzet. Kuşüzümünü sevmem, içinde taze nane, karabiber, toz kırmızı biberli...”

@gulnur.ozben: “Zeytinyağlı yaprak sarması en sevdiğim... Ancak Ege’nin ince yaprağı olacak ve de taze yaprak... Pişirirken üzerine 3-5 tane de yeşil erik koyarım. Mayhoş bir tat veriyor, deneyin... Lahana sarmasını da etli tercih ederim...”

@gulumserbalasarlan: “Tabii ki yaprak sarması :) Bir de anne eli değdiyse tadına doyum olmaz. Benim tercihim her zaman zeytinyağlıdan yana.”

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@artybusedef: “Etli yaprak sarmayı ayrı geçiyorum. Zeytinyağlı yaprak sarma fıstıklı, üzümlü, tarçınlı ve yenibaharlı olmalı. Ankara’da hafif salçalı, daha az baharatlı bir versiyonunu yedim, o da muhteşemdi. Ama vişnelisinin tadına doyulmaz. Lahana sarmaysa Bursa’da kestaneli yapılır. Onun da tadına doyamazsınız.”

@arzugi: “İnce yapraktan olunca zeytinyağlı da etli de güzel... Etlide daha küçük, zeytinyağlıda da incecik... İstanbul usulü yaparım, baharatı bol, kuşüzümü ve çamfıstığı mutlaka olmalı ve hafif de tatlı olmalı. Limon dilimleriyle servis edilmeli. Lahana sarmadaysa tercihim etli olması. Susuz ve Erzurum usulü en beğendiğim.”

@burhancolak0909: “İkisi de bence güzel. Ancak lahana sarması etli olursa bir tık daha fazla severim.”