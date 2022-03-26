Tüm tatlılar Fransız usulü

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Fransa dendiğinde aklımıza ilk gelenler birbirinden güzel dekore edilmiş kafelerle dolu havalı caddeler veya yıldızlı şef restoranları olabilir. Ama Fransız mutfağının bir o kadar güçlü tarafı da yıllar boyu pastacılık dünyasına yön vermiş olması... Günümüzde kullandığımız reçete ve tekniklerin çoğu Fransız pastacılığının bir eseri; bugün de hâlâ pasta şeflerine rengârenk tatlılarıyla ilham olmaya devam ediyor. Kruvasan ve makaronları kadar paris brest, kara orman entremet, mont blanc, tarte au citron (limonlu tart) gibi her biri çok aşamalı ve teknik bilgi gerektiren sayısız tatlıları var.

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Odağına bu ürünleri koyan Praliné İstanbul, geçen ay Caddebostan’da açıldı. İşletmenin kurucuları Musa Can Demirkan ve Güçlü Tansal, Mutfak Sanatları Akademisi’nde (MSA) profesyonel eği-tim aldıkları dönem tanışmış. Okuldaki eğitimden sonra İtalya’da staj yapıyor, yıllar içinde farklı işletmelerde tecrübe edindikten sonra burayı açmaya karar veriyorlar.

Fransız pasta şefi ve çikolatacı Pierre Hermé’nin tatlılarını hatırlatan lezzet ve süslemelere sahip çeşitlerin arkasında pasta şefi Tuba Yılmaz var. O da MSA mezunu. Şef Yılmaz, vitrine az az ama sık ürün çıkarıyor. İşletmeye adını veren pralin yani fındık kreması el yapımı... Özel olarak Giresun’dan getirttikleri fındıkları kendileri kavuruyor, ardından çok kısık ateşte şerbetle birlikte pişirip pastacı kremasıyla birleştiriyorlar.

Şu hamuruyla hazırlanan paris brest (38 lira) tatlılarında da, limonlu mereng tartın (35 lira) altında da işte bu pralin kullanılıyor.

Tatlıların yanı sıra kahvaltı için gidenler sebzeli kiş (32 lira), dereotu ve taze kaşarlı scone (12 lira), ekşi mayalı baget ekmeğe sandviç çeşitleri (38-44 lira arasında değişiyor), cheddar ve dana jambonlu brioche tost (38 lira) ve kruvasan (21 lira) yiyebilir. Espresso bazlı kahve çeşitleriyse 16 ile 25 lira arasında değişiyor. Meraklıları için cinnamon roll yani tarçınlı çörek de yapıyorlar. Üzerinde oldukça hafif bir peynir kreması var.

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