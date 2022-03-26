Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Tüm tatlılar Fransız usulü

#Tatlı#Paris Brest#Limonlu Mereng Tart
Tüm tatlılar Fransız usulü

Caddebostan’da açılan Praliné İstanbul, Fransız tatlıları ve hamur işleri üzerine yoğunlaşmış bir işletme. Paris brest, limonlu mereng tart, kara orman entremet gibi tatlıların yanı sıra menüde ekşi maya baget ekmeğe sandviç çeşitleri, tost, kruvasan ve sebzeli kiş de var.

 

Haberin Devamı

Fransa dendiğinde aklımıza ilk gelenler birbirinden güzel dekore edilmiş kafelerle dolu havalı caddeler veya yıldızlı şef restoranları olabilir. Ama Fransız mutfağının bir o kadar güçlü tarafı da yıllar boyu pastacılık dünyasına yön vermiş olması... Günümüzde kullandığımız reçete ve tekniklerin çoğu Fransız pastacılığının bir eseri; bugün de hâlâ pasta şeflerine rengârenk tatlılarıyla ilham olmaya devam ediyor. Kruvasan ve makaronları kadar paris brest, kara orman entremet, mont blanc, tarte au citron (limonlu tart) gibi her biri çok aşamalı ve teknik bilgi gerektiren sayısız tatlıları var.

Tüm tatlılar Fransız usulü

Haberin Devamı

Odağına bu ürünleri koyan Praliné İstanbul, geçen ay Caddebostan’da açıldı. İşletmenin kurucuları Musa Can Demirkan ve Güçlü Tansal, Mutfak Sanatları Akademisi’nde (MSA) profesyonel eği-tim aldıkları dönem tanışmış. Okuldaki eğitimden sonra İtalya’da staj yapıyor, yıllar içinde farklı işletmelerde tecrübe edindikten sonra burayı açmaya karar veriyorlar.

Fransız pasta şefi ve çikolatacı Pierre Hermé’nin tatlılarını hatırlatan lezzet ve süslemelere sahip çeşitlerin arkasında pasta şefi Tuba Yılmaz var. O da MSA mezunu. Şef Yılmaz, vitrine az az ama sık ürün çıkarıyor. İşletmeye adını veren pralin yani fındık kreması el yapımı... Özel olarak Giresun’dan getirttikleri fındıkları kendileri kavuruyor, ardından çok kısık ateşte şerbetle birlikte pişirip pastacı kremasıyla birleştiriyorlar.

Tüm tatlılar Fransız usulü

Şu hamuruyla hazırlanan paris brest (38 lira) tatlılarında da, limonlu mereng tartın (35 lira) altında da işte bu pralin kullanılıyor.

Tatlıların yanı sıra kahvaltı için gidenler sebzeli kiş (32 lira), dereotu ve taze kaşarlı scone (12 lira), ekşi mayalı baget ekmeğe sandviç çeşitleri (38-44 lira arasında değişiyor), cheddar ve dana jambonlu brioche tost (38 lira) ve kruvasan (21 lira) yiyebilir. Espresso bazlı kahve çeşitleriyse 16 ile 25 lira arasında değişiyor. Meraklıları için cinnamon roll yani tarçınlı çörek de yapıyorlar. Üzerinde oldukça hafif bir peynir kreması var.

Haberin Devamı

Tüm tatlılar Fransız usulü

Prof. Mustafa Reşit Belgesay Sok. No: 9/A Kadıköy/İstanbul
(0532) 320 31 46

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tatlı#Paris Brest#Limonlu Mereng Tart

BAKMADAN GEÇME!

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı