Topazâ€™da lezzetler yeni, anÄ±lar eski

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Son iki yÄ±ldÄ±r her konuda kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nostaljiden kurtulmaya ve yeni fikirlere ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nsem de eskilere nur yaÄŸmasÄ±na sevindiÄŸim tek alan gastronomi. BazÄ± restoranlar orada yediÄŸiniz yemekten, ÅŸefinden veya servisinden Ã¶nce anÄ±larÄ±yla aklÄ±nÄ±zÄ±n bir kÃ¶ÅŸesinde saÄŸlam bir yer ediniyor Ã§Ã¼nkÃ¼... DÄ±ÅŸarÄ±da yemenin bizim iÃ§in neyi ifade ettiÄŸini daha baÅŸka yÃ¶nleriyle de deÄŸerlendirdiÄŸimiz zorlu bir dÃ¶nemden geÃ§tik. Belki de bu yÃ¼zden fine dining denince bir zamanlar aklÄ±mÄ±za ilk gelen adreslerden Topazâ€™Ä±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± hayli duygusal karÅŸÄ±ladÄ±m. KapÄ±sÄ±ndan girdiÄŸim ilk gÃ¼nÃ¼, yediklerimi, hatta sakladÄ±ÄŸÄ±m basÄ±lÄ± tadÄ±m menÃ¼lerini bile hatÄ±rlÄ±yorum. Bir dÃ¶nem menÃ¼ biriktirdiÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmekse ayrÄ± bir nostalji yazÄ±sÄ±nÄ±n konusu.

GeÃ§en sezon Bodrumâ€™daki pop-up restoranla kendini hatÄ±rlatan Topaz, Ä°stanbulâ€™daki ikonik mekÃ¢nÄ± yenilemiÅŸ. GiriÅŸ kÄ±smÄ±na manzaranÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karabileceÄŸimiz geniÅŸ bir bar-lounge alanÄ± da eklemiÅŸler. Restoran tarafÄ± da elden geÃ§miÅŸ ama eski havasÄ±, BoÄŸazâ€™a hÃ¢kim, sÃ¶zÃ¼n geliÅŸi deÄŸil, gerÃ§ekten etkileyici manzarasÄ± yerli yerinde.Â

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MenÃ¼, uzun zaman ara veren mekÃ¢nÄ±n tozunu atmak iÃ§in iddiasÄ±z ama niyetini belli eden bir sadelikte tasarlanmÄ±ÅŸ. Topazâ€™Ä±n ortaklarÄ± YÃ¼cel ve GÃ¼lin Ã–zalp iÅŸlerinde Ã§ok tecrÃ¼beli, ÅŸehrin deÄŸerlerine sahip Ã§Ä±karak gÃ¼ne uyum saÄŸlamaktan yana iki isim. Daha Ã¶nce Ringaâ€™da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸef Mahmut Canseverâ€™i mutfaÄŸÄ±n baÅŸÄ±na getirmiÅŸler. Mahmut Åžef, Topaz adÄ±nÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kÃ¼n farkÄ±nda ama yeni bir ÅŸeyler yapmak konusunda da kendinden emin. Yemeklerini Ringaâ€™da tadanlar onun balÄ±k konusundaki el lezzetine aÅŸina zaten. En bÃ¼yÃ¼k tutkusu Ã§iÄŸ balÄ±k sunumlarÄ± ki sosuyla tat alÄ±yor, Ã§iÄŸ demek Ã§ok da doÄŸru ifade etmiyor. Cansever, Van doÄŸumlu ama ilkgenÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan itibaren Bodrumâ€™da yaÅŸamÄ±ÅŸ ve orada tecrÃ¼be kazanmÄ±ÅŸ. Ä°stanbulâ€™da uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ArÅŸipel de vaktiyle deniz Ã¼rÃ¼nÃ¼nde en iyilerdendi. Åžimdi Topaz iÃ§in Akdeniz ve Ege mutfaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey sunumlarÄ±na odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her ÅŸeyi sade tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

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MenÃ¼de â€˜Ã§iÄŸ balÄ±kâ€™ diye ayrÄ± bir baÅŸlÄ±k aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bol seÃ§enek koyduÄŸunu gÃ¶rmek bile benim iÃ§in yeterli oldu aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. BaÅŸka bir ÅŸey tatmasaydÄ±m da gam yemezdim. En Ã§ok iz bÄ±rakan bol zencefil ve baharatlÄ± barbun tabaÄŸÄ± (105 lira) oldu. Ã‡iÄŸ sunumlarÄ± farklÄ±laÅŸtÄ±ran, ÅŸefin uzun emek harcadÄ±ÄŸÄ± aromatik soslar... Armut, enginar gibi malzemeleri zeytinyaÄŸÄ±nda bekleterek hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli soslarÄ± kullanacaÄŸÄ± balÄ±ÄŸa gÃ¶re eÅŸleÅŸtiriyor. Ãœzerinde kurutulmuÅŸ enginar yapraklarÄ±yla gelen kekik yaÄŸÄ± soslu karides (95 lira) diÄŸer favorim. Soya soslu somon hem kesimi hem de zencefilden aldÄ±ÄŸÄ± lezzetiyle yine Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±.Â

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Ana yemeklerden fÄ±rÄ±nda dana kaburga, altÄ±nda sebzeli, porÃ§ini ve trÃ¼f mantarlÄ± risottoâ€™yla geliyor (230 lira). Åžekerli bir sosla piÅŸen kaburga eti Ã§ok lezzetli ama ÅŸekeri biraz fazla. TrÃ¼f tadÄ±nÄ± genelde herkes Ã§ok seviyor, bense Ã§ok baskÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in ÅŸefin mis gibi risottoâ€™sunu sadece porÃ§iniyle yemeyi tercih edebilirdim. Ama trÃ¼ften de ÅŸikÃ¢yet edecek deÄŸilim elbet. KalabalÄ±k masalarÄ± mutlu edecek bol deniz Ã¼rÃ¼nlÃ¼ bir paella sunumu da var. Pirinci Ä°spanyaâ€™dan geliyormuÅŸ.

Ara sÄ±caklarda balÄ±k kÃ¶ftesi hemen her restoranda kaÃ§Ä±ndÄ±ÄŸÄ±m seÃ§enektir. En gÃ¼vendiÄŸim balÄ±kÃ§Ä±da bile sipariÅŸ vermem. Ekibin tavsiyesiyle tadÄ±nca lezzetine Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Åžef, Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit balÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmamÄ±ÅŸ sadece bÃ¼tÃ¼n levrek kullanmÄ±ÅŸ. PÃ¼re yapmadan iÃ§inde diÅŸe gelir levrek parÃ§alarÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸ, yeÅŸil soÄŸan ve maydanoz dÄ±ÅŸÄ±nda damaÄŸÄ± yoran hiÃ§bir ek malzeme de katmamÄ±ÅŸ. Lagos ÅŸiÅŸ ise (210 lira) sadece zeytinyaÄŸÄ±nda bekleyip ÅŸiÅŸte piÅŸmiÅŸ ama pamuktan farksÄ±z ve deÄŸme balÄ±k lokantasÄ±nda tadamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nefasette.

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KLASÄ°KTEN ÅžAÅžMAYANLARA SUFLE

KaÅŸÄ±ÄŸÄ± daldÄ±rÄ±nca Ã§ikolata kokusu yayÄ±lan iyi bir sufle tatmayalÄ± Ã§ok olmuÅŸtu. Bir dÃ¶nemin en havalÄ± tatlÄ±sÄ± oydu, en iyisi nerededir diye lokanta lokanta peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ de bilirim. Topazâ€™daki klasik suflenin (70 lira) ÅŸeker oranÄ± ve tadÄ± o eski sevdiÄŸim lezzeti yakaladÄ±. Ä°steyene meyveli Ã§Ä±tÄ±r milfÃ¶y ve kireÃ§te Antakya usulÃ¼ manda kaymaklÄ± kabak tatlÄ±sÄ± gibi seÃ§enekler de var.

Ä°Ã§eride o akÅŸam birlikte yemek yediÄŸim tÃ¼m masalarÄ±n enerjisinden bahsetmek gerek. Belli ki bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluk Topazâ€™Ä± Ã¶zlemiÅŸ, orada olmaktan, belki anÄ±larÄ±nÄ± tazelemekten, manzaraya karÅŸÄ± kadeh kaldÄ±rmaktan hayli memnun...Â

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Åžefin Ã¶zellikle kullandÄ±ÄŸÄ± soslarÄ±n lezzetiyle vuran, malzemesini Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±p kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmayan tabaklarÄ±ysa Topazâ€™da bu ilk menÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan daha fazla imza yemekle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n habercisi...ÂÄ°nÃ¶nÃ¼ Cad. No:50, BeyoÄŸlu/Ä°stanbul; (0212) 249 10 01