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Tereyağıyla pişirin, kaşıkla sıyırın!

#Balkabağı#Çorba#Cheesecake
Tereyağıyla pişirin, kaşıkla sıyırın

Emre Şen’in balkabağı çorbası, butik otel Casa Lavanda’nın restoranını kulaktan kulağa duyuran lezzetlerden biriydi. Adana’daki ünlü Pasta Bahçesi’nin yanık tereyağı ve kaymakla yapılan cheesecake’iyse Le Cordon Bleu Londra mezunu şef Yiğit Zeyneloğlu’nun reçetesi... Zeyneloğlu cheesecake’ini nasıl yaptığını anlattı. Şen de hem çorbasının tarifini verdi hem de balkabağı pişirirken işimize yarayacak tüyoları...

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Balkabağını kesmek ve kabuklarını ayıklamak genelde göz korkutur. Kabuklarını ayıklamak için büyük tırtıklı bir bıçak çok uygun olur. Kabuk çok sert olduğundan elleri kesmemek için dikkatli hareket etmek gerek. Ben soyarken kabuğun altındaki yeşil katmanı da alıyorum. O kısmın lezzeti hoşuma gitmiyor. Sadece turuncu kısmı kalana kadar soyuyorum.

* Balkabağını tereyağı ve zeytinyağı karışımıyla fırınlamak en lezzetli sonucu veriyor. Fırınlama esnasında kabak iyice yumuşamalı ve birazcık kızarmalı ki şekeri karamelize olup lezzetini arttırsın.

* Kabuğunu soymayla uğraşmak istemeyenler; kabuklarıyla fırınlayıp yumuşayan kısmını bir kaşık yardımıyla kabuğundan ayırabilir. Böyle yemesi de ayrıca keyiflidir.

* İyi olgunlaşmış bir balkabağının çiğ olarak da tadı güzel. Çok ince kesilip salatada kullanılabilir. Hafif kavrulmuş badem de hem pişmişine hem salatasına çok yakışır.

* Kabak alırken bütün almak yerine kesilmiş dilim almayı tercih ediyorum. Böylelikle satın almadan önce içinin rengini ve olgunluğunu görmüş oluyorum. Özellikle iç kısmı koyu turuncu renkli olanları tercih ediyorum. Çünkü daha yüksek şeker oranına sahip oluyor.

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BALKABAĞI ÇORBASI
(4-6 kişilik)

NE LAZIM?

* 700 gr balkabağı

* 4 diş sarımsak

* 50 gr tereyağı

* 50 gr zeytinyağı

* 30 gr kök kereviz

* 30 gr havuç

* 40 gr soğan

* 850 ml ilikli kemik suyu (sebze suyu da kullanabilirsiniz)

* 5 gr tuz

Servis için;

* 30 gr kabak çekirdeği (kavrulmuş)

NASIL YAPARIM?

* Dilimlediğiniz balkabaklarını, sarımsak, tereyağı, zeytinyağı ve tuzla birlikte bir fırın kabında karıştırın. 180 derecede önceden ısınmış fırında 45 dakika pişirin.  

* Kalan tüm malzemeyi küp küp doğrayın. Geniş bir tencerede, orta ateşte hafifçe kavurun. Çok renk almamalarına dikkat edin. Tenceredeki sebzelerin üstüne fırınladığınız balkabağını ekleyin. 850 ml ilikli kemik suyunu ilave edin.  Tüm malzemeler yumuşacık olana kadar kısık ateşte pişirin.

* Dumanı üstünden gidene kadar kısa bir süre dinlendirin ve blenderla iyice çekin. Tuz ve karabiberini ekleyin.

* Suyunu çekip koyulaşırsa bir parça kaynamış suyla açabilirsiniz.

* Sıcak çorba kâselere servis edildikten sonra üzerini çekirdeklerle süsleyebilirsiniz.

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BALKABAKLI CHEESECAKE
(6 kişilik)

Tereyağıyla pişirin, kaşıkla sıyırın

NE LAZIM?

Tabanı için;

* 200 gr bisküvi kırıntısı

* 100 gr tereyağı

Harcı için;

* 185 gr krempeynir

* 65 gr toz şeker

* 65 gr kaymak

* 2 orta boy yumurta

* 1 tatlı kaşığı mısır nişastası

* 4-5 damla doğal vanilya şurubu

Balkabağı püresi için;

* 300 gr kestane kabağı (dilimlenmiş)

* 100 gr toz şeker

* 1 tarçın çubuğu

NASIL YAPARIM?

* Önce tabanını hazırlayarak başlayın. Bir sos tenceresinde kısık ateşte tereyağını hafif kahverengi hale getirin.

* Tereyağı soğuduğunda rondo’dan geçirdiğiniz ve toz haline gelmiş bisküviyle karıştırın.

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* Bir fırın tepsisine 18 santim çapında ve 4 santim yüksekliğinde bir pasta çemberi koyun.  Altına pişirme kâğıdını yerleştirin.

* Bisküvili karışımı çemberin tabanına kaşık yardımıyla yayın. Çemberin kenarlarını da bu karışımla kaplayın.

* Harcın tüm malzemelerini derin bir kaba alıp blender’la pürüzsüz bir yapıya getirin. Daha sonra  cheesecake tabanına dökün.

* Önceden ısıtılmış fansız fırında ve 140 derecede 30-35 dakika pişirin; soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra buzdolabına koyun.

* Balkabağı püresi için tüm malzemeleri vakum poşetine veya kilitli bir pişirme poşetine koyun.

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* Geniş bir tencerede su ısıtın (Suyun sıcaklığı 70-80 derece civarında olmalı ve tam kaynamamalı).

* Balkabağı ve tarçın çubuğunu poşete koyun, bu poşeti de ısınmış suyun içine... Balkabağı yumuşayana kadar yani 30-40 dakika pişirin.

* Poşeti sudan alın. Tarçın çubuğunu bir kenara koyun. Balkabağı ve şekeri blender yardımıyla püre haline getirin. Soğutun.

* Soğumuş cheesecake’in üzerini bu püreyle kaplayın. Dilerseniz kavrulmuş ceviz, badem ya da kremayla süsleyebilirsiniz.

 

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#Balkabağı#Çorba#Cheesecake

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