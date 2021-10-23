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Taze açılmış hamuru, eriyen peyniri ve sosuyla... Pizza

#Mozzarella#Pizza#Margherita
Taze açılmış hamuru, eriyen peyniri ve sosuyla... Pizza

Orijinal pizza hamurunun yumurta ya da süt içermemesi, yani vegan olması beni çok mutlu etse de, asıl mesele lezzetli bir pizzanın olmazsa olmazı mozzarella’yı bitkisel yapmak... Vereceğim peynir tarifiyle vegan bir margherita pizza yapabilir, dilerseniz üzerine bitkisel salam dilimleri serpiştirebilirsiniz. Emin olun, bu zahmete değecek.

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Pizza dendiğinde pek çoğumuzun aklında ilk önce margherita pizza geliyor. Mozzarella, domates ve fesleğenle hazırlanan bu klasik, adını Kraliçe Margherita’dan alıyor. Kraliçe, 1889’da Napoli’nin en ünlü pizza ustalarından Raffaele Esposito’yu saraya davet ediyor ve yoksul İtalyanların sıklıkla tükettiği bu pizzayı o kadar beğeniyor ki Esposito, bu pizzaya Kraliçe Margherita’nın adını veriyor.

Benim de İtalya’da denediğim onlarca pizza arasından asla unutamadığım ve tadı damağımda kalan pizza margherita olmuştu. Bu kadar az malzemeyle böylesine lezzetli bir şey yiyeceğimi ummamıştım. Malzemeleri tek tek tanımak istedim, o pizzayı neyin bu kadar lezzetli yaptığını araştırmaya başladım.

Orijinal pizza tarifindeki hamurun yumurta ya da süt içermemesine, yani vegan olması beni çok mutlu etse de, lezzetli bir pizzanın olmazsa olmazı mozzarella’yı bitkisel yapmak ve pizzanın üzerinde erimesini sağlamaktı asıl mesele... Bitkisel peynirlerin erimesini, sünmesini ve tüm bunlar olurken de yüksek ısıya dayanıp yanmamasını sağlamak birden fazla tekniği ve doğru malzeme kullanmayı gerektiriyor. Marketlerden veya Vegan Kasap’tan bitkisel peynirleri satın alarak bu süreci kısaltabilirsiniz. Ama evde uğraşmak isterseniz, bu zahmete değeceğinin garantisini verebilirim.

PÜF NOKTASI

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Pizzayı fırına atmadan 30 dakika önce fırının derecesini 250 dereceye ayarlayın.

Taze açılmış hamuru, eriyen peyniri ve sosuyla... Pizza

MOZZARELLA PEYNİRİ

NE LAZIM?

- 1/2 su bardağı Hindistan cevizi yağı

- 200 gr tofu (süzdürülmüş, yumuşak)

- 1 çay bardağı badem sütü

- 1/2 çay bardağı tapyoka nişastası 

- 4 çay kaşığı agar agar tozu

- 1 çay kaşığı deniz tuzu

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

NASIL YAPARIM?

- Hindistan cevizi yağı ve limon suyu hariç tüm malzemelerinizi blender yardımıyla 5-6 dakika karıştırın. 

- Oda sıcaklığındaki Hindistan cevizi yağını yapışmaz bir tencereye alıp yavaş yavaş ısıtmaya başlayın, blender’daki karışımın tamamını tencereye boşaltın.

- Orta-yüksek ateşte karışım koyulaşana kadar 10-12 dakika sürekli karıştırın, ocağın altını orta-kısık arasına getirerek karıştırmaya devam edin. 5-7 dakika daha karıştırın, ocağın altını kapatın. Limon suyunu ekleyin, soğuması için ayrı bir kaba alın. 

- Oda sıcaklığına geldikten sonra ceviz büyüklüğünde toplar yapıp yağlı kâğıt serdiğiniz bir tepsiye dizin.

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- Vegan mozzarella’ları streç filme sararak en az 8 saat buzdolabında dinlendirin, iyice sertleşmesini bekleyin.

SALAM

NE LAZIM?

- 100 gr haşlanmış barbunya 

- 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası 

- 1 yemek kaşığı sıvıyağ

- 200 ml sebze suyu

- 2-3 dilim haşlanmış pancar

- 150 gr buğday glüteni

- 50 gr yulaf

- 2 tatlı kaşığı tuz

- Soğan tozu, sarımsak tozu, kırmızıbiber

- 3 tatlı kaşığı tütsülenmiş paprika

NASIL YAPARIM?

- Glüten ve yulaf hariç tüm malzemeleri bir blender’a atıp 1 dakika parçalayın.

- Daha sonra glütenle yulafı ekleyip orta devirde 3 dakika çevirin, hamur kıvamına gelen karışımı tezgâhın üzerine alın.

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- Biraz daha glüten serperek birkaç dakika daha yoğurun, 4 eşit parçaya bölün ve salam şekline getirin.

- Bunları önce yağlı kâğıda, sonra da alüminyum folyoya sıkıca sararak buharda 45 dakika pişirin (Kaynar suda da haşlayabilirsiniz). Soğuduktan sonra salamınız hazır.

MARGHERİTA PİZZA

NE LAZIM?

Hamuru için;

- 500 gr tam buğday unu 

- 300 ml ılık içme suyu 

- 2/3 paket instant kuru maya 

- 3 çay kaşığı deniz tuzu

- 1 çay kaşığı toz şeker

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için;

- 1 büyük (ya da 1.5 orta boy) domates

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- 2 yaprak taze fesleğen 

- 3 diş sarımsak 

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

- 1/2 çay kaşığı deniz tuzu

- 1/2 yemek kaşığı domates salçası (opsiyonel)

Üstü için;

- Bitkisel mozzarella

- Fesleğen yaprakları

NASIL YAPARIM?

- Pizza hamuru için geniş bir cam kaba unu koyun. Bir bardakta suya maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika bekletin. Bu suyu yavaş yavaş una ekleyin, yoğurmaya başlayın. 

- Tüm suyu döktükten sonra 10 dakika yoğurun, sonrasında zeytinyağı ve tuzu ekleyip 10-15 dakika daha yoğurun.

- Hamuru top haline getirin, üzerine fırçayla çok az zeytinyağı sürün. Kabın ağzını streç film ve havluyla örtün, sıcak ve karanlık bir yerde en az 2 saat bekletin. 

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- Pizza sosu için domatesi soyduktan sonra tüm malzemelerinizi blender’da püre haline gelene kadar çekin.

- Mayalanan hamuru bolca un serptiğiniz tezgâhın üzerine alın, birkaç dakika daha yoğurun. 

- 3-4 eşit parçaya bölün, hamurları toplar haline getirin. Bu hamur toplarını yine aynı kaba koyup üzerini streç film ve havluyla kaplayarak 2 saat daha mayalandırın.

- Tekrar tezgâha aldığınız hamur toplarını ortadan kenarlara iterek açmaya başlayın. Dilediğiniz inceliğe gelene kadar ara sıra parmaklarınızı unlayarak hamurunuzu açmaya devam edin. 

- Hazırladığınız hamurları tepsiye dizin, üzerlerine ortadan başlayarak ve en kenarlarına gelmeyecek şekilde domates sosunu pay edin. Dolaptan çıkardığınız vegan mozzarella toplarını ikiye keserek pizzanın üzerine aralıklı olarak yerleştirin. 

- Önceden ısınmış fırının derecesini 200’e düşürün, pizzaları fırına verin.  20-25 dakika ara ara kontrol ederek pişirin. 

- Fırından çıktıktan sonra üzerlerine zeytinyağı gezdirip fesleğen yapraklarıyla süsleyin. Dilerseniz pizzaya vegan salam da katabilirsiniz.

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#Mozzarella#Pizza#Margherita

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