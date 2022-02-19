Tarsus lezzetleri İstanbul’da!

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Levent Çarşı’nın içinde açılan Kuşgözü Lahmacun, iki yöresel ürün üzerine yoğunlaşmış bir işletme. Menüde sadece Tarsus kuşgözü lahmacunu ve humus var. İki lezzet de Mersin’in coğrafi işaret tescilli ürünlerinden...

Bu tatları İstanbul’a kazandıran Yiğit Yılmazlar, anne tarafından Mersinli. Kurumsal bir içecek firmasında yöneticiyken pandeminin hayatında yarattığı değişikliklerle farklı bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Yılmazlar “Lahmacun Türkiye genelinde hâlâ en fazla tercih edilen geleneksel yemeklerden. Her yaş grubunda tüketicisi var ama piyasada gördüğümüz lahmacun çeşitleri birbirine fazlaca benzerlik gösteriyor. İnsanların yaşam tarzlarındaki gelişmeler, teknoloji adaptasyonu ve hayatın akış hızının artmasıyla beraber lezzetli atıştırmalık konseptlerinin büyümesini ve daha yaygınlaşmasını öngörüyoruz” diyor. Konsepti oluştururken hem Mersinli dostlarıyla kafa kafaya vermiş

hem de üretimin doğru ellerde olması gerektiğine inanarak iki Tarsuslu usta Kubilay Özbozkurt ve Yılmaz Özansak’la çalışmaya başlamış.

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HER BİR LAHMACUN İÇİN ORTALAMA

110 gram kebap kıyması kullanılıyor. Hamurun ceviz büyüklüğünde oluşu göz önünde bulundurulduğunda kıyma oranı gerçekten yüksek ve bu da lezzeti ikiye katlıyor. El emeğiyle hazırlanan fındık lahmacunlar yine Tarsus’ta hazırlattıkları özel tavaların içinde ve olmazsa olmazları taş fırında pişiyor. Hassas titizlik gösterdikleri bir diğer unsursa lahmacunları sipariş geldiği gibi hazırlayıp pişirmeleri. İçinde 10 adet olan porsiyonun fiyatı 39 lira, 6’lık yarım porsiyonsa 27 lira. Etsiz tercih edenler için ıspanaklı, biberli ve peynirli (fiyatları 29 lira) çeşitleri de var.

TEREYAĞI DA KENDİ ÜRETİMLERİ

Menüde kuşgözü lahmacuna eşlik eden bir diğer lezzet de yine Tarsus usulü hazırlanan humus... Üzerine kızgın tereyağı gezdirildikten sonra ince kıyılmış maydanoz ve pul biberle servis ediliyor. Fiyatı 30 lira. Dileyen pastırmalı (35 lira), sucuklu (35 lira) veya zeytinyağlı-pancarlı (35 lira) çeşitlerini de deneyebilir. Yılmazlar “Türkiye’de humus genelde meze olarak ikram edilir fakat Tarsus humusu sıcak sunulmasıyla çok özel. Bu humus ara sıcak veya ana yemek olarak servis edilmesiyle farklılaşır” diyor. Kullandıkları nohut ve tahin de yine Tarsus’tan getiriliyor. Tahinin yerli, kaliteli susamdan olmasına dikkat ediliyor. Üzerine gezdirdikleri tuzsuz tereyağıysa kendi aile şirketlerinin üretimi ve Trakya’dan... Mekân haftanın yedi günü açık; 11.30-20.30 saatleri arasında servis veriyorlar.

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