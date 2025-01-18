Tam öğle yemeklik yer

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Berat Çokal, Instagram’da bilinen adıyla Mösyö Şokola İstanbul’da, Beşiktaş, Valideçeşme’de yeni bir mekân açtı. Valide Maçka’da ev yemeklerini modern dokunuşlarla servis ediyor. İsmi tabii ki bulunduğu konumdan ve konseptinden geliyor.

Çokal “Uzun süredir yeni nesil bir köfteci açıp köfteye itibarını iade etmek istiyordum. Çünkü bizim ‘fast food’umuz hamburger değil, köfte-ekmek. Üçüncü nesil diye tabir edebileceğimiz bir köfteciyi, yanında nefis tatlılar ve sağlıklı sebze yemekleri sunarak servis ettiğim bir mekân açtım. Sırrımız samimiyet ve iyi malzeme... Biz lezzetlerimizle, ambiyansımızla, mekânda çalan müziklerle, sunumlarımızla hatta dudak kâğıtlarımızla (90’larda esnaf lokantalarında peçete yerine kullanılması için bir bardak içinde masada duran kağıt) pozitif bir nostalji hissi uyandırmaya çalışıyoruz. Yemeklerimizi tadanlar çocukluğumdaki kadar güzel bir lezzet diyor. En çok duyduğumuz iltifat bu” diye anlatıyor mekânını.

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Valide Maçka’nın menüsünün başrolünde köfte var. Bursa usulü köftenin yanı sıra her gün değişen sebze yemekleri servis ediyorlar. Hafta sonlarına özel olarak antrikot dolgulu mantı ekleniyor menüye, çok yakında köfte ekmek ve pideli köfte de eklenecek. Günün çorbası 140 lira, az çorba 75 lira. Domates soslu köfte 395, beğendi soslu köfte 395 lira, vişne soslu köfte 410 lira, sade köfte 360 lira. Sebze yemeği 295 lira.

Berat Çokal menünün favorilerini şöyle anlatıyor: “Vişne soslu köfte geçen hafta menüye çok hızlı bir giriş yaptı. Klasik domatesli ve beğendili köfte de çok beğeniliyor. 4 çeşit ev yapımı turşuyla sunduğumuz hardal vinegretli piyazımız (180 lira) da çok popüler. Ama menünün yıldızı tabii ki süt helvası (185 lira).” Menüde vegan, vejetaryen seçenekler de var. Valide Maçka, pazartesi hariç her gün 12.00-18.00 arasında açık. Adres: Vişnezade Mah. Aktarlar Sok. No: 6/A Beşiktaş/İstanbul