Tahinin en iyi 10 adresi: Dünya onu seviyor

‘Çifte kavrulmuş...’

Servet-Muğla

Cansu Dirim “90 derecede kavurup taş değirmende öğütüyorlar. Fethiye susamı kullanılıyor. Daha yoğun ve isli bir tat tercih ederseniz çifte kavrulmuş tahin seçeceği mevcut” diyor. Zeynep Kakınç, Deniz Şahin, Ebru Erke ve Oğuz Yenihayat’ın da tavsiyesi. 300 gram, 355 lira. (0252) 613 49 49

‘Taş değirmende öğütülüyor’

Tıflıpaşa-Balıkesir

“1775’ten bu yana üretiliyor. Susam taş değirmenlerde öğütülüyor. Dengeli yağ oranı, ipeksi dokusu ve doğal aromasıyla zamansız bir lezzet profili taşıyor” diyor Şafak Erten. Oğuz Yenihayat ve Deniz Şahin’in de tavsiyesi. 1 litresi 500 lira. WhatsApp sipariş hattı: (0542) 599 17 75

‘Bambaşka bir yorum’

The Levant Tahinier, İstanbul

Adı tahinin çok kullanıldığı Levant mutfağından geliyor. Ebru Erke: “Tahine bambaşka bir yorum ve vizyon katan işletme. Susam ve trüflü lokumu ve tahinli dondurması enfes.” Murat Bozok’un da önerisi. 300 gram, 385 lira. (0532) 431 27 79

‘Koruyucu içermiyor’

Eğriçayır Tahin-Mersin

Tüm Türkiye’ye kargo yapılıyor. İstanbul, Bakırköy’de de bir mağazası var. Serhat Elicora: “Çukurova’nın susamlarıyla geleneksel yöntemlerle üretilir. Doğal ve koruyucu içermemesi kalitesini öne çıkarıyor. Bir dönem mutfağımda bu tahini kullandım.” 320 gram, 360 lira. (0324) 545 50 60

‘Yoğun kıvamlı’

Tarihi Yeni Uğur Helvacısı, Adana

73 yıllık işletme doğal ürünler kullanıyor. Esin Sungur “Tahin denince aklıma ilk gelen yer. Yoğun kıvamı ve çifte kavrulmuş tahinin belirgin lezzetini sevenleri memnun edecektir” diyor. 480 gram, 150 lira. WhatsApp destek hattı: (0322) 352 24 24

‘Odun ateşinde pişiyor’

Atayname Tahin-Antalya

Geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor. Zeynep Kakınç şöyle diyor: “Manavgat susam tohumlarının kara fırında, odun ateşinde pişirilmesiyle kendine özgü bir lezzet sunuyor. Katkı maddesiz olması da tercih nedenlerimden.” 1.900 gram, 650 lira. (0506) 092 94 94

Atalık tohumdan...

İdima Gökova Tahini-Muğla

Atalık tohumlardan üretiliyor. Cansu Dirim “Coğrafi işaretli ve Slow Food Ark of Taste (nesli tükenmekte olan gıdalar) listesinde olan Gökova altın susamı düşük ısıda kavruluyor ve taş değirmende öğütülüyor” diyor. 1.000 gram, 840 lira. WhatsApp sipariş hattı: (0505) 688 42 18

Ekolojik üretim

Ekoorganik Organik Market, İstanbul

Ekolojik üretim felsefesine bağlı yerel bir aile işletmesi. Tahin GDO’lu tohumlar ve zirai ilaçlar kullanılmadan yetiştirilen susamdan elde ediliyor. Müge Akgün: “Tahinde benim en favori adresim.” 500 gram, 515 lira.

‘Hafif dokulu’

Hevsel Bahçesi, Diyarbakır

Silopi ve Cizre’den gelen susam kullanılıyor. Susam taş değirmenlerde, çok düşük ısıda öğütülüyor. Esin Sungur: “Daha zarif ve hafif dokulu tahin sevenler tercih etmeli.” İstanbul, Beylerbeyi’nde de bir şubesi var. 600 gram, 700 lira. (0536) 945 40 21

‘Düşük sıcaklıkta kurutuluyor’

Cey Natural Foods-İstanbul

“Antalya Serik’te tamamen zehirsiz ve ilaçsız şekilde yetiştirdikleri yerli tohum susamları kavurmadan, düşük sıcaklıkta kurutup öğütüyorlar. Vitamin ve besin değerlerini kaybetmeden çiğ tahin tüketmek isteyenler tercih edebilir” diyor Cansu Dirim. 450 gram, 349 lira. (0506) 273 60 34

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR, BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı, Hürriyet Lezzetli Hayat yazarı

◊ Bu besleyici mucize, kalpten karaciğere kadar vücutta birçok sisteme destek olur. Ölçülü tüketildiğinde sadece sofraların değil sağlığın da vazgeçilmezidir. Her gün 1-2 tatlı kaşığı tahin, vücuda destek olurken fazla kalori alımını da önler.

◊ Susamdan elde edilen tahin sağlıklı yağlar, bitkisel protein, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir gıdadır.

◊ Kalp-damar sağlığını destekler. Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağlar LDL (kötü) kolesterolü düşürürken HDL (iyi) kolesterolü arttırarak damar sağlığını korur.

◊ Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. İçerdiği sesamol ve sesaminol gibi fenolik bileşikler hücreleri oksidatif strese karşı korur, erken yaşlanmayı ve kronik hastalık riskini azaltır.

◊ Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve çinko açısından zengin olması, kemik yoğunluğunun korunmasına ve osteoporoz riskinin azalmasına yardımcıdır.

◊ Araştırmalar susam lignanlarının karaciğerde yağ birikimini azaltarak hücresel düzeyde koruyucu etki gösterebileceğini ortaya koyar.

◊ Bitkisel lignan’lar, özellikle kadınlarda östrojen metabolizmasını dengeleyici etki gösterebilir ve menopoz döneminde semptomların hafiflemesine destek olur.

◊ Lif içeriği yüksektir. Düzenli tüketim, bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık riskini azaltır.

◊ Yüksek magnezyum ve potasyum içeriği, sinir iletimiyle kas kasılmalarının düzenli olmasına katkı sağlar.

◊ Sağlıklı yağlar ve bitkisel proteinler sayesinde uzun süreli tokluk hissi oluşturur; bu özellikle kan şekeri dengesi açısından önemli.

◊ E vitamini ve çinko, cilt hücre yenilenmesini destekler, saç dökülmesini azaltır.

◊ İçerdiği B grubu vitaminleri, çinko ve selenyum gibi mineraller bağışıklık hücrelerinin işlevini destekler.