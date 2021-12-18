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Taco’nuzu nasıl alırdınız?

#Tacoroll#Taco#Lezzetlihayat
Taco’nuzu nasıl alırdınız

Caddebostan’da Meksika sokak lezzetleri sunan Tacoroll’da karidesli, kıymalı, vejetaryen gibi pek çok taco çeşidi var. Formuna dikkat edenler veya glütensiz beslenenlerse aynı iç malzemeleri daha büyük porsiyon olarak kâsede alabiliyor.

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Yeme-içme sevdalıları için pek çok lezzet durağını barındırıyor Bağdat Caddesi.

O duraklardan biri Tacoroll. Caddebostan’da bir ara sokakta, Meksika sokak yemekleri sunan bir mekân burası. Yakın zamanda dekorasyonu değişmiş; dev kaktüsler ve jüt halılarla samimi bir mekân yaratılmış.

Adeta “Sirke mi limon mu” tartışması gibi, taco sevenler de ikiye bölünmüş durumda; kimi yumuşak, kimi sert kabuklu taco seviyor. Tacoroll’da her iki çeşidin örneklerini tatmak mümkün. Taco’lar tavuk, hot dog, karides, hindi, kıyma veya vejetaryen dolgulu olmak üzere altı alternatifle hazırlanıyor. Ana malzemeye ekşi krema, Meksika fasulyesi, guacamole sos ve marul eşlik ediyor.

Taco’nuzu nasıl alırdınız

Kadirağa Sok., No:51/A İstanbul; (0553) 477 24 89

Taco’larınızı ister tek, ister menü şeklinde alabilirsiniz. Örneğin, ‘sert kabuklu, kıymalı taco menü’de (53 lira) ekşi krema, marul, acılı mayonez, guacamole sos ve cheddar peynirli 2 kıymalı taco ve günün salatası var.

“Karbonhidrat almak istemiyorum ama bu lezzetten de vazgeçemiyorum” diyenler içinse ‘taco bowl’ çeşitleri var. Bu kâselerde hindi, tavuk, kıyma veya karides gibi ana malzemelere; mısır, Meksika fasulyesi, ekşi krema, salsa sos, guacamole sos ve jalapeno biber turşusu ekleniyor.

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Kalori hesabı yapmayanlar içinse bu lezzetleri bir çeşit Meksika dürümü ‘burrito’ veya Meksika gözlemesi ‘quesadilla’ şeklinde de sipariş edebilirsiniz. Guacamole sos, karamelize soğan, cheddar peyniri, pirinç, kapya ve yeşil biberin de olduğu etli burrito menü 62 lira, yanında salata da var.

Tacoroll’da ayrıca cipsli ve cheddar’lı Meksika sokak makarnası olan ‘tostilocos’u (20 lira) ve glütensiz tuzlu Meksika keki ‘maseco’yu (27 lira) da bulabilirsiniz.

Mutfakta Meksika yemeklerine ve özellikle taco’ya hayranlık duyan genç bir ekip var. Ürün kalitesini sürdürülebilir kılmak için yıllardır aynı kasap ve manavla çalışıyorlarmış. Tacoroll, aynı zamanda bir kahve dükkânı. Yeni nesil kahve çeşitlerini deneyebilir, margarita pie (29 lira) ve  vişneli brownie (29 lira) gibi tatlılarını tadabilirsiniz. Pazartesi hariç her gün 12.00 itibariyle açıklar. 

Taco’nuzu nasıl alırdınız

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#Tacoroll#Taco#Lezzetlihayat

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