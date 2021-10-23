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Tabak tabak, türlü türlü

#Pirinç Pilavı#Pilav#Lezzetlihayat
Tabak tabak, türlü türlü

Ülkemizde çok sevilen ve özenle korunan bir mutfak geleneğidir pirinç pilavı... Sade, nohutlu, tavuklu, patlıcanlı, etli ya da domatesli... Çoğunlukla ana yemeğin eşlikçisi olsa da maharetli ellerde başlı başına bir ziyafete dönüşür. Peki, en iyileri nerede yenir? Jürimize sorduk.

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1) 165 YILLIK GELENEK
Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısı, İstanbul

Buradaki pilavın tarihi 1856’ya kadar dayanıyor. 24 saat büyük bir kazanda kaynayan kemik ve kemik iliğinden elde edilen suyla ve bolca tereyağıyla hazırlanan pilav hem porsiyonla hem kiloyla satılıyor. Ebru Erke ve Savaş Özbey’in önerdiği mekânda sade pilav 10, kavurmalısı 25 lira. (0212) 243 02 61

2) BAKIR KAPLARDA PİŞİYOR
Liman Lokantası, Rize

1964’ten bu yana hizmette... İşletmede yemekler odun ateşiyle ısınan kara fırında, bakır kaplarda pişiyor. Yayla tereyağıyla yapılan pilav, dükkânın sevilen lezzetleri arasında. Ebru Erke ve Salih Seçkin Sevinç’in tavsiyesi... Porsiyon fiyatı 14 lira. (0464) 532 76 27

Tabak tabak, türlü türlü

3) MÜDAVİMİ ÇOK
Tarihi Unkapanı Pilavcısı, İstanbul

Unkapanı’nın meşhur pilavcısının müdavimi çok. Meşhur İMÇ Unkapanı’nın meşhur pilavcısının müdavimi çok. Meşhur İMÇ içindeki işletmede tereyağlı pilav, üstüne didiklenmiş tavuk eti ve nohutla sunuluyor. Mehmet Yaşin öneriyor. Tavuklu 15, tavuksuz pilavı 12 lira. (0212) 522 91 55

Tabak tabak, türlü türlü

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4) HAMSİLİSİ ÇOK LEZZETLİ
Hayvore Karadeniz Mutfağı, İstanbul

İstanbul’da yöresel yemekler sunan mekânların başında geliyor. Karadeniz mutfağının vazgeçilmez tatlarını burada bulmak mümkün. Ebru Erke’nin “Çok lezzetli” dediği hamsili pilavın porsiyonu 37 lira. (0212) 245 75 01

Tabak tabak, türlü türlü

5) TÜRKMEN USULÜ
Fiççi House Kadıköy, İstanbul

Türkmen yemekleri sunan Fiççi House Kadıköy’de pilav en geleneksel tarifle yani jülyen havuç, soğan, dana eti ve bol ayçiçeğiyağıyla hazırlanıyor. Onur Ziya Demir’in önerisi... Porsiyon fiyatı 20 lira. (0216) 338 14 26

Tabak tabak, türlü türlü

6) ÇEŞİT ÇEŞİT...
Hatay Sultan Sofrası, Hatay

1990’da Antakya’da açılan işletmede siyah havuçlu pirinç pilavı (Keşşirli pilav) ve bademli iç pilav gibi çeşitleri her gün bulmak mümkün. Erdal İpekeşen’in önerisi... Pilav fiyatları 12-15 lira arasında... (0326) 213 87 59

Tabak tabak, türlü türlü

7) HER YERDEN MÜŞTERİSİ VAR
7 Mehmet, Antalya

1937’de kurulan 7 Mehmet’in tüm Türkiye’den müşterisi var. Başka yerde kolay kolay bulamayacağınız narenciyeli pilavları burada tadabilirsiniz. Savaş Özbey “Bergamotlu, bademli çok lezzetli bir pilavları var” diyor; porsiyonu 48 lira. (0242) 238 52 00

Tabak tabak, türlü türlü

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8) YILLARDIR AYNI TAT
Kanaat Lokantası, İstanbul

1933’te kurulan Üsküdar’daki Kanaat Lokantası için Salih Seçkin Sevinç “İstanbul’un en eski esnaf lokantalarından biri... Kestaneli tekke pilavı yıllardır aynı lezzette, hiçbir zaman değişmez ve mutlu eder” diyor. Tekke pilavının porsiyonu 37 lira. (0216) 553 37 91

Tabak tabak, türlü türlü

9) BİRAZ DA ZEYTİNYAĞI...
Beyoğlu Halimbey, Ankara

Erdal İpekeşen “Nohutlu pilavı her gün bulmak mümkün. Yazın domatesli ve patlıcanlı pilav da yapılıyor. Pilavda Gönen’den gelen baldo pirinç kullanılıyor; tereyağını hafifletmek için biraz da zeytinyağı katılıyor” diyor. Porsiyonu 25 lira. (0312) 285 66 00

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Tabak tabak, türlü türlü

10) LÜBNAN’DAN...
Tahin, İstanbul

Onur Ziya Demir, Lübnan mutfağının temsilcisi ‘mudardara’yı öneriyor. Basmati pirinci, kimyon, karabiber, yeşil mercimek, yeşil soğan ve kızarmış soğanla hazırlanan bu pilavın porsiyonu 28 lira. (0212) 292 96 80

Tabak tabak, türlü türlü

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#Pirinç Pilavı#Pilav#Lezzetlihayat

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