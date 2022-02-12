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Bu hafta Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat) “Sütü akan, ferah bir tatlı için tercihiniz sütlü nuriye mi soğuk baklava mı” diye sorduk. Sosyal medya hesabımızı takip eden okurlarımızın yüzde 53’ü sütlü nuriyeyi tercih etti. Biz de bu kez şunları sorduk: “Hangisini, neden seviyorsunuz? Evde yapmayı denediniz mi? Sizce baklavaya fındık mı daha çok yakışıyor yoksa çikolata mı?” İşte, gelen yanıtlardan bazıları...

@deryacagdas: “Kesinlikle sütlü nuriye. Adı bile özel. Soğuk baklavaysa isim olarak baklavadan kopamamış; ‘baklavaya bir şey ekleyelim de -mış gibi olsun’ denmiş gibi gelmiyor mu size de?”

@gulumserbalarslan: “Tercih yapmak zor. İkisi de sevdiğim lezzetler :) Ama son zamanlarda daha çok soğuk baklava...”

@hilalatakus: “Güzel ülkemizin zenginliklerinden ikisi daha diyorum ve yine tercih yapamıyorum. Her ikisi de çok güzel...”

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@hakann_ugur: “Şerbetli tatlılarda özellikle de baklava yapımında çok büyük emek vardır. O yüzden hiç ayırt etmeden ikisini de severim.”

@arzugi: “Hafifliği ve ağızda bıraktığı lezzeti nedeniyle ilk tercihim sütlü nuriye... Adı niye nuriye konmuş merak ettim. Bir bayram çılgınlık yapıp evde 45 + 45 kat baklava hamuru açtığımı bilirim, çok lezzetli olmuştu... Soğuk baklava hiç yemedim, üzerine çikolata rendesi nasıl olur bilemedim...”

@slmdzdr: “Sütlü nuriyeyi tercih ederim ama baklavaya çikolata kesinlikle olmaz bence.”

ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI

SÜTLÜ NURİYE

- Sütlü nuriye yapımında, baklavalık yufkalar tek tek yağlanıyor ve arasına fındık serpiştirildikten sonra fırına veriliyor. Fırından çıkar çıkmaz üzerine ılık sütlü şerbet dökülüyor ve fındıkla süslenip servis ediliyor.

- Bu tatlı, biraz da mecburiyetten doğmuş. 1980 ihtilali sonrasında baklavanın maliyetini düşürme yolları aranmış ama kaliteden de ödün vermek istenmemiş; Antep fıstığının neredeyse yarı fiyatındaki fındıkla yapımı denenmiş ve şerbete süt katılmış. Sütle birlikte biraz klasik baklavadan farklılaşması ve tepside gramaj olarak daha ağır çekmesi sağlanmış.

SOĞUK BAKLAVA

- Soğuk baklava yapımında baklavalık yufkalar, üzerine tereyağı sürüldükten sonra orta katına toz Antep fıstığı serpiştirilip fırına veriliyor. Fırından çıktıktan sonra üzerine sütlü şerbet dökülüyor ve soğukta dinlendirildikten sonra çikolata rendesiyle servis ediliyor.

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- Diyarbakır’daki Hacı Baba Pastaneleri, 2018’de uzun denemelerin ardından yapımına başlamış, ürünün patentini de almışlar. Pastane sahibi Yılmaz Elaldı’nın 2021’in ekiminde verdiği demece göre üretim bir önceki yıla nazaran ikiye katlanmış, yıllık üretimleri 30 tonu bulmuş.