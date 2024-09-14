Sultanlara layık üzüm...

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Sultani çekirdeksiz üzümü coğrafi işaretli ve Manisa’nın bereketli topraklarında yetişen en değerli ürünlerinden biridir. Pestili, pekmezi, hoşafı, sirkesi, şırası... Her biri ayrı bir şifa deposu. Geleneksel tüketim şekilleri kadar modern tariflerde de kendine yer bulan sultani çekirdeksiz üzümü, bağışıklığı destekleyen bileşenleriyle öne çıkıyor.

Uzman diyetisyen Berrin Yiğit “Sultani üzüm, güçlü antioksidanlar olan polifenoller ve flavonoidler açısından son derece zengindir. Antioksidanlar vücutta hücresel hasara neden olan serbest radikallere karşı koruma sağlar. Serbest radikaller, bağışıklık sistemimizi zayıflatan ve çeşitli hastalıklara yol açabilen zararlı moleküllerdir. Bu antioksidan zenginliği sayesinde sultani üzümü, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine ve hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olur” diye anlatıyor bu üzümün faydalarını. Ayrıca sultani üzümünde bol miktarda C vitamini bulunduğunu da söylüyor: “C vitamini, vücudun enfeksiyonla mücadele etme yeteneğini arttırır ve bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasını sağlar. Aynı zamanda cildin koruyucu bariyerini güçlendirir, bu da dış ortamdan gelen zararlı mikroorganizmaların vücuda girişini engeller. Vücuttaki kronik iltihaplanmalar, bağışıklık sistemini zayıflatan ve birçok hastalığın temelini oluşturan en büyük sorunlardan biri. Sultanide bulunan antiinflamatuar bileşenler, iltihaplanmayı azaltarak vücudun savunma mekanizmasını destekler. Ayrıca bu üzüm, demir, potasyum ve kalsiyum içeriğiyle de öne çıkar. Özellikle demir, bağışıklık hücrelerinin üretiminde önemli bir role sahip. Aynı şekilde üzüm kurusu da demirden zengindir.”

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‘SEYREK TANELİLERİ SEÇİN’

Hürriyet Lezzetli Hayat yazarı Gülay Barbaros Altan da Manisa sultaninin nasıl seçildiğini, mutfakta nasıl kullanılabileceğini anlattı: “Tarih boyunca bereketin sembolü olan üzümün envai çeşidi yetişir Anadolu’da. Ama Manisa sultaninin yeri bir başkadır. Tazesi, kurusu, şırası ve yaprağıyla tüm üretim şekillerinde en güzel sonucu verir. Eylül başında hasat edilmeye başlayan sultani üzümünü alırken taneleri sık değil, biraz seyrek olanları seçin. Üzümleri salkıma bağlayan kısa saplar kurumuş olmasın. Tanelerin rengi sarardıkça şeker oranı artar. Ağız tadınıza göre açık yeşil-sarı olanları da iyice sararmış olanları da seçebilirsiniz.

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Bu üzümü salatalarda, etli yemeklerde kullanacaksanız açık sarı, ekşimsi olanlar iyi sonuç verir. Reçelini veya jölesini yapacaksanız sapsarı güneş lekeli olanları seçin. Bu şekilde sararmış, çok tatlanmış sultanilerden şekersiz reçel yapabilirsiniz.”

ARA ÖĞÜN VEYA SAĞLIKLI BİR ATIŞTIRMALIK

Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yetişen üzüm vücut sağlığı ve bağışıklık için oldukça önemli. Üzüm eski uygarlıklardan günümüze kadar sofralarımızda, yemeklerimizde ve mutfaklarımızda kullanılıyor. Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan üzümü kış boyunca kuru olarak da tüketiyoruz. Kurutulmuş çekirdeksiz üzümü ister ara öğün ister sağlıklı atıştırmalık olarak tercih edebilir, isterseniz de çeşitli tatlılarda, yemeklerde bol bol kullanarak farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

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METRO TÜRKİYE, TOPRAKTAN TABAĞA UZANAN İLHAM DOLU BİR KEŞİF YAŞATTI

Türk mutfağını değerleriyle birlikte koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla yola çıkan Metro Türkiye, ‘Yerelin İzinde’ projesinin 7’nci durağında antikçağlardan bu yana önemli bir bağcılık merkezi olan Manisa’daydı. Yüzyıllar önce tadı, aroması ve çekirdeksiz yapısı nedeniyle ‘sultanlara layık’ olarak görülmesinden adını alan ve 2019 yılında coğrafi işaret tesciline kavuşan Manisa sultani çekirdeksiz üzümünün üretim aşamasından tabaklarımıza ulaşana kadarki yolculuğuna eşlik edildi. Metro Türkiye, Manisa sultani çekirdeksiz üzümünün mevsiminde tazesini, tüm yıl boyunca kurusunu, Manisa’da Alaşehir sınırları içinde yetiştirilen sultani üzümün yaprağı olan coğrafi işaret tescilli Alaşehir asma yaprağını salamura olarak, kurulduğu günden beri raflarında sektör profesyonelleri ve tüketicilerle buluşturuyor. Bölge mutfağından ilhamla Manisa sultani çekirdeksiz üzümünü menüsünün odağına alıp geleneksel lezzetleri modern tekniklerle buluşturarak gastronomik bir deneyim sunan şef Murat Deniz Temel, özel bir tarif paylaştı.

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ŞEF MURAT DENİZ TEMEL’DEN MARİNE MANİSA SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜ EKŞİSİYLE DEMİRCİ KEBABI (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?



- 1.125 gr oğlak gerdan ve döş



- 375 gr karamelize soğan



- 12 gr tuz



- 75 gr Metro Chef Manisa sultani çekirdeksiz kuru üzümü



- 7 gr karabiber



- 15 gr domates salçası



Pestil için



- 300 gr karamelize soğan



- 1 gr agar agar

- 1 gr tarçın



- 1 gr yenibahar

- 1 gr Mersin biberi

- 20 gr mesir macunu baharatı



Ekşi marine için

- 200 gr tane Manisa sultani çekirdeksiz üzümü

- 75 gr elma sirkesi

- 5 gr karabiber



- 25 ml zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

- Tane üzümleri bir gün önce elma sirkesi, karabiber ve zeytinyağıyla marine edin.

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- Karamelize soğanı soğumadan agar agar ve diğer malzemelerle püre haline getirin.

- Püreyi sıcakken içine streç film yaydığınız tepsilere serin, ince pestil şeklinde kurumaya bırakın.

- Ardından pestilleri demirci kebabı boyutunda kesin (12 cmX6 cm).

- Oğlak etlerini soğan ve defne yaprağıyla suda yaklaşık 8 dakika haşladıktan sonra tiftik yaptığınız etleri karamelize soğan karışımıyla yoğurun ve tepsiye yayın.

- Dinlendikten sonra dilimleyerek 200 derecede üstü kızarana ve renk alana kadar fırınlayın. mHaşlama suyunu salçayla çektirip sos kıvamına getirin. Fırından çıkan kebabın üzerine sosu gezdirin. mÖzel bir tasarımınız varsa bir şablon yardımıyla pestil üzerine gezdirdiğiniz mesir macunu tozunu serperek istediğiniz deseni oluşturun. mMarine ettiğiniz üzümleri tülbent bezlerine 10’ar tane koyup bağlayın.

-Demirci kebabının tabaklarken yanlarına üzüm dolu keselerden 1’er adet koyun ve yemeğin üzerine üzümleri sıkarak servis edin.

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