‘Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksin’

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Kumsalda, şezlongda yatarken satıcının “Süt mısırrr” diyen sesini de gece serinliğinde ‘kordonda’ yürüyüşe çıktığımızda seyyar mangaldan tüten kokusunu da çok uzaktan duyarız. Amerikalılar gibi yemek masasında etin yanında değilse de balkonda, akşam serinliğine karışan sohbetlerimizin en iyi eşlikçisidir. Hava da sıcaktır, tencereden yeni çıkmış koçan da! Yine de beklemeden bolca tuzlayıp yana yana yemenin keyfi bambaşkadır. Tıpkı başlıkta kullandığımız Karadeniz türküsünde dediği gibi. Instagram’daki oylamaya katılan takipçilerimiz de haşlanmış mısırı yüzde 61 ile tercih etti. Biz de önce mısır satın almanın, ardından da mısırı en lezzetli haliyle pişirmenin ipuçlarına bakalım...◊ Koçanın etrafını saran parlak yeşil, taze kabuklar mısırın taze olduğunu gösterir. Kurumuş, kahverengileşmiş kabukluları mümkünse satın almayın.

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◊ Kabuğu koçanın tepesi görünecek kadar açın ve taneler uca kadar dolgun ve sağlam mı, bakın. Dolgun, sağlam dişlileri seçin.

◊ Kabuk ve koçan arasındaki püsküllere bakın. Taze mısırın çok soluk yeşil -beyaza yakın- veya açık altın rengi püskülleri olur. Eğer püsküller kahverengileşmiş veya siyahsa, kurumuşsa taze değildir. Altta ve açıkta kalmayan püsküller ve kabuklar hâlâ nemli ve açık renkliyse alabilirsiniz.

◊ Mısırı dolapta tutmak şekerin nişastaya dönüşümünü hızlandırır, soğuk kaldığı sürece tadını kaybeder. Bu nedenle aldığınız gün ya da ertesi gün pişirecekseniz oda sıcaklığında saklayın. Dolapta bekleyecekse kesekâğıdına sarın ve buzdolabının sebze çekmecesinde saklayın.

◊ Haşlanmış mısır için farklı öneriler var. Bunlardan ilki bolca kaynar suda bir avuç tuzu eritip koçanları bunun içinde yumuşayana kadar pişirmek. Bol tuzu, tatları ortaya çıkarmak için koyuyoruz, yerken ekstra tuz hissedilmiyor.

◊ Bardak mısırdaki tatlımsılığı seviyorsanız haşlama suyuna 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Su kaynarken koçanları tencereye koyup yumuşayana kadar pişirin.

◊ Son olarak yarı süt-yarı su karışımı yönteminden bahsetmeliyim. Birçok kişiden duymuş-okumuş olabilirsiniz ama bana israf gibi geliyor. Taze mısırın tadı zaten ‘sütlü’. Dolayısıyla 1 litre sütü çöpe dökmenin gereği yok. Kremamsı tadı yoğunlaşsın istiyorsanız gerçek krema ve tereyağı kullanarak bir kaplama hazırlayabilirsiniz. Pişirdikten sonra üzerine bu karışımı fırçayla sürüp, tuzlu bir peynir rendeleyip hatta baharat çeşitleriyle tatlandırabilirsiniz.

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◊ Koçanları temizledikten sonra ıslatarak hatta 15-20 dakika suda bekleterek köze koyun. Nemli olacak ve tamamen kurumadan pişecektir.

◊ Mangalda, közde mısır yaparken kabukları tamamen koparmayın, koçanda ters yöne doğru sıyırıp sapın etrafında bırakın. Köz tadını daha iyi verecektir.

◊ Közde ama kararmadan pişmesini istiyorsanız mısırın üzerindeki son ince katman yaprakları soymayın, buharı içinde kalacak, sulu şekilde pişecek ve kapkara olmayacaktır.