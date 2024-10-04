Sonbahar geldi, ‘derya kuzuları’ lezzetlendi

Haberin Devamı



Her türü ama mutlaka tazesi

Kıyı Restaurant, Tarabya/İstanbul

Koray Günyaşar “Sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin en iyilerinden... Hem kişisel ziyaretleriniz hem de misafirlerinizi ağırlamak için ideal. Çiroz, lakerda, mezeler ve her türlü balığın en tazesini bulabileceğiniz bir marka restaurant” diyor. Ebru Erke, Çağdaş Ertuna, Saffet Emre Tonguç ve Teoman Hünal’ın da bir numarası. (0212) 262 00 02

İstediğiniz ızgarayı gözünüz kapalı yiyin

Kandilli Suna’nın Yeri, Üsküdar/İstanbul

Haberin Devamı

Teoman Hünal “Vapur iskelesinin yanı başındaki masalarda birinde oturup şehrin keyfini çıkarın” derken Salih Seçkin Sevinç “Her türlü ızgara balığını gözünüz kapalı yiyin” önerisini yapıyor.

Çağdaş Ertuna ve Koray Günyaşar’ın listesinde. (0216) 308 45 12

Cankurtaran’da bir klasik

Balıkçı Sabahattin, Fatih/İstanbul

Melis Yılmaz “Sadece midyeli pilavı için bile gidilir. Cankurtaran’daki restoran bir İstanbul klasiği”, Oğuz Yenihayat ise “İstanbul’un en eskilerinden. Ortamı, mezeleri ve taze balıklarıyla keyif veriyor” cümleleriyle anlatıyor burayı. Çağdaş Ertuna da öneriyor. (0212) 458 18 24

Sardalya da var kral yengeç de

Park Fora Restaurant, Beşiktaş/İstanbul

Melis Yılmaz “Deniz tarağı, paellası, taze istiridyesi, sütle pişirilmiş balığı... Menüyü incelerken adeta başınız dönüyor; kelebek sardalyadan kral yengece ne ararsanız var” diyor. Ebru Erke, Gülay Barbaros Altan ve Saffet Emre Tonguç’un da önerisi. (0212) 265 50 63

Haberin Devamı

Yıldızlara layık

Bebek Balıkçı, İstanbul

Saffet Emre Tonguç’un favorisi: “Bebek Balıkçı, İstanbul’un en güzel noktalarından birinde, muhteşem manzarasıyla adeta denizin içinde hissettiriyor. Fiyatları yüksek olsa da Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones gibi ünlü isimleri ağırladığımız nadir adreslerden biri. Her zaman taze ve lezzetli balıklarıyla ününü hak ediyor”. Çağdaş Ertuna’nın da tavsiyesi. (0212) 263 34 47

Fiyatları tartışılır ama lezzeti asla

Balıkçı Kahraman, Sarıyer/İstanbul

Gülay Barbaros Altan “Michelin’in de Gault&Millau’nun da tavsiye listesinde. Karadeniz’den Boğaz’a giren tüm lezzetli balıkları, nadir olanları bile burada bulabilirsiniz”, Koray Günyaşar ise “Fiyatları tartışılabilir ama balıktaki ustalığının ve salatalarındaki maharetinin tartışılması zor. Kalkan balığı denince belki de akla ilk gelen yer” diyerek anlatıyor Kahraman’ı. (0212) 242 98 99

Haberin Devamı

Şefi tecrübeli

Yeniköy Balıkçısı, İstanbul

Salih Seçkin Sevinç “Mezeleri de çok başarılı ama özellikle deniz ürünlerinden oluşan ara sıcakları çok çeşitli, çok lezzetli” derken Oğuz Yenihayat şu cümlelerle anlatıyor mekânı: “İstanbul’un son yıllarda meşhur olan işletmelerinden. Kaan şef Sarıyerli ve balıkçı olduğu için deniz ürünleri konusunda çok tecrübeli. Hemen hemen tüm deniz ürünleri taze ve kendisi yapıyor”. (0212) 299 82 33

Ahtapot yahnisini deneyin

Zıpkın Arnavutköy, İstanbul

Melis Yılmaz “Bir süredir Arnavutköy’deki yeni yerinde hizmet veriyor. Ahtapot yahnisi mutlaka denenmeli” diyor. Salih Seçkin Sevinç ise “Bir klasik de burasıdır. Mezeleri ve ara sıcakları başarılı” yorumu yapıyor.

(0533) 216 48 03

Haberin Devamı

Manzarası meşhur

Lacivert Restaurant, Beykoz/İstanbul

Salih Seçkin Sevinç’in “İstanbul Anadolu Yakası’nda manzarasıyla ünlü Lacivert, Boğaz’ın en iyi balık restoranlarından biri. Akşam yemekleri ve özel kutlamalar için de ideal” diye anlattığı mekân Melis Yılmaz’ın da tavsiyesi.

(0216) 413 42 24

Tarabya’da da şubesi var

Yüksel Balık, Yeşilköy/İstanbul

Melis Yılmaz “Yeşilköy’deki balıkçıyı çok severim; lezzeti ve servisi yıllardır hep aynı. Levrek marin favorimdir. Tarabya’da da bir şubesi var” diyor. Yüksel Balık, Teoman Hünal’ın da listesinde. (0212) 574 34 34