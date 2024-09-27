Sohbetlerimizin eşlikçisi, herkesin vazgeçilmezi

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Sabah uyanmak için, yemeklerden hemen sonra, film izlerken, hatta şu an bu yazıyı okurken elimizdeki fincanın dumanı, odayı saran kokusu kahveyi vazgeçilmez yapıyor. Soğuk, sıcak veya aromalı... Gastronomi yazarı ve kahve danışmanı Cenk R. Girginol “Çekirdek kahveler hangi yöntemle demlenecek olursa olsun öğütülmemiş, kendi paketinde veya ağzı kapalı, hava almaz saklama kabı içinde, oda sıcaklığında saklanmalıdır. Böylelikle açılan bir paketin 1 haftaya kadar nefaseti doğru olarak sağlanabilir. Buzdolabında saklamak tamamen yanlış bir bilgi olup kahveyi nemlendirip aromasının yüzde 20-30 arasında kaybına sebebiyet verir. Öğütülmüş olarak alınan kahvelerin de aynı şekilde saklanması ve 3-4 gün içinde tüketilmesi önemlidir” diye anlatıyor.

Girginol, çeşitliliği giderek artan kapsül kahvelerinin saklama koşullarına da dikkat çekiyor: “Kapsül kahveler kapalı ve korumalı ambajaların içinde olduğundan onları oda sıcaklığında güneş ve ısı kaynağından uzak bir yerde saklamak yeterli. Bu kahveler espresso ve espresso bazlı sıcak veya soğuk bir çok tarifte kullanılabilir. Trend olmasının ve kullanımının yaygın hale gelmesinin en önemli nedeni her kahve yapışta tazeliğini korunuyor olması. Gramajının ve öğütülme oranının doğru kriterlerde olması da standart bir tat sunmasını sağlıyor. Günde yaklaşık 3-4 fincan kahve içilen bir ortamda espresso kahve harmanlarının minimum 200-250 gr ambajlarda olduğunu varsayarsak, belirttiğimiz kriterler bazında kahvenin tazelik ömrünü yitirmesi söz konusu olabilir. Kapsül kullanımıysa doğru kahvelerin size ulaşmasını sağlar.”

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Bir kahveyi lezzetli yapan elementlerden biri demleme yöntemi, diğeri tabii ki çekirdekleri. Cenk Girginol şu ayrıntıları veriyor: “İyi bir kahve demleme ana kategoriler bazında üç demleme tipine ayrılır: Espresso, filtre ve Türk Kahvesi. Moka pot da ara demleme modeli olarak karşımıza çıkar. Bu üç ana demleme yönteminin kendi makine ve kahve tipine göre standartları ve kriterleri vardır. Ama ortak özellikleri göz önüne alındığında çekirdek kahve kullanımı, demleme yapılırken kahve ve suyun ölçeklenmesi, içme suyunun tercih edilmesi, doğru fincan seçimi, tüm yöntemlerde sıcaklığın kaynama noktasına getirilmemesi ve kahvenin yanmaması önemli noktalar arasında gösterilebilir.

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Kahvelerin aroma ve lezzeti, yetiştiği bölgenin toprak yapısı, iklimi, ağaç tipi, toplandıktan sonra geçirdiği proseslerle değişkenlik gösterir. Tabii ki teorik olarak bir kaliteli ve kalitesiz skorlaması mevcut. Fakat kişisel zevkler söz konusu olduğundan bizler birçok markanın farklı yörelerine ait single origin (tek köken) kahvelerini ve espresso harmanlarını tatmalıyız. Bir kişinin hoşuna gitmeyen kahve diğerinin favorisi haline gelebilir. Floral veya meyvemsi tatları mı, asidite oranı yüksek veya orta kahveleri mi daha çok seviyoruz? Doğru demleme kriterleriyle yapılacak amatör tadımlarla damağımızın kahve keyif algısını keşfedebiliriz. Sonrasında farklı demleme oranlarıyla kendimize göre özelleştirmeler de yapabiliriz.”

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Kahveye eşlikçi tatlılar Rioba’dan

Kahve günün her anını özel kılan bir içecek olsa da onu tamamlayan tatlı lezzetler de bu deneyimi daha lezzetli kılabilir. Rioba markasıyla tiramisudan waffle’a, kruvasandan makarona kadar dondurulmuş tatlı ve hamurişi ürünlerini bulabilirsiniz. San sebastian cheesecake, mozaik pasta gibi dondurulmuş, önceden dilimlenmiş servise hazır pastalarla da mutfaklarınıza pratiklik getirebilirsiniz.

Rioba kahvelerle lezzet ve keyif dolu bir mola

Metro Türkiye, kendi markası Rioba ile 20’den fazla kahve çeşidi sunarak kahveseverlere lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Metro Türkiye, Rioba markasıyla Nespresso tipi kapsüllü kahve makinelerinde kullanılabilen 6 farklı kapsül kahve çeşidini sunuyor: Armonioso, Delicato, Decaffeinato, Forte, Intenso ve Cremoso. Farklı yoğunluk dereceleri ve kafeinsiz opsiyonu olan İtalyan menşeli Rioba kapsül kahveler, günün her saatine eşlik edebilecek lezzetli bir mola imkânı sağlıyor.

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Yoğun veya yumuşak içim Rioba kahve çekirdekleri

Çekirdek kahveler öğütülmeden saklandığı için aromasını ve tadını daha uzun süre koruyor ve bu da her seferinde taze bir kahve keyfi sağlıyor. Kahvenin kalitesi ve tadı, kullanılan çekirdeklerin türüne, yetiştirildiği bölgeye ve işlenme yöntemine bağlı olarak değişiyor. Kahveyi çekirdekten öğüterek kullanmayı tercih edenlere yönelik olarak Rioba Colombia, Ethiopia, Peru, Brazil Origin çekirdek kahve serisinin yanı sıra Rioba Coffee Crema ve Rioba Espresso serileriyle Metro Türkiye, farklı tat profillerine sahip arabica ve robusta çekirdeklerini sevenleriyle buluşturuyor.

Festivalde Rioba standına uğramayı unutmayın!

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İstanbullu kahveseverlerin heyecanla beklediği 10. Kahve Festivali, 3-6 Ekim tarihleri arasında Ataköy Marina’da gerçekleştiriliyor ve Rioba’nın lezzetleri burada da kahve sevenleri bekliyor. Üstelik sadece kahve çeşitleri değil farklı bölgelere özgü Rioba çayları, yeni Rioba Organik Limonata serisi ve Rioba tatlıları Metro Türkiye standında olacak. Rioba’nın lezzet çeşitliliğinin tadımlarla deneyimleneceği bu stantta çay uzmanı Burak Ergezen anlatımıyla festivale ayrı bir tat katacak.

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