Sofranız zengin, aşkınız daim olsun

Hoş kokulu bir başlangıç

Çilekli burrata salatası

NE LAZIM?

◊ 2 adet burrata peyniri (100’er gr)

◊ 8 adet çilek

◊ Sarı ve kırmızı çeri domates

◊ 1 küçük kırmızı soğan

◊ 2 yaprak fesleğen

◊ 1 çorba kaşığı balsamik sirke

◊ 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

◊ 1/2 limon suyu

◊ 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

◊ 2 çorba kaşığı zeytinyağı

◊ Tuz

◊ Karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Çilekleri yıkayın, küçük küpler halinde doğrayın.

◊ 1 yaprak fesleğeni ince kıyıp çileklere ekleyin.

◊ Elma sirkesi ve balsamik sirkeyi ilave edin, karıştırın.

◊ Kabın ağzını kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

◊ Çeri domatesleri istediğiniz boyutta doğrayın ve geniş bir kâseye alın.

◊ Kırmızı soğanı çok ince doğrayıp domateslere ekleyin.

◊ Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, tuz ve karabiberi ilave edin. Sos tüm malzemeye yayılana kadar karıştırın.

◊ Servis tabağına domatesli karışımı yayın. Burrata peynirini ortaya yerleştirin ve üzerine hafif tuzla karabiber serpin.

◊ Dinlenen çilekleri burrata’nın üzerine ve çevresine ekleyin.

Şefin notu: İsterseniz ince doğranmış roka veya marulla salatanın yeşillik oranını arttırabilirsiniz. Burrata yerine suda mozzarella da kullanabilirsiniz.

Farklı ve ‘zevkli’

Trüf aromalı yerelması çorbası (yerelması kıtırlarıyla)

NE LAZIM?

◊ 500 gr yerelması

◊ 1 orta boy soğan

◊ 2 diş sarımsak

◊ 2 çay kaşığı trüf yağı

◊ 1/2 su bardağı krema

◊ 1/2 su bardağı süt

◊ 2 yemek kaşığı tereyağı

◊ 2 çorba kaşığı zeytinyağı

◊ Tuz

◊ Karabiber

Kıtır için

◊ 1 adet yerelması

◊ Nişasta

◊ Kızartmak için sıvı yağ

NASIL YAPARIM?

◊ Yerelmalarını yıkayın ve dikkatlice soyun. Düzensiz şekilli oldukları için soyarken fazla ziyan etmemeye özen gösterin.

◊ Derin bir tencerede doğranmış soğan ve sarımsağı zeytinyağında hafif çevirin. Yerelmalarını ekleyin ve

5 dakika birlikte kavurun.

◊ Süt, krema ve 1/2 su bardağı su ilave edin. Ocağı kısın, tencerenin kapağını kapatın ve kaynamaya bırakın. Kremanın kesilmemesi için düşük ısıda pişirin.

◊ Sebzeler yumuşayınca trüf yağını ekleyin ve ocaktan alın. El blendırı veya mutfak robotuyla pürüzsüz çorba kıvamına getirin. Tuz ve karabiberle tadını ayarlayın.

◊ Kıtır için yerelmasını ince dilimleyin ve buzlu suda kısa süre bekletin. Süzüp iyice kurulayın, nişastaya bulayın. Kızgın yağda hafifçe kızartın ve kâğıt havlu üzerine alın.

◊ Çorbayı servis ederken üzerine yerelması kıtırlarını ekleyin.

Et veya balık da eklenebilir

Domatesli arpa şehriye pilavı

NE LAZIM?

◊ 1,5 su bardağı arpa şehriye

◊ 2 çorba kaşığı labne peyniri

◊ 2 iri domates

◊ 2’şer adet sarı ve kırmızı çeri domates

◊ 1/2 limon

◊ 1 diş sarımsak

◊ 5 yaprak fesleğen

◊ 1 çorba kaşığı tereyağı

◊ 2 çorba kaşığı ayçiçeğiyağı

◊ Tuz

◊ Karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Geniş bir tavaya ayçiçeğiyağını koyun. Arpa şehriyeyi ekleyin ve renk alana kadar kavurun. Üzerine 1 su bardağı suyu ilave edin.

◊ Domatesleri rendeleyip tavaya ekleyin. Pilavı karıştırarak pişirin; ihtiyaç duydukça az miktarda su ekleyin.

◊ Pişmeye yakın tereyağı, ince doğranmış sarımsak ve fesleğeni ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyin, karıştırın ve ocaktan alın.

◊ Çeri domatesleri 2’ye bölün. Ayrı bir tavada az yağ, sarımsak ve fesleğenle 1 dakika kadar, kısa süre soteleyin. Domatesler diriliğini kaybetmeden ocaktan alın.

◊ Pilavı servis tabağına koyun. Üzerine sotelenmiş çeri domatesleri ekleyin.

◊ Labne peynirini kaşıkla ortasına künel (oval) şeklinde yerleştirin. Labnenin üzerine limon kabuğu rendeleyin ve birkaç yaprak fesleğenle servis edin.

Şefin notu: Pilavın suyunu isteğinize göre daha önceden hazırladığınız sebze sularını kullanarak aromalandırabilirsiniz. İçeriğinde mantar veya kuşkonmaz gibi farklı sebzeler de kullanılabilir. Dilerseniz ürünü kırmızı et veya balık gibi proteinlerle hazırlayabilirsiniz.

Tatlı yiyip tatlı konuşalım

Hurmalı kek

NE LAZIM?

Kek için

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 adet yumurta beyazı

◊ 25 gr çekirdeksiz hurma

◊ 50 ml sıvıyağ

◊ 5 gr kabartma tozu

◊ 100 gr un

Karamel sos için

◊ 100 ml krema

◊ 20 g tereyağı

◊ 35 gr şeker

NASIL YAPARIM?

◊ Hurmayı yumuşaması için kısa süre suda haşlayın. Süzüp blendırdan geçirerek püre haline getirin.

◊ Yumurta, yumurta beyazı ve sıvıyağı ekleyip karıştırın.

◊ Un ve kabartma tozunu ilave ederek pürüzsüz bir kek harcı elde edin.

◊ Karışımı yağlanmış küçük bir fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

◊ Karamel sos için şekeri tencereye alın ve orta ateşte karıştırmadan erimesini bekleyin.

◊ Renk almaya başlayınca kremayı dikkatlice ekleyin ve karıştırın. Sos kıvam alınca tereyağını ilave edip ocaktan alın.

◊ Kek piştikten sonra üzerine küçük delikler açın ve sıcak karamel sosu dökün.

◊ Dilerseniz yanında bir top dondurmayla servis edin.

Gücü sosunda

Tereyağlı ve limon soslu dülger balığı (kök sebzelerle)

NE LAZIM?

◊ 1 adet dülger balığı (600-800 gr)

◊ 1 orta boy kereviz

◊ 1 orta boy havuç

◊ 1 orta boy patates

◊ 4 adet arpacık soğanı

◊ 2 yemek kaşığı tereyağı

◊ 1 adet limon

◊ 2 diş sarımsak

◊ Tuz

◊ Karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Balığı bütün ya da fileto halde hazırlayın. Kök sebzeleri istediğiniz boyutta doğrayın.

◊ Kaynayan suya az miktarda limon suyu ekleyin ve sebzeleri hafif diri kalacak şekilde kısa süre haşlayın. Süzün, haşlama suyundan 1 su bardağı kadarını ayırın.

◊ Geniş bir tavaya, ayırdığınız sebze suyunu koyun. Tuz, karabiber, tereyağı ve limon suyunu ekleyin.

◊ Ocağı yüksek ateşe getirmeden balığı sosun içine yerleştirin. Bir kaşık yardımıyla sosu balığın üzerine gezdirerek yavaşça pişirin.

◊ Dülger balığı ince yapılı olduğu için yaklaşık 4 dakika pişmesi yeterli. Fazla pişirmemeye dikkat edin; balığın sulu kalması önemli.

◊ Sebzeleri tabağa yerleştirin, balığı üzerine alın ve tereyağlı limon sosunu gezdirerek servis edin.

Şefin notu: Eğer balığı bütün olarak aldıysanız, filetosonu çıkardıktan sonra kök sebzeleri balığın kemiğiyle haşlayabilirsiniz. Bu sayede daha güçlü aromaya sahip bir sos ve sebzeler elde edersiniz. Bu tarifte dülger balığı yerine dil balığı, levrek ve çipura gibi balıklar da kullanılabilir.