Soframızdan eksik etmeyelim

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Diyetisyen Berrin Yiğit her mevsimde balık yemenin sağlık açısından önemli olduğunu söylüyor: “Sıcak yaz günlerinde hem serinlemenin hem de sağlıklı kalmanın sırrı, denizlerin iki leziz hazinesi olan levrek ve çipurada saklı. Omega-3 yağ asitleriyle kalp sağlığını destekleyen, yüksek protein içeriğiyle kas gelişimine katkı sağlayan, vitamin ve mineral zenginliğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren bu balıklar, yaz aylarında hem lezzetli hem de ferahlatıcı tariflerle sofralarda yer alsın.”

“Örneğin avokado soslu levrek tartar harika bir soğuk başlangıç tabağı” diyor Yiğit: “Fırında pişmiş levreklerin derisini ayırıp avokado, limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiberle birlikte harmanlayın. Taze kişnişle süsleyin. Alt taban için bol roka, kırmızı soğan, domates ve çok az kaparili bir alt taban hazırlayıp, üzerine ızgara levrek koyup, limon, şeftali suyu, kekikle hazırladığınız sosu gezdirip nefis bir yemek yapabilirsiniz.”

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Berrin Yiğit çipuranın da mevsim sebzeleri ve otlarla birlikte kâğıtta pişirildiğinde harika olduğunu belirtiyor ve bir tarif veriyor: “Arpacık soğanı, istiridye mantarı, defne yaprağı, tatlı patates ve bebek kabaklarla birlikte baharatlayıp yağlı kâğıda sarın ve fırınlayın.” Ayrıca buharda pişmiş levrek veya çipurayı eklediğimiz, renkli biberler, dereotu, zeytinle tatlandırdığımız rengârenk makarna salatasını da tavsiye ediyor.

İSTER TAVADA, İSTER FIRINDA

Gülay Barbaros Altan-’Evinin Şefi’

◊ Levrek de çipura da hem tava, hem fırın hem de buğulama yapılabilir. Balığın büyüklüğüne ve ağız tadınıza göre bir yöntem seçebilirsiniz. Levrek çok büyük olduğu için kızartırken fileto çıkarın. Yoksa derisi yanar, pişmesi uzun sürer ve lezzetini kaybedebilir.

◊ Balıklarınızı temizlenmiş bile alsanız karın içlerini tekrar iyice yıkayın, iç organları tutan siyah zarlar kalmışsa alın, bu zarlar pişince balığın o kısmını acılaştırır.

◊ Temizlenen bölümü açarak içlerine ve üzerlerine bolca kayatuzu serpip bir süzgeçte fazla suyunun akmasını bekleyin.

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◊ Çipura kızartırken balığın iki yüzüne de keskin bir bıçakla verev ve birbirine paralel üç kesik atın. Ne çok derin ne yüzeysel olmalı. Çok derin olursa parçalanır, yüzeyde kalırsa içinin iyi pişmesi amacına hizmet edemez.

◊ Levrek fileto çıkaramıyorsanız yağlı kâğıtta, fırında pişirin. Yanına soğan, limon dilimleri, defne yaprağı çok yakışır.

◊ Çipura fırınlarken soğan, limon ve kekikle lezzetlendirin. Taze kekik yoksa kuru kekik de kullanabilirsiniz.

◊ Fırında levrek yaparken bir şef dokunuşu istiyorsanız, balığı yağlı kâğıda sarıp paketleyerek pişirin. Kendi saldığı suyu bir sos tenceresine alın. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu, 1 tatlı kaşığı dijon hardalı ekleyerek kaynatın. Kıvam alınca tamamdır. Tabakladığınız balıkların üzerine bolca gezdirin.

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227 KEZ KONTROLDEN GEÇİYOR

Sağlıklı beslenmenin en önemli ürünlerinden olan balık, denizlerimizin ve akarsularımızın bizlere sunduğu büyük bir zenginlik. Bu zenginliği en sağlıklı, besleyici ve sürdürülebilir şekilde değerlendirebilmek önemli.

1990’dan beri tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan Metro Türkiye, 2021’de başlattığı ‘Yediği Önünde, Yemediği Yarında’ projesiyle denizlerdeki yaşamı korurken lezzetiyle de öne çıkan balıklar yetiştiriyor. Metro Türkiye bu projeyle ülkemizde endüstriyel boyutta ilk kez levrek ve çipura yetiştiriciliğinde, içeriğindeki deniz balığı oranı azaltılmış ve alg yağı içeren yem kullanıyor. Alg yağındaki yüksek besin değeri sayesinde omega-3 açısından zengin bir içeriğe sahip olan Metro Premium levrek ve çipuralar hem kendi mutfaklarının hem de profesyonel mutfakların şeflerinin tercihi oluyor. Yaz sofralarına lezzet ve sağlık katıyor.

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Türkiye’de kendi markası altında kültür balıklarına raflarında yer veren ilk marka olan Metro Türkiye, Metro Premium levrek ve çipura ürünlerinde yüzde 100 izlenebilirlik sunuyor. Etiketteki QR kod sayesinde hasat tarihi, son kullanma tarihi, parti numarası, yetiştirildiği yer, kuluçkahane, yem, tedarikçi adı, gıda güvenliği sertifikası, ürün analiz bilgisi, besin değerleri, Türkçe ve Latince adı gibi 12 kriterde izlenebilirlik sağlıyor. Açık denizde metreküp başına 8-10 kg oranında balık olan ferah kafeslerde yetiştirilen balıklar ortalama 13-16 ay içinde hasat boyuna ulaşıyor; 227 ayrı kalite kontrol sürecinden sonra raflarda yerini alıyor.

Amavi’nin baş şefi Can Aras’ın tarifi

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ÇİPURA CEVİCHE

NE LAZIM?



◊ 1 adet Metro Premium Çipura



Ceviche sos için



◊ 3 bağ kişniş

◊ 1 bağ maydanoz

◊ 1 kaşık mayonez

◊ 100 ml zeytinyağı

◊ 140 ml limon suyu

◊ Tatlandırmak için tuz ve şeker

Turşu solüsyonu için



◊ Kapıdağ mor soğanı

◊ 400 ml fermente beyaz üzüm suyu

◊ 400 ml su

◊ 80 gr tuz

◊ 40 gr şeker

NASIL YAPARIM?



◊ Kapıdağ mor soğanını küçük küpler şeklinde doğrayın ve turşu solüsyonunun içinde 3 gün bekletin.



◊ Metro Premium Çipura’yı açıp filetosunu çıkarın, derisini aldıktan sonra kılçıkları ayıklayın ve

1 mm kalınlığında, ince dilimler halinde verev kesin. Kalan tüm malzemeyi blendır yardımıyla çekip, servis etmeden önce balığın üzerine dökün. Soğan turşularını balığın üzerine serpiştirin.

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