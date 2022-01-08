SiyahÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼sÃ¼ne kapÄ±ldÄ±k bir kere

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Neredeyse 20 yÄ±lÄ± dolduran profesyonel mutfak kariyerimde kullanmayÄ± en sevdiÄŸim malzemelerden biri Ã§oÄŸumuzun vazgeÃ§ilmezi olan Ã§ikolata ama Ã¶zellikle bitter Ã§ikolata. Ne kadar siyah, koyu ve baskÄ±n gÃ¶rÃ¼nse de reÃ§etelerinizde sizi bir o kadar Ã¶zgÃ¼r kÄ±labilen bir malzeme o. Åžekeri, suyu, krema veya sÃ¼tÃ¼ istediÄŸiniz oranda ekleyebilirsiniz, Ã§Ã¼nkÃ¼ sadece kakao tozu ve kakao yaÄŸÄ± kullanarak Ã¼retilir. Yani katkÄ±sÄ±z, gerÃ§ek Ã§ikolatadÄ±r ve hem pastacÄ±lÄ±k hem fÄ±rÄ±ncÄ±lÄ±k iÃ§in en uygun tercihtir.

SACHER TORTE



Tarihte Ã¼nlÃ¼ karakterlere ithaf edilmiÅŸ birÃ§ok tatlÄ± vardÄ±r. Bunlardan en bilineni ve tÃ¼m zamanlarÄ±n en yoÄŸun bitter Ã§ikolatalÄ±sÄ±, ÅŸef Franz Sacher tarafÄ±ndan 19â€™uncu yÃ¼zyÄ±lda Avusturya Prensi Metternich iÃ§in yapÄ±lan â€˜sacherâ€™ kekidir. YumuÅŸak kekini farklÄ± kÄ±lan, arasÄ±ndaki kayÄ±sÄ± marmeladÄ± ve Ã¼zerindeki bitter Ã§ikolata kaplamasÄ±...

(6-8 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

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* 130 gr bitter kuvertÃ¼r Ã§ikolata (en az yÃ¼zde 55 kakaolu)

* 1 vanilya kabuÄŸu * 150 gr oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda tereyaÄŸÄ±

* 6 yumurta (sarÄ± ve beyazlarÄ± ayrÄ±lmÄ±ÅŸ)

* 100 gr pudra ÅŸekeri * 140 gr buÄŸday unu

* 200 gr kayÄ±sÄ± reÃ§eli ya da marmelatÄ±

* 3-4 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± suÂ



KaplamasÄ±Â iÃ§in;

* 125 ml suÂ* 150 gr bitter kuvertÃ¼r Ã§ikolata (en az yÃ¼zde 55 kakaolu) * 200 gr pudra ÅŸekeri

SÃ¼slemek iÃ§in;

* Ã‡Ä±rpÄ±lmÄ±ÅŸ krema (ÅŸekersiz) * KalÄ±bÄ± yaÄŸlamak iÃ§in tereyaÄŸÄ± ve un

NASIL YAPARIM?

* KuvertÃ¼r Ã§ikolatayÄ± benmari usulÃ¼ eritin. * Vanilya kabuÄŸunu uzunlamasÄ±na kesin ve tohumlarÄ±nÄ± kazÄ±yÄ±n. YumuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ tereyaÄŸÄ±, pudra ÅŸekeri ve vanilya Ã§ekirdeklerini birlikte mikserde Ã§Ä±rpÄ±n.

* Yumurta sarÄ±larÄ±nÄ± tereyaÄŸlÄ± karÄ±ÅŸÄ±ma tek tek ekleyin ve peÅŸinden yavaÅŸ yavaÅŸ eritilmiÅŸ kuvertÃ¼r Ã§ikolatayÄ± ilave edin. * Yumurta aklarÄ±nÄ± mikserde pudra ÅŸekeriyle kar gibi olana kadar Ã§Ä±rpÄ±n. ArdÄ±ndan tereyaÄŸÄ± ve Ã§ikolata karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±n Ã¼zerine koyun ve katlayarak yavaÅŸÃ§a karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. * Unu bu karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n Ã¼zerine eleyin. HafifÃ§e birkaÃ§ kez daha karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Kek kalÄ±bÄ±nÄ± Ã¶nce tereyaÄŸÄ±yla yaÄŸlayÄ±n ve biraz unlayÄ±n. * FÄ±rÄ±nÄ± 180 derecede Ã¶nceden Ä±sÄ±tÄ±n. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ± kalÄ±ba aktarÄ±n ve dÃ¼zeltin. FÄ±rÄ±nda (orta rafta) 160 derecede 30 dakika piÅŸirin. Kek piÅŸtikten sonra 15 dakika soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.

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* Sonra bir telin Ã¼zerine ters Ã§evirin. Kekin iki tarafÄ±nÄ±n da dÃ¼zlenmiÅŸ olduÄŸundan emin olun. Kekten yatay olarak 3 ayrÄ± kat kesin. * ReÃ§eli suyla Ä±slatÄ±n ve pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z olana kadar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Taban ve orta katlarÄ±n Ã¼zerine reÃ§eli sÃ¼rÃ¼n ve katlarÄ± Ã¼st Ã¼ste gelecek ÅŸekilde yerleÅŸtirin. * Bitter kaplama yapmak iÃ§in pudra ÅŸekeri ve suyu bir tencereye koyun. YaklaÅŸÄ±k 5 dakika kaynatÄ±n. Åžeker ÅŸurubunu ocaktan alÄ±n ve biraz soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.

* KuvertÃ¼rÃ¼ irice doÄŸrayÄ±n, yavaÅŸ yavaÅŸ ÅŸuruba ilave edin. KÄ±vam ve parlak renk alana kadar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. * TÃ¼m kaplama Ä±lÄ±kken bir kerede kekin Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼n ve her tarafÄ±nÄ± kaplayÄ±n. 1 saat soÄŸumasÄ± iÃ§in bekleyin. Servis ederken Ã§Ä±rpÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸekersiz krema tercih ederseniz yoÄŸun bitter Ã§ikolata tadÄ±na ferahlÄ±k katacaktÄ±r.

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MERVEÄ°LLEUX

TÃ¼rkÃ§e kelime anlamÄ± â€˜harika-harikuladeâ€™ olan â€˜merveilleuxâ€™, FransÄ±z beze, krem ÅŸanti ve bitter BelÃ§ika Ã§ikolatasÄ±yla yapÄ±lan enfes bir BelÃ§ika pastasÄ±. KÃ¶pÃ¼k kadar hafif, bir o kadar lezzetli merveilleux bir beze-Ã§ikolata klasiÄŸi...Â

(6-8 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

* 7 yumurta beyazÄ± (oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda 15-20 dakika beklemiÅŸ)

* 200 gr pudra ÅŸekeri

* 200 gr toz ÅŸeker

* 1 tutam tuz ve 1-2 damla limon suyu

Ganaj iÃ§in;

* 100 gr krema

* 100 gr bitter Ã§ikolata

Krem ÅŸanti iÃ§in;

* 200 gr krema

* 20 gr pudra ÅŸekeri

* 100 gr bitter Ã§ikolata

NASIL YAPARIM?

* Yumurta beyazlarÄ±nÄ± pudra ÅŸekeri, toz ÅŸeker, tuz ve limon suyuyla kar gibi kÃ¶pÃ¼k olana kadar Ã§Ä±rpÄ±n. Krema torbasÄ± kullanarak bezeler halinde yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t serilmiÅŸ bir tepsiye yayÄ±n. 100 derecede Ã¶nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda 1 saat piÅŸirin.

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* Ganaj iÃ§in 100 gr kremayÄ± Ä±sÄ±tÄ±n ve ocaktan alÄ±n. Ä°Ã§ine bitter Ã§ikolata ekleyin, sÃ¼rekli karÄ±ÅŸtÄ±rarak yoÄŸun bir ganaj krema elde edin. * Krem ÅŸanti ve ÅŸekeri mikserle en yÃ¼ksek devirde Ã§Ä±rpÄ±n. * Elde ettiÄŸiniz krem ÅŸantiyi buzdolabÄ±nda soÄŸutun. Bezelerin Ã¼zerine Ã¶nce ganaj, sonra soÄŸuk krem ÅŸanti sÄ±kÄ±p yayÄ±n. * RendelenmiÅŸ veya kÄ±rÄ±ntÄ± haline getirilmiÅŸ bitter Ã§ikolatayla kaplayÄ±n.

BÄ°R DOKUNUÅž



Brownieâ€™yi dilimlemeden Ã¶nce kenarlarÄ±ndan 0.5-1 santim kadar alÄ±n ki orta ve kenar dilimler eÅŸit nem oranÄ±na sahip olsun.

BROWNÄ°E

Sadece 5 dakika iÃ§erisinde tÃ¼m malzemelerin hÄ±zlÄ±ca Ã§Ä±rpÄ±larak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± brownie, yine 15 dakika gibi kÄ±sa sÃ¼rede piÅŸirilen bir bar kurabiye Ã§eÅŸidi. Ä°stediÄŸiniz malzemeyleÂ lezzetlendirin ama hamurunu mutlaka bitter Ã§ikolatayla hazÄ±rlayÄ±n.

(6 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

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* 150 gr tereyaÄŸÄ± (eritilmiÅŸ)

* 200 gr ÅŸeker * 2 yumurta

* 150 gr bitter kuvertÃ¼r Ã§ikolata (en az yÃ¼zde 55 kakaolu)

* 75 gr unÂ* 1 tutam tuzÂ* 25 gr kakaoÂ Â Â Â Â Â

NASIL YAPARIM?

* Ã‡ikolatayÄ± benmari usulÃ¼ eritin. Ã–nce eritilmiÅŸ tereyaÄŸÄ± ve ÅŸekeri 2 dakika mikserde yavaÅŸ devirde Ã§Ä±rpÄ±n. * Yumurta ekleyin ve 2 dakika daha yavaÅŸ devirde Ã§Ä±rpmaya devam edin. Kalan tÃ¼m malzemeleri katÄ±n ve 1 dakika daha mikserde yavaÅŸ devirde karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

* YaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±tla kaplanmÄ±ÅŸ tepsiye dÃ¶kÃ¼n ve yayÄ±n. 160 derecede Ã¶nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda 15 dakika piÅŸirin. Ãœzeri ince kabuk yapÄ±p kenarlarÄ±ndan Ã§atlamaya baÅŸlamÄ±ÅŸsa piÅŸmiÅŸ demektir.

* 2 saat kadar dinlendirdikten sonra dilimleyin.

PÃœF NOKTASI



Brownie iÃ§in yumurta kÃ¶pÃ¼rtÃ¼lerek kabartÄ±lmamalÄ±, sadece homojen karÄ±ÅŸÄ±m olmasÄ± iÃ§in yavaÅŸ devirde kÄ±sa sÃ¼re Ã§Ä±rpÄ±lmalÄ±dÄ±r.

BÄ°TTER Ã‡Ä°KOLATALI TRÃœF

(6-8 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

* 200 gr bitter kuvertÃ¼r Ã§ikolata (en az yÃ¼zde 55 kakaolu)Â

* 100 gr krema (kaynama noktasÄ±na getirilmiÅŸ)

* 40 gr tereyaÄŸÄ±Â

* 1 tutam tuz * 100 gr Hindistan ceviziÂ* 100 gr brownie kÄ±rÄ±ÄŸÄ± (Brownieâ€™nin kenarlarÄ±ndan 1â€™er santim keserek kÄ±rÄ±ntÄ± yapabilirsiniz)

Kaplama iÃ§in;

* 100 gr bitter kuvertÃ¼r Ã§ikolata (en az yÃ¼zde 55 kakaolu)

NASIL YAPARIM?

* Ã–nce 200 gr bitter Ã§ikolatayÄ± benmari usulÃ¼ eritin. * Ã‡ikolata, sÄ±cak krema, tereyaÄŸÄ±, Hindistan cevizi ve brownie kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± yumuÅŸak bir karÄ±ÅŸÄ±m haline getirin. * Elinizle kÃ¼Ã§Ã¼k toplar yapÄ±n. Dolapta 30 dakika bekleterek soÄŸutun.

* Daha sonra yine benmari usulÃ¼ eritilmiÅŸ 100 gr Ã§ikolataya tek tek batÄ±rÄ±n. SoÄŸutun

ve servis edin.