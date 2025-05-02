Şimdi tam zamanı

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Pilavını da deneyin

Sadrazam Mahmut Et

Lokantası-Sütlüce, İstanbul

Cihan Kıpçak “Kuzu uykuluk ve diğer sakatat lezzetlerini deneyimlemek isterseniz Sadrazam Mahmut Et Lokantası’nı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Gitmişken mutlaka pilavlarını da deneyin” diyor. Aras Çetin ve Zeynep Kakınç’ın da listesinde. Porsiyonu 500 lira. (0532) 797 13 83

‘Sade ve cömert servis’

Nazende

Caddebostan, İstanbul

Kaan Sakarya “Sakatat sevenler için bulunmaz bir cennet. Uluç Şef çok iyi ürün tedarik ediyor, sade ve cömert bir şekilde servis ediyor. Uykuluk, böbrek, kelle gibi lezzetler arayanlara tavsiye ediyorum” diyor. Oğuz Yenihayat’ın da tavsiyesi. Porsiyonu 980 lira. (0533) 617 02 68

İzmir’in klasiği

Uykulukçu İzzet Baba’nın

Yeri-Karşıyaka, İzmir

1962’de kurulan mekân uykuluk tutkunları için bir klasik. Zeynep Kakınç “Sadece uykuluk için bile gidilir. Baharatı, tuz oranı ve lezzetiyle ‘sevmem’ diyenin bile fikrini değiştirir” diyor. Aras Çetin ve Kemal Can Yurttaş’ın da listesinde. Porsiyonu 500 lira, yarım ekmek 250 lira. (0554) 165 50 20 Şişte, kömür ateşinde

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Tere-Beyoğlu, İstanbul

Ebru Erke “Ocağın başında eski ve çok iyi ustalar var. Özellikle uykuluk ve ciğer gibi sakatat çeşitlerini çok iyi pişiriyorlar” diyor. Mekânda uykuluğu tuz ve toz kırmızı biberle, pişirmeden önce hızlıca marine ediyorlar. Şişlere geçirip kömür ateşinde kızarıncaya kadar çeviriyorlar. Porsiyonu 680 lira. (0212) 249 10 01 Kendi yağıyla pişiyor

Kebapçı Asker Usta

Ümraniye, İstanbul

Uykuluklar baharatsız olarak şişte ve ızgarada, kendi yağıyla pişirilerek hazırlanıyor. “Adana kebabı çok iyi ama uykuluk da en az onun kadar başarılı. Her zaman hem kebabından hem de uykuluğundan yerim” diyor Salih Seçkin Sevinç. Porsiyonu 430 lira. (0216) 510 51 01 60 yıllık deneyim

Kokoreççi Asım Usta

Bornova, İzmir

Ahmet Güzelyağdöken “80 yaşında olan Asım Usta, bu işte 60 yıllık deneyimiyle atom kokorecini uykuluk, boğazlık ve bademle hazırlıyor. İsteyenlere ızgarada uykuluk ve boğazlık servis ediyor” diyor. Asım Usta’nın uzaktan gelen müdavimi de var. Porsiyonu 980 lira. (0232) 462 02 14 Üç ay servis var

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Çevirmeci Ömer Usta

Sütlüce, Kırklareli

Oğuz Yenihayat “Oğlak uykuluk konusunda gerçek bir lezzet durağı. Sadece mart, nisan ve mayıs aylarında, yani tam da mevsiminde servis edilen uykuluklar için mekân yılın geri kalan 8-9 ayında kapalı” yorumunu yapıyor. Kilosu 3.500, 200 gr 700 lira. (0535) 859 41 32 Zengin menü

Adana Ocakbaşı

Kurtuluş, İstanbul

Mekân uykuluğu çok az toz biberle pişiriyor. “Özellikle sakatat yemek için uğrarım; uykuluk, yürek ve böbrek yemeden dönmeyin” diyor şef Cihan Kıpçak. Böbrekten ciğere, koçyumurtasından diğer sakatat çeşitlerine kadar geniş bir menü var. Uykuluğun porsiyonu 600 lira. (0212) 247 01 43 ‘Fındık uykuluk enfes’

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Eski Babel Ocakbaşı

Beyoğlu, İstanbul

90’lardan beri Taksim’de hizmet veren yer için Kaan Sakarya “Balık Pazarı’ndaki sakatatçılara yakın olmasının avantajını iyi kullanıyor. Özellikle fındık uykuluktan yaptıkları ızgaraları enfes” diyor. Porsiyonu 680 lira. (0212) 244 40 71 Deneyimli ustanın elinden…

Ahmet Ustam Ocakbaşı

Maslak, İstanbul

Mekânın sahibi Ahmet Karoğlu deneyimli bir kebap ve mangal ustası. İsmet Saz “Sakatatı çok severim, restoranımda menüde yer veriyorum. Ayrıca uykuluk için Ahmet Ustam’ı önerebilirim. Oldukça lezzetli” diyor. Porsiyonu 700 lira. (0530) 175 61 14