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Beyranı favori

Metanet Lokantası, Gaziantep

1975’ten beri açık. Gaziantep’te beyran ile özdeşleşen mekânlardan biri. Bakır sahanın tabanına yağ sürülüp haşlanmış pirinç ve didiklenmiş kuzu eti yerleştirilerek yapılıyor bu çorba. Aydın Demir “Beyran çorbasının en iyisini burada içebilirsiniz” diyor. Altı jüri üyesinin tavsiyesiyle ilk sırada. Fiyatı 240 lira. (0342) 231 46 66

Reçeteleri değişmiyor

Saray Muhallebicisi, İstanbul

89 yıldır aynı reçetelerle aynı ürünleri sunuyorlar. 20’nin üzerinde şubesi var. Şifa niyetine içileceğini belirten Murat Bozok ve Tayyar Zaimoğlu’na göre tavuk suyuna çorbaları en iyileri arasında. Tavuk suyu çorba 125, tavuk etli çorba 160 lira. (0212) 999 28 28

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Mevsime uygun

Çiya, İstanbul

Aydın Demir ve Ebru Omurcalı’nın önerisi. Yöresel ve mevsimine uygun çorbalar yapılıyor. Menüsünde Gaziantep, Karadeniz ve Güneydoğu lezzetleri var. Omurcalı karalahana, pirpirim ve şiveydiz, gülüklü, analıkızlıyı öneriyor. Analıkızlı 360, ezogelin 140 lira. (0216) 418 51 15

Esnaf lokantası

Paçacı Mahmut Usta, İstanbul

Fatih’teki esnaf lokantası çorbalarını eski yöntemlerle ve katkı maddesi kullanmadan yapıyor. Murat Bozok paça çorbasının kalitesinin en üst seviyede olduğunu söylüyor. Ebru Omurcalı da kuzu ayak paça çorbasını öneriyor, fiyatı 200 lira. (0212) 635 46 08

40 çeşidi var

Fülfül Çorba, İstanbul

Koray Günyaşar bu çorbacının günlük 10-15 çeşit çorba hazırladığını, bazen bu sayının 30-40’a çıktığını söylüyor. Bora Bozankaya, Kadıköy’deki bu mekânın geleneksel yöntemlerle hazırladıkları çorbalarında katkı maddesi kullanmadıklarını belirtiyor. Özellikle kuzu ayak paçayı öneriyor. Çorba fiyatları 200-370 lira aralığında değişiyor.

(0216) 347 37 38

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Sakatattan klasiklere...

Mevlana Lokantası-Çorbacısı, Antalya

1956’dan beri açık. Dükkânı baba Hüseyin Küçükcoşkun ve oğlu Cafer işletiyor. Ebru Erke, 35 çeşit sulu yemek olduğunu ancak terbiyeli çorbaların öne çıktığını söylüyor. Koray Günyaşar “Sakatatlı çorbalardan klasiklere kadar 24 saat sıcak çorba servisi var” diyor. Mercimek, tavuk 160, işkembe 250, ayak paça 270 lira. (0242) 321 40 46

12 saatlik emek

Paçacı Önder, Manisa

Bora Bozankaya ve Oğuz Yenihayat’ın önerdiği bu mekân, pişirmesi 12 saat süren çorbasıyla dikkat çekiyor. Yenihayat et suyuyla ıslatılmış pidenin, kelle etiyle birleşerek şahane bir lezzetin ortaya çıktığını; acı toz biber, sirke ve sarımsağın çorbayı taçlandırdığını belirtiyor. Bora Bozankaya ise Akhisar’a özgü paça çorbasının harika olduğunu vurguluyor. Fiyatı 100 lira. (0538) 852 17 17

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Kolajen bombası

Paçacı Sülfettin Usta’nın Yeri, Erzurum

Çorbalarını kelle paça yerine sadece ayak paça kullanarak hazırlıyorlar.

İki jürinin önerisi olan yer için Ebru Erke “Tırnak paça dedikleri çorba tam bir kolajen bombası, üzerindeki de ilik yağı… Tuzlama, kelle paça, terbiyeli işkembe, hepsi çok iyi ve 14.00’e kadar her şey bitiyor, giderseniz aklınızda olsun” diyor. Fiyatı 140 lira. (0507) 789 29 90

Mercimeği ünlü

Devrez Restoran, Ankara

Salih Seçkin Sevinç “Devrez Türkiye’de mercimek çorbasında bir idoldür. Orada mercimek çorbası içmeyen mercimek çorbası içtim demesin. Devrez Restoran’ın sütle yapılan, hafif ama doyurucu mercimek çorbası denemeye değer” diyor. Fiyatı 150 lira. (0312) 436 49 10

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Büryanın yağından yapılıyor

Meltem Büryan Salonu, Van

Avşor çorbası en sevileni. Büryan için hazırlanan et pişerken, akan yağı alınarak yapılıyor. Oğuz Yenihayat “Büryanın yağından, suyundan yapılan çorba ilaç niyetine içilir. İçinde kemiksiz et ve salça var” diyor. Fiyatı 150 lira. (0434) 827 35 95