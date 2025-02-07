Sevmeyen yok, çeşidi çok

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İtalya’nın 2 bin yıllık tarihe sahip yemeği pizza; yaratıcılığa açık, farklı çeşitleri, pratik oluşu ve zengin lezzetiyle çok seviliyor. Napoli’de bir sokak yemeği olarak doğan bu mütevazı yemek, hızla popülerleşerek tüm dünyaya yayıldı. Öyle ki UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne bile girdi. Bu çok sevilen lezzete özel bir gün de var, 9 Şubat Dünya Pizza Günü... Her damak zevkine hitap eden pizza hamuruyla, sosuyla, peynirleri ve leziz malzemeleriyle popülerliğini hiç kaybetmiyor, tutkunları hiç azalmıyor. Üstelik artık paketli satılan pizza tabanları ve sosları işimizi iyice kolaylaştırıyor.

Bu temel malzemelerle evde bir çırpıda lezzetli bir pizza yapmak mümkün.

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Evdekiler nasıl seviyorsa...

Evinin Şefi köşemizin yazarı Gülay Barbaros Altan evde pizzasını yapmak isteyenlere şunları söylüyor: “Pizza tabanı buzluktayken kendi pizzanızı yapmak çok pratik. Üstelik ailenizin damak tadına en uygun pizzayı kolay ve hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İyi bir pizzanın olmazsa olmazı lezzetli bir pizza tabanı sosu; bunun için salça-ketçap gibi ürünler kullanmayın. Varsa yazdan yapılmış domates sosu konservesi kullanın, yoksa domates rendeleyin. Zeytinyağında sotelenmiş sarımsakla domatesin suyunu çektirin, içine 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı şeker, birkaç yaprak fesleğen ve tatlandırmak için yeterince tuz ve karabiber ekleyin. Sade pizza hamurunu bu sosla kaplayıp üzerine evdekiler ne seviyorsa, peynir-mantar-şarküteri çeşitleriyle kaplayıp fırına verin. Şarküterili-etli pizzaların üzerine fırından çıkar çıkmaz bir avuç roka serpin” diyor.

Özel sosu deneyin

Metro Türkiye kendi özel pizza çeşitlerini yaratmak isteyenlere Aro Sade ve Soslu Pizza Tabanları’nın yanında Metro Chef Napoliten Pizza Tabanı’yla çözüm sunuyor. Hem evlerde hem de işletmelerde kaliteyi, lezzeti ve pratikliği bir arada sunan Metro Chef Napoliten Pizza Tabanı, soyulmuş Roma domatesiyle hazırlanan özel sosuyla, tüketime hazır dondurulmuş şekilde raflarda tüketiciyle buluşuyor.

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İhtiyaç duyduğunuz tüm ürünler raflarda

Birbirinden enfes ve orijinal pizzalar için ihtiyacınız olan peynir çeşitlerinden şarküteri ürünlerine tüm malzemeler Metro Chef, Fine Life ve Aro markalarıyla Metro Türkiye’de sizleri bekliyor. Farklı damak tatlarına yönelik pizzalar için Metro Chef markasıyla pesto sos, füme et çeşitleri, peynir çeşitleri, kangal sucuk gibi birçok ürün sunan Metro Türkiye’de İtalyan baharatını da Fine Life markasıyla bulabilirsiniz. Pizzanın olmazsa olmazı mozzarella peyniriniyse ister rendelenmiş ister blok halde hem Metro Chef hem de Aro markalarıyla bulmanız mümkün. Pizzanızın lezzetini daha da arttırmak içinse kurutulmuş domatesten coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağına, trüflü bal sosundan sarımsaklı mayoneze ve filizlendirilmiş bakliyata kadar çeşit çeşit ürünü tercih edebilirsiniz.

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Taş fırından sofraya

Evde pizza hazırlamayı kolaylaştırmak isteyen, ürün çeşitliliğini tüketici talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştiren Metro Türkiye pişirilip dondurularak dakikalar içinde yemeye hazır hale getirilen Metro Chef Dondurulmuş Karışık Pizza ve Margarita Pizza çeşitlerini taş fırın lezzetiyle sofralara taşıyor. Bitki bazlı beslenmeyi tercih edenlerse aradıkları seçeneğe Metro Chef Dondurulmuş Taş Fırın Veggie Pizza’yla kavuşuyor.

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