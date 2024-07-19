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Sevmeyen var mı?

Güncelleme Tarihi:

#Ece Su METE#Dondurma#Yemek
Sevmeyen var mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 07:00

Temmuzun üçüncü pazarı Dünya Dondurma Günü olarak kutlanıyor. Gerçi dondurmayı her gün kutlasak yeridir. Jürimiz en fazla üç şubesi olan butik dondurmacıları seçti.

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Sevmeyen var mı

1969’dan beri Moda’da
Meşhur Dondurmacı Ali Usta-Moda, İstanbul

Esin Sungur “Moda’da yürüyüş yapıyorsanız Ali Baba’dan dondurma alırsınız! Klasik olmanın hakkını veriyor” diyor. 1969’dan beri aynı yerde. Öznur Aktı ve Somer Sivrioğlu’nun da favorilerinden. 1 top 70 lira.

Sevmeyen var mı

Yıllardır aynı kalite
Türkbükü Doğal Dondurma-Bodrum, Muğla

Çağdaş Ertuna senelerdir kalitesini bozmayan bir aile işletmesi olduğunu söylüyor, “Bodrum mandalinalı ve bitter çikolatalıyı deneyin” diyor. Bodrum mandalinalıyı
Ebru Erke ve Somer Sivrioğlu da öneriyor. 1 top 60 lira.

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‘Lezzet vaat ediyor’
Damla Dondurma-Şişli, İstanbul

Uygar Taylan “İstanbul’un en meşhur dondurmacılarından. Çocukluğumuzun klasik tadını özleyenlere... Çeşidi az olsa da bol lezzet vaat ediyor’’ diyor. Kaymaklı dondurması Sinan Kunter’in de listesinde. 1 top 30 lira.

150 çeşit üretiyorlar
Dondurmino-Alaçatı, İzmir

Öznur Aktı’nın önerilerinden. Aktı’nın, 2012’den beri İzmir’de hizmet veren ve 150 çeşit dondurma üreten Dondurmino’daki favori lezzetleri narlı, fındık kremalı ve şeftalili dondurma. Defne Tüysüzoğlu’nun da en sevdikleri arasında. 1 top 100 lira.

Şeftaliliyi ve erikliyi deneyin
Baba Dondurma-Fethiye, Muğla

Sinan Kunter ‘’Burası artisan gelato (günlük süt, krema ve taze meyveyle yapılan İtalyan tarzı) kavramının karşılığını sunuyor. Özellikle şeftalili olanı denemekte fayda var’ diyor. Somer Sivrioğlu da erikli dondurmasını öneriyor. 1 top 120 lira.

Menü sürekli yenileniyor
Paseo Gelato-Kadıköy, İstanbul

Caddebostan’daki dondurmacı, Özgecan Tanyıldız’ın favorisi. Tanyıldız burayı anlatırken şöyle diyor: “İstanbul’da yediğim en iyi gelato burada yapılıyor. Ayrıca mekânın sürekli yenilenen menüsü merak uyandırıyor.” 1 top 85 lira.

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Dededen toruna kaldı
Alaçatı Tatlıcısı İmren-Alaçatı, İzmir

1941’de kurulan ve dededen toruna geçen bir işletme. Hem tatlıları hem de dondurmalarıyla öne çıkıyor. Defne Tüysüzoğlu, mevsimine göre meyvelerden yapılan dondurmalardan limon ve karadutluyu özellikle öneriyor. 1 top 75 lira.

Ahududular bahçeden
Santana Dondurma-Kemer, Antalya

1970’lerden beri hizmet veren dondurmacı, Esin Sungur’un favorilerinden. Kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ahududuyla yaptıkları dondurmayı mutlaka tavsiye ediyor. Kavun içinde yapılan dondurma sunumunu bir yaz klasiği olarak tanımlıyor. 1 top 45 lira.

Glütensiz ve vegan
Cold Neron-Kadıköy, İstanbul

Yeni nesil dondurmacı örneklerinden olan Cold Neron özellikle glütensiz ve vegan seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Rulo şeklindeki ‘Thai Roll’ çeşidinin sunumu oldukça farklı. Uygar Taylan’ın önerilerinden. 1 top 60 lira.

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Waffle üstü dondurma
Doğan Pastanesi-Merkez, Çanakkale

Çanakkale’nin en ünlü pastanelerinden. Dondurmalarını waffle üzerinde de servis ediyorlar. Bilge Altan en meşhur dondurmasının bal badem olduğunu fakat kendisinin karadutluyu çok sevdiğini söylüyor. 1 top 25 lira.

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#Ece Su METE#Dondurma#Yemek

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