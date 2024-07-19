Sevmeyen var mı?

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1969’dan beri Moda’da

Meşhur Dondurmacı Ali Usta-Moda, İstanbul

Esin Sungur “Moda’da yürüyüş yapıyorsanız Ali Baba’dan dondurma alırsınız! Klasik olmanın hakkını veriyor” diyor. 1969’dan beri aynı yerde. Öznur Aktı ve Somer Sivrioğlu’nun da favorilerinden. 1 top 70 lira.

Yıllardır aynı kalite

Türkbükü Doğal Dondurma-Bodrum, Muğla

Çağdaş Ertuna senelerdir kalitesini bozmayan bir aile işletmesi olduğunu söylüyor, “Bodrum mandalinalı ve bitter çikolatalıyı deneyin” diyor. Bodrum mandalinalıyı

Ebru Erke ve Somer Sivrioğlu da öneriyor. 1 top 60 lira.

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‘Lezzet vaat ediyor’

Damla Dondurma-Şişli, İstanbul

Uygar Taylan “İstanbul’un en meşhur dondurmacılarından. Çocukluğumuzun klasik tadını özleyenlere... Çeşidi az olsa da bol lezzet vaat ediyor’’ diyor. Kaymaklı dondurması Sinan Kunter’in de listesinde. 1 top 30 lira.

150 çeşit üretiyorlar

Dondurmino-Alaçatı, İzmir

Öznur Aktı’nın önerilerinden. Aktı’nın, 2012’den beri İzmir’de hizmet veren ve 150 çeşit dondurma üreten Dondurmino’daki favori lezzetleri narlı, fındık kremalı ve şeftalili dondurma. Defne Tüysüzoğlu’nun da en sevdikleri arasında. 1 top 100 lira.

Şeftaliliyi ve erikliyi deneyin

Baba Dondurma-Fethiye, Muğla

Sinan Kunter ‘’Burası artisan gelato (günlük süt, krema ve taze meyveyle yapılan İtalyan tarzı) kavramının karşılığını sunuyor. Özellikle şeftalili olanı denemekte fayda var’ diyor. Somer Sivrioğlu da erikli dondurmasını öneriyor. 1 top 120 lira.

Menü sürekli yenileniyor

Paseo Gelato-Kadıköy, İstanbul

Caddebostan’daki dondurmacı, Özgecan Tanyıldız’ın favorisi. Tanyıldız burayı anlatırken şöyle diyor: “İstanbul’da yediğim en iyi gelato burada yapılıyor. Ayrıca mekânın sürekli yenilenen menüsü merak uyandırıyor.” 1 top 85 lira.

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Dededen toruna kaldı

Alaçatı Tatlıcısı İmren-Alaçatı, İzmir

1941’de kurulan ve dededen toruna geçen bir işletme. Hem tatlıları hem de dondurmalarıyla öne çıkıyor. Defne Tüysüzoğlu, mevsimine göre meyvelerden yapılan dondurmalardan limon ve karadutluyu özellikle öneriyor. 1 top 75 lira.

Ahududular bahçeden

Santana Dondurma-Kemer, Antalya

1970’lerden beri hizmet veren dondurmacı, Esin Sungur’un favorilerinden. Kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ahududuyla yaptıkları dondurmayı mutlaka tavsiye ediyor. Kavun içinde yapılan dondurma sunumunu bir yaz klasiği olarak tanımlıyor. 1 top 45 lira.

Glütensiz ve vegan

Cold Neron-Kadıköy, İstanbul

Yeni nesil dondurmacı örneklerinden olan Cold Neron özellikle glütensiz ve vegan seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Rulo şeklindeki ‘Thai Roll’ çeşidinin sunumu oldukça farklı. Uygar Taylan’ın önerilerinden. 1 top 60 lira.

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Waffle üstü dondurma

Doğan Pastanesi-Merkez, Çanakkale

Çanakkale’nin en ünlü pastanelerinden. Dondurmalarını waffle üzerinde de servis ediyorlar. Bilge Altan en meşhur dondurmasının bal badem olduğunu fakat kendisinin karadutluyu çok sevdiğini söylüyor. 1 top 25 lira.