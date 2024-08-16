Serinliğe tat katın

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Dondurma günümüzde her mevsim tüketilen bir tatlı haline gelmiş olsa da yaz aylarındaki popülerliği devam ediyor. Farklı çeşitleri ve verdiği serinlikle yaza çok yakışan dondurma her yaş grubundan insanın en çok severek tükettiği lezzetlerin başında geliyor.

Gastronomi yazarı Gaye Şahin, Türkiye’de üretilenleri dünyadaki örnekleriyle kıyaslıyor: “Yaşadığımız coğrafyanın, hangi mutfak kültüründe olduğumuzun dondurma tercihimiz üzerinde etkisi büyük. Biz, kıymetlimiz saleple kıvam vererek yoğunlaştırdığımız taze keçi sütünden dondurmaların memleketiyiz. Amerikalıların tercihi bol kremalı ve bol sütlü krem şanti kıvamlı dondurmalar. Fransızların yumurtayla kıvam verdikleri yoğun lezzet pek çok Avrupalının favorisi. İtalya’nın meşhur gelato’ları özellikle yoğun meyveli seçeneklerde yıldızlaşıyor. Sorbeler, granita’lar, Anadolu sokaklarının seyyar karsambaç tezgâhları; buz gibi bir serinlik isteyince ilaç gibi gelenler...”

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Peki, ne kadar tüketmek gerekiyor? Hürriyet Lezzetli Hayat yazarımız, uzman diyetisyen Berrin Yiğit “Dondurma, şüphesiz yaz aylarının serinletici ve tüketmesi en keyifli tatlılarından biri. Ancak yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli. Haftada 1-2 kez, 1-2 top olacak şekilde tüketilebilir. Dondurma, genellikle süt veya süt ürünleri, şeker ve farklı tatlandırıcılarla hazırlanır. Özellikle süt bazlı dondurmalar kalsiyum, protein ve bazı vitaminler açısından zengin. Doymuş yağ ve şeker oranını da düşünürsek aşırıya kaçmadan dondurmadaki sağlıklı bileşenlerden maksimum fayda sağlayabiliriz” diyor.

Gösterişli tatlı

Pratik ve hafif lezzetler yaratmak için de ferahlatıcı bir alternatif olan dondurma, tatlılardan soğuk içeceklere pek çok farklı tarife nefis bir uyumla eşlik ediyor. Berrin Yiğit dondurmayla hazırlanabilecek lezzet ipuçları veriyor: “Dondurma sandviçleri hazırlanabilir. Tam tahıllı bisküviler veya yaprak galetalar arasına dondurma koyarak çocuklar için atıştırmalık dondurma sandviç yapabilirsiniz. Dondurmalı meyve salataları besin değeri yüksek bir alternatif. Dondurmayı ızgara edilmiş bir şeftali veya taze incirle servis ederek yine besin değeri yüksek bir tatlı yaratabilirsiniz. Dondurmayı süt, yoğurt ve taze meyvelerle karıştırarak fresh bir smoothie hazırlayabilirsiniz.”

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Evinin Şefi köşemizin yazarı Gülay Barbaros Altan da “Metro’nun özellikle antep fıstıklı dondurmasını irmik helvasıyla sunmayı deneyin” diyor: “Yaz-kış davet sofralarına yakışacak güzellikte ve gösterişli bir tatlı oluyor. İrmik helvasını ılıkken bir kâseye bastırarak yerleştirip ortasını çukurlaştırın. Bir top Antep fıstıklı Metro Chef Dondurma’yı buraya koyup tekrar az bir helvayla üzerini kapatıp tabağa ters çevirin. Süse ihtiyacı yok ama isterseniz tabağı süsleyebilirsiniz.”

Metro Chef Dondurma yazınızı güzelleştirsin

Yaklaşık 35 yıldır yarattığı çözümler ve kendi markalarıyla sunduğu lezzetlerle yeme-içme sektörüne hizmet veren Metro Türkiye, farklı damak tatlarına yönelik olarak geliştirdiği Metro Chef Dondurma çeşitleriyle hem profesyonel mutfak şeflerinin hem de kendi mutfağının şefi olanların en büyük yardımcısı. İster tek başına ister en sevilen tatlılarla birlikte tüketilsin, 11 farklı lezzetteki Metro Chef Dondurma çeşidi yaz günlerine ayrı bir tat katıyor.

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Gıda boyası, koruyucu ve tatlandırıcı içermiyor

Kestaneli, Belçika çikolatalı, kakaolu, karışık, karadutlu, frambuazlı, sade, damlasakızlı, Antep fıstıklı ve tatlı-tuzlu tadının buluşmasıyla ortaya çıkan tuzlu karamelli çeşitlerine son olarak yeni limon ferahlığını ekleyen Metro Chef Dondurma ailesi, yöresel usullerle üretiliyor. Yüzde 55-65 arasında değişen süt oranıyla dikkat çeken bu lezzetlerin en büyük özelliklerinden biri de gıda boyası, koruyucu ve tatlandırıcı içermemesi. Dövme makinesiyle dövülerek hazırlanan Metro Chef Dondurma çeşitlerini 500 gr ya da 1,7 kg olmak üzere iki farklı boy seçeneğiyle Metro Türkiye mağazalarından temin edebilirsiniz. Şerbetli ve sütlü tatlıların yanına iyi bir eşlikçi olan Metro Chef Dondurma çeşitlerini, farklı Metro Chef Topping Soslar’la lezzetlendirerek de tüketebilirsiniz. Hem misafirleriniz hem de sizin için vazgeçilmez lezzetler sunan Metro Chef Dondurma ailesi, sadece yazın değil, yılın her mevsimi sofralarınızı zenginleştirmeye hazır.

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