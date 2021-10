Şekersiz de olur!

Haberin Devamı

Geçmişten bugüne durmadan konuştuğumuz ve yazdığımız sağlıklı beslenme trendleri değişiyor, yenileniyor, gelişiyor. Ama bu akımların en başından beri vazgeçtiği ilk şey şeker oldu. Hayatımızdan tamamen çıkarmak kolay değil. Ben mutfağımdan şekeri kızım 3 yaşına gelene kadar tamamen çıkarmıştım. Bebeklerin 0-36 ay arasında büyük bir süratle gelişen hücrelerinin şeker ve tuza ihtiyacı yok. Anne sütü ve ek gıdalarını doktorunun tavsiyesine uyarak belirlerseniz zaten gerekli vitamin, mineral ve kalori dengesini sağlayabiliyorsunuz. Kızımın doktoru Erdem Uzunoğlu, ek gıda konuşulurken bazı araştırmalardan örnekler verip seçimi de bize bırakmıştı.

Tabii ki şekersiz ve tuzsuz beslenmeyi seçtik. Sonrasında da bu tutumu elimizden geldiğince sürdürdük. Ama anaokulu sürecinde hayatımıza kurabiyeler, kekler ve çikolatalar girdi. Bu tatlıları tamamen reddetmek yerine tarifleri rafine şekersiz ya da az şekerli hale getirmeye çalıştım; hiç de zor olmadı.

MUTFAĞINIZA ADAPTE EDİN

Haberin Devamı

İngiliz yemek tarihi yazarı Bee Wilson ‘First Bite: How We Learn To Eat’ (İlk Isırık: Yemek Yemeyi Nasıl Öğreniriz) kitabında uzun uzun anlatıyor. Eğer bebekken ve büyüme çağındayken karbonhidrat ve nişasta ağırlıklı gıdalara bağımlı kalırsak daha sonra kompleks lezzetlere açık olmuyoruz. “Kompleks lezzetler nedir” derseniz, birkaç örnek vereyim: Salamura edilmiş kapari, ançüvez gibi tatlar; kuşkonmaz, ilik ve brokoli gibi sülfür açısından zengin besinler; pancar ve tüm kök sebzeler gibi topraksı ve mineral açısından zengin ürünler... Wilson bize özetle şunu diyor: “Çocukları sodyumu yüksek krakerler, işlenmiş şekerlemeler ve bolca karbonhidratla büyütürsek yetişkinliklerinde damak tatları da gelişmiyor.” Yani “Benim oğlan liseye başladı ama ağzına brokoli sürmedi” diye şikâyet etmeden önce ona bebekken ne yedirmiştik, onu sorgulamalıyız.

Ben paketli çikolatalar yerine şeker oranı düşük kuvertür çikolata ve ham kakaoyla nice tarif denedim. Bu tariflere rafine şeker yerine kuru meyveler, meyve şekerleri, bal, pekmez, pektin ve agave şurubu koydum. O tariflerden üçünü vereceğim size... Hem lezzetiyle yiyenin tat tomurcuklarını okşayan hem de sağlıklı tarifler bunlar...

Agave şurubu gibi alternatif şekerler, fiyatı nedeniyle herkes için sürdürülebilir değil. Örneğin hurma, rafine şeker ikâmesi olarak başarılı sonuçlar veren bir meyve ama yurtdışından geldiği için iyi bir hurmanın maliyeti yüksek olabiliyor. Kuru meyveler içinde şeker olarak kullanmaya en uygun olanlar bence dut ve üzüm. En kolay ulaşabildiğiniz hangisiyse onu kendi mutfağınıza adapte etmeniz en iyisi...

BİR ÖNERİ

Haberin Devamı

Kuru dutları dondurup rondo’dan çekin. Toz şeker inceliğine gelecek. İstediğiniz tatlıya ekleyebilirsiniz.

ÇİKOLATALI PANKEK

NE LAZIM?

- 150 gram tam buğday unu

- 250 ml süt

- 1 yemek kaşığı kakao

- 2 yemek kaşığı rondo’da çekilmiş dut kurusu

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çimdik tuz

Sosu için;

- 250 ml krema

- 375 gr bitter kuvertür çikolata

NASIL YAPARIM?

- Kuru malzemeleri bir kaba eleyin. Ayrı bir kapta yumurta ve sütü çırpın, kuru malzemeleri ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpmaya devam edin.

- Karışımı 10 dakika dinlendirdikten sonra yapışmaz yüzeyli tavayı hafifçe yağlayıp kaşık kaşık dökün. Yüzeyi kabarcıklanınca çevirin.

Haberin Devamı

- Pankekler pişince bir sosluğa krema koyun, ufak ufak kaynamaya başlayınca altını kapatın, içine çikolatayı atıp eritin. Sosu, pankeklerin üzerine gezdirin. Üzerini meyvelerle süsleyebilirsiniz.

YULAFLI KURABİYE

NE LAZIM?

- 100 gram fındık

- 100 gr tuzsuz tereyağı

- 150 ml pekmez

- 1 yumurta

- 1 yemek kaşığı bal

- 150 gr un

- 150 gr yulaf

- 100 gr kuru üzüm

- 100 gr damla çikolata

- 1 çimdik tuz

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

NASIL YAPARIM?

- Tereyağı, pekmez ve balı çırpın. Homojen olunca yumurtayı kırın, biraz daha çırpın.

Haberin Devamı

- Un, tuz, yulaf, vanilya ve kabartma tozunu ayrı bir yerde güzelce karıştırın. Kuru karışımı sıvı karışıma bir spatula yardımıyla iyice yedirin (Kıvamı sürülebilir değilse birkaç yemek kaşığı süt ekleyerek açabilirsiniz).

- Fındık, damla çikolata ve kuru üzümleri ekleyip karıştırın.

- Ceviz büyüklüğünde parçalar yapın, fırın kâğıdına çok aralıklı dizin, pişerken yayılacak.

- 200 derecede 10-15 dakika pişirin. Ilınana kadar tepsiden almayın, parçalanır.

ÇİKOLATA TOPLARI

NE LAZIM?

- 10 hurma

- 1 avuç kuru üzüm

- 2 yemek kaşığı kakao

Haberin Devamı

- 2 yemek kaşığı keçiboynuzu unu

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Kaplaması için;

- 200 gr bitter kuvertür çikolata

- Birkaç kaşık kakao

NASIL YAPARIM?

- Tüm malzemeyi mutfak robotuna atıp 2 dakika çekin.

- Elinizle minik toplar yapıp birazını erimiş bitter kuvertüre batırın, sonra da kakaoya bulayın. Dilerseniz toz Hindistan cevizine de bulayabilirsiniz.