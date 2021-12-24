Şefler pişirsin, evimize gelsin!

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KABURGADAN CİĞERE…

Marinee Kaburga

Marine edildikten sonra 6-8 saat pişirilen kaburga (195 lira), dana brisket (195 lira), kuzu tandır (195 lira) ve eski bir İstanbul tekniğiyle terbiye edilip tereyağında pişen kuzu yaprak ciğeri (95 lira) sipariş etmek mümkün. 30 Aralık son gün. 5 porsiyon üstü siparişi eve de

getiriyorlar. (0212) 234 00 03

7 SAAT PİŞEN KEŞKEK

Herise İstanbul





Herise’nin paketinde ilikli kemik suyu, dana gerdan ve aşurelik buğdayla 7 saat pişen keşkek başrolde. Ona anasonlu kuru üzüm cacığı,

kızılcık tarhanalı pancar ve turşu kavurmalı sarı mercimek ezme gibi 6 çeşit meze eşlik ediyor. Tatlıysa bitter supangle. 2 kişilik menü fiyatı 310, 4 kişilik fiyat 450 lira. (0530) 825 26 42

EVE PAKET ‘BEEF WELLİNGTON’

The Steeve





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Ana yemek için şef İsmet Saz’ın meşhur ‘beef wellington’ını tercih edebilirsiniz. Wellington, fırında pişirme talimatlarıyla birlikte patates püresi, ıspanak ve et sosuyla geliyor. 4 kişilik fiyat 1.300 lira, eve gönderim bedeli 80 lira. Restorandan da teslim alabilirsiniz. Sipariş için son gün bugün. (0533) 219 74 74

5’Lİ MEZE PAKETİ

Muutto





Şef Umut Karakuş’un 200’er gramlık 5’li meze paketinde (180 lira) nazuktan, tabule, humus, nuraniye ve jaji gibi sevilen lezzetleri var.

Ana yemeği biraz daha parti atıştırmalığı konseptinde düşünenler ya da gece kazınmalarına hazırlık yapanlar dana kaburga dürümlerinden sipariş edebilir. (0216) 515 62 45

İÇPİLAVSIZ OLMAZ

Eataly





Taze üretim peynirlerinden el açması makarnaya gurme alışveriş reyonlarıyla göz dolduran Eataly’nin mutfağında pişen hindinin bütün fiyatı 950, yarım fiyatıysa 500 lira. Narla marine ediliyor, kestaneli içpilav ve özel sosuyla birlikte sunuluyor. Paket siparişler Eataly’den teslim alınıyor. Yarın, son sipariş günü. (0212) 336 66 00

YENİ BAŞLANGIÇLARA!

Markus PrIme RIbs SocIety





Şef Sinan Büdeyri’nin yemeklerini tatmak için “Markus’tan evde yeni başlangıçlara” paketini 28 Aralık’a kadar sipariş edebilirsiniz; balkabağı çorbası, muhammara, şarküteri, kestaneli içpilav, portakallı hindi but, vişneli çikolatalı pasta, kurabiye, kokteyl karışımı ve Antioche Sangiovese Syrah şişesi var (700 lira). (0544) 429 34 34

6-8 KİŞİLİK HİNDİ

Macrocenter

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Son dakikacıların kurtarıcısı Macrocenter. Geniş meze reyonlarından seçim yapabilirsiniz. Bademli ve kayısılı pilav, sote sebze, yoğurtlu ve cevizli kabak salatası, közlenmiş biberli humus, gravy sos ve kızılcıklı sosla sunulan 6-8 kişilik hindi menünün fiyatı 849, 3-4 kişilik 489 lira. Son sipariş 28 Aralık. (0850) 258 84 40

FASULYE PİLAKİ, ŞAKŞUKA...

Divan





Ciğerli içpilav, kestane şekeri, Brüksel lahanası, yabanmersini sosuyla 8-10 kişilik hindi 1.400 lira. Fasulye pilaki, şakşuka, içliköfte, haydari, patlıcan salatası gibi seçeneklerle hazırlanan meze ve hindi paketinin fiyatıysa 1.700 lira. Siparişler 31 Aralık’a kadar teslim ediliyor. Çevrimiçi sipariş de alıyorlar. (0549) 562 31 24

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PASTAYI UNUTMAYIN!

Gram





Şef Didem Şenol’un yemeklerini yarına kadar sipariş edebilirsiniz. Kestaneli içpilav ve vişneli gravy sosuyla 8 kişilik bütün hindi (1.090 lira), biberiyeli patates eşliğinde bütün bonfile (580 lira) veya 4 kişilik hindi but (480 lira) tercih edilebilir. Tatlı final için vişne çikolatalı yeni yıl pastasını seçebilirsiniz. (0212) 285 22 92

SEPETTE YENİ YIL

HUB





Ekşi maya ekmekleriyle tanıdığımız HUB’da baget ekmek, kırmızı soğan marmeladı, füme antrikot, kaşkaval peyniri, brownie topları gibi lezzetlerden oluşan yılbaşı sepetleri (470 lira) öne çıkıyor. 6-10 kişilik hindi, içpilav, kök sebzeler, gravy sos, balkabağı çorbası ve ekşi maya ekmekten oluşan menü fiyatıysa 1.950 lira. Yarına kadar sipariş vermek gerekiyor. (0537) 441 71 19