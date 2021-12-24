Şefler pişirsin, evimize gelsin!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Okuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktıOkuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü! Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktı#Aksaray
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...#Otomobil Piyasası
Fenerbahçede ilk bilet kesildi İkisi de tribüne yolladıFenerbahçe'de ilk bilet kesildi! İkisi de tribüne yolladı#Fenerbahçe
Pitbull saldırısına uğramıştı Doktoru son durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedimPitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru son durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedim#Asiye Ateş
Bakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısıBakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısı#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
AK Parti binasına bombalı tuzak Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyorAK Parti binasına bombalı tuzak! Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyor#Bomba
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
En büyük hayal gerçek oldu... Tarihi keşifEn büyük hayal gerçek oldu... Tarihi keşif#NASA
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
Yıldır futbolcunun düğünü çok konuşuldu Sezon devam ederken...Yıldır futbolcunun düğünü çok konuşuldu! Sezon devam ederken...#Barcelona
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtaydan emsal kararMilyonlarca kiracıya müjde! Yargıtay'dan emsal karar#Kiracı
Orta Doğuyu karıştıran görüntü Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...Orta Doğu'yu karıştıran görüntü! Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...#Balistik Füze
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendiFaruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi#Faruk Tınaz
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Şefler pişirsin, evimize gelsin!

#Yılbaşı#Yemek#Pişirme
Şefler pişirsin, evimize gelsin

Yoğun çalışma temposu arasında yılbaşı sofrası kurmak gözümüzde büyüyebiliyor. Mutfakta mesai harcamadan mükellef bir sofraya konmak isterseniz çözüm paket serviste. Üstelik artık eve sipariş verebileceğimiz yiyecekler hem içerikte hem de çeşitte oldukça zengin. Yazarımız Ebru Erke’ye mutfağına ve lezzetine güvendiği adresleri sorduk.

Haberin Devamı

KABURGADAN CİĞERE…
Marinee Kaburga

Marine edildikten sonra 6-8 saat pişirilen kaburga (195 lira), dana brisket (195 lira), kuzu tandır (195 lira) ve eski bir İstanbul tekniğiyle terbiye edilip tereyağında pişen kuzu yaprak ciğeri (95 lira) sipariş etmek mümkün. 30 Aralık son gün. 5 porsiyon üstü siparişi eve de
getiriyorlar. (0212) 234 00 03

7 SAAT PİŞEN KEŞKEK
Herise İstanbul

Şefler pişirsin, evimize gelsin

Herise’nin paketinde ilikli kemik suyu, dana gerdan ve aşurelik buğdayla 7 saat pişen keşkek başrolde. Ona anasonlu kuru üzüm cacığı,
kızılcık tarhanalı pancar ve turşu kavurmalı sarı mercimek ezme gibi 6 çeşit meze eşlik ediyor. Tatlıysa bitter supangle. 2 kişilik menü fiyatı 310, 4 kişilik fiyat 450 lira. (0530) 825 26 42

EVE PAKET ‘BEEF WELLİNGTON’
The Steeve

Şefler pişirsin, evimize gelsin

Haberin Devamı

Ana yemek için şef İsmet Saz’ın meşhur ‘beef wellington’ını tercih edebilirsiniz. Wellington, fırında pişirme talimatlarıyla birlikte patates püresi, ıspanak ve et sosuyla geliyor. 4 kişilik fiyat 1.300 lira, eve gönderim bedeli 80 lira. Restorandan da teslim alabilirsiniz. Sipariş için son gün bugün. (0533) 219 74 74

5’Lİ MEZE PAKETİ
Muutto

Şefler pişirsin, evimize gelsin

Şef Umut Karakuş’un 200’er gramlık 5’li meze paketinde (180 lira) nazuktan, tabule, humus, nuraniye ve jaji gibi sevilen lezzetleri var.
Ana yemeği biraz daha parti atıştırmalığı konseptinde düşünenler ya da gece kazınmalarına hazırlık yapanlar dana kaburga dürümlerinden sipariş edebilir. (0216) 515 62 45

İÇPİLAVSIZ OLMAZ
Eataly

Şefler pişirsin, evimize gelsin

Taze üretim peynirlerinden el açması makarnaya gurme alışveriş reyonlarıyla göz dolduran Eataly’nin mutfağında pişen hindinin bütün fiyatı 950, yarım fiyatıysa 500 lira. Narla marine ediliyor, kestaneli içpilav ve özel sosuyla birlikte sunuluyor. Paket siparişler Eataly’den teslim alınıyor. Yarın, son sipariş günü. (0212) 336 66 00

YENİ BAŞLANGIÇLARA!
Markus PrIme RIbs SocIety

Şefler pişirsin, evimize gelsin

Şef Sinan Büdeyri’nin yemeklerini tatmak için “Markus’tan evde yeni başlangıçlara” paketini 28 Aralık’a kadar sipariş edebilirsiniz; balkabağı çorbası, muhammara, şarküteri, kestaneli içpilav, portakallı hindi but, vişneli çikolatalı pasta, kurabiye, kokteyl karışımı ve Antioche Sangiovese Syrah şişesi var (700 lira). (0544) 429 34 34

6-8 KİŞİLİK HİNDİ
Macrocenter

Haberin Devamı

Şefler pişirsin, evimize gelsin

Son dakikacıların kurtarıcısı Macrocenter. Geniş meze reyonlarından seçim yapabilirsiniz.  Bademli ve kayısılı pilav, sote sebze, yoğurtlu ve cevizli kabak salatası, közlenmiş biberli humus, gravy sos ve kızılcıklı sosla sunulan 6-8 kişilik hindi menünün fiyatı 849, 3-4 kişilik 489 lira. Son sipariş 28 Aralık. (0850) 258 84 40

FASULYE PİLAKİ, ŞAKŞUKA...
Divan

Şefler pişirsin, evimize gelsin

Ciğerli içpilav, kestane şekeri, Brüksel lahanası, yabanmersini sosuyla 8-10 kişilik hindi 1.400 lira. Fasulye pilaki, şakşuka, içliköfte, haydari, patlıcan salatası gibi seçeneklerle hazırlanan meze ve hindi paketinin fiyatıysa 1.700 lira. Siparişler 31 Aralık’a kadar teslim ediliyor. Çevrimiçi sipariş de alıyorlar. (0549) 562 31 24

Haberin Devamı

PASTAYI UNUTMAYIN!
Gram

Şefler pişirsin, evimize gelsin

Şef Didem Şenol’un yemeklerini yarına kadar sipariş edebilirsiniz. Kestaneli içpilav ve vişneli gravy sosuyla 8 kişilik bütün hindi (1.090 lira), biberiyeli patates eşliğinde bütün bonfile (580 lira) veya 4 kişilik hindi but (480 lira) tercih edilebilir. Tatlı final için vişne çikolatalı yeni yıl pastasını seçebilirsiniz. (0212) 285 22 92

SEPETTE YENİ YIL
HUB

Şefler pişirsin, evimize gelsin

Ekşi maya ekmekleriyle tanıdığımız HUB’da baget ekmek, kırmızı soğan marmeladı, füme antrikot, kaşkaval peyniri, brownie topları gibi lezzetlerden oluşan yılbaşı sepetleri (470 lira) öne çıkıyor. 6-10 kişilik hindi, içpilav, kök sebzeler, gravy sos, balkabağı çorbası ve ekşi maya ekmekten oluşan menü fiyatıysa 1.950 lira. Yarına kadar sipariş vermek gerekiyor. (0537) 441 71 19

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılbaşı#Yemek#Pişirme

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz