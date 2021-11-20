Sebzelerin gücü adına!

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Yeni nesil, gezegeni daha uzun süre ayakta tutmak için neler yapılması gerektiğini araştırıyor, harekete geçiyor. Üstelik işe önce kendilerinden başlıyorlar..

Limonita Vegan Kasap sayesinde ortaokul, lise ve üniversite çağlarında pek çok gençle tanışma fırsatım oldu. Görüyorum ki ülkemizde vegan yaşam biçimini benimseyen gençlerin sayısı artıyor. Üstelik etki alanları da çok geniş. Ailelerine, arkadaşlarına ve öğretmenlerine seçtikleri bu yolu anlatıyor, veganlığın zor ve pahalı olduğuna ilişkin önyargıları yıkmaya çalışıyorlar. Kantinde vegan yemek çıkması için uğraşan veya ailesini vegan yapabilmek için tarifler üretip her gün bıkmadan onlara yemek pişiren gençler tanıdım. Yalnızca anne-babasını değil, 80 yaşındaki ninesini, dedesini bitkisel temelli beslenmeye ikna eden de var.

Bir keresinde de dükkâna bir anne-baba geldi. Öğrendim ki İstanbul’u gezmeye gelen bu ailenin şehirdeki gezi rotasını, 14 yaşındaki vegan kızları vegan restoranların lokasyonuna göre planlamış. Çünkü şehre gelmek için tek şartı buymuş! Bursa’da yaşayan bir başka gençse vegan iskender yemek için ailesini İstanbul’a gelmeye ikna etmişti. Geliştirdiği vegan yemek tariflerini kendi blog’unda paylaşan 14-15 yaşında bir genci de hatırlıyorum. Hepsi ne istediğini biliyor, daha adil bir dünyanın varlığına inanıyor ve bu değişim için ellerini taşın altına koyuyorlar.

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Gençler onlara kendi yaşadığımızdan daha kötü bir dünya bırakma hakkımız olmadığını söylüyor, haklılar. Düşünün; tek bir hayvansal burger yapımı için 2.400 litre su harcanıyor. Son bir yılda vegan bir işletme olarak şubelerimizde hayvansal burger yerine bitkisel burgerler yaparak 32 ton su tasarruf edilmesine katkı sağladık. Farkındalık kazanabileceğimiz ve hayatımızda yapabileceğimiz küçük değişikliklerle gençlerin bu en doğal taleplerini yerine getirmek mümkün... Siz de gezegenimizi korumak istiyorsanız çevre dostu, israfı önleyici tariflere yönelin.

KROKET (4-6 kişilik)

NE LAZIM?

- 1 havuç

- 2 kabak

- 1 kapya biber

- 1 yeşil biber

- 4 patates

- 1/2 su bardağı bitkisel süt

- 1 yemek kaşığı tuz

- 1’er çay kaşığı karabiber ve kırmızıbiber

Macun için;

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- 1 su bardağı bitkisel süt

- 1/2 su bardağı un

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 1 bayat ekmek (ya da 400 gr galeta unu)

NASIL YAPARIM?

- Patatesleri 20 dakika haşlayın, sıcakken bir kaba alıp püre haline getirin. Bitkisel sütü ve baharat çeşitlerini de ekleyip soğumaya bırakın.

- Sebzeleri çok küçük küpler halinde doğrayın, soğuyan patates püresine ekleyip karıştırın.

- Püre harcından silindir şeklinde ya da ceviz büyüklüğünde toplar yapın, derin dondurucuda yaklaşık 1 saat bekletin.

- Macunu hazırlamak için bitkisel süt, un ve nişastayı ayrı bir kaba alın, macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Derin dondurucudan çıkardığınız kroketleri önce bu macuna, sonra da ayrı bir kapta galeta ununa (ya da ufaladığınız bayat ekmeğe) bulayıp kızartın.

BİR DOKUNUŞ

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Dolapta tek tük kalan veya bozulmak üzere olan sebzeleri de değerlendirmeye uygun bir tarif! Evde fazladan haşlanmış patates ve bayat ekmek olduğunda aklıma ilk gelen yemeklerden biri bu oluyor!

BEZELYE DİP SOS (4 kişilik)

NE LAZIM?

- 300 gr donmuş bezelye

- 5 su bardağı soğuk su

- 3 diş sarımsak

- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

- 1/4 demet maydanoz

- 1/2 limon suyu

- 1 tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

- Donmuş bezelyeleri ve suyu tencereye alın, kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Suyu kaynar halde eklememeniz bezelyelerin rengini koruması için önemli.

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- Su kaynamaya başladıktan sonra 5-6 dakika daha kaynatıp bezelyeleri süzün, soğuk sudan geçirin.

- Yumuşayan bezelyeleri ve diğer malzemeleri blender’a atıp 3-4 dakika püre haline gelene kadar çekin. Dilerseniz maydanoz yerine dereotuyla da yapabilirsiniz.

- Üzerine biraz zeytinyağı ve dövülmüş cevizle de servis edebilirsiniz. Sandviçlerde sos olarak kullanabilir ya da cipslerin yanında veya haşlanmış sebzelerle birlikte yiyebilirsiniz.

BİR NOT

Dünyanın en sürdürülebilir gıdaları listesinde başı bezelye, fasulye, mercimek ve nohut alıyor. Sürdürülebilirliği en düşük gıdalar arasındaysa et, süt ve balığın yanı sıra avokado da var. Dip sosu avokado yerine bezelyeyle deneyin!