Sanki annem yapmış gibi...

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Kısırlar, sarmalar, patates salatası ve kızartmalar... Sanki annemizin mutfağından çıkmış gibi. Fein bir ay önce Moda, Caferağa’da açıldı. Duvarları tablolarla dolu, bardakların üzerinde İtalyanca sözler yazılı.

İnci ve Cumhur Balcı çiftinin epeydir hayalini kurduğu bir şeymiş bu kafe. İnci Balcı doğma büyüme Modalı, o nedenle Moda’da uygun bir lokasyon bekliyorlarmış. Çok gezen, yeme-içmeyi seven çift yaklaşık 10 yıldır gözlem yaptıklarını söylüyor. Sürekli gittikleri yerlerde nasıl bir hizmet almak isteriz diye düşünmüşler. Mekânda su ücretsiz mesela, sadece bir kahve de içseniz, kahvaltı da etseniz... Ayrıca kahvaltı sipariş edenlere önden bir ‘iştah açıcı’ tabak geliyor, ondan da ücret alınmıyor.

SİMİT-PEYNİR

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Annelerimizin günlerinde sunulan o tabaklardan aldığımız mutluluğu pek çoğumuz hatırlarız. Malum iş hayatının yoğun temposuyla evde hemencecik yapabileceğiniz bir şey değil gün tabağı... Burada ‘Turkish bowl’ olarak sunulan tabakta kısır, yaprak sarması, patates salatası, ev böreği ve bisküvili pasta var, fiyatı 295 lira.

Son dönemin modası simit, peynir mousse, karpuz dilimleri, Ezine peyniri ve zeytinyağıyla servis edilen ‘simit bowl’ ise 215 lira.

Bir de kimsenin hayır diyemeyeceği karışık kızartma... Sebzeler kızartılmıyor, ızgara yapılıyor adı da ‘yazlık bowl’, 220 lira.

Fein’de hazır ürün kullanmıyorlar, her şey günlük ve taze servis ediliyor. Bittiğinde servisi olmuyor, donmuş ürün yok.

Bir de ‘Dutch baby’ adlı bir kategori var, sosis ve sucuk tabaklarının yanı sıra vejetaryenler için sote istiridye mantar, ıspanak, roast domates servis ediliyor, fiyatı 450 lira.

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Tatlılara gelince... “Biz San Sebastian cheesecake, frambuazlı cheesecake koymayalım” demişler. İtalyan tiramisu var bir klasik olarak; 235 lira. Vanilyalı muhallebiyle yapılan tatlı karpatka 145 lira, tarçınlı çöreklerden cinnamone roll 110 lira. En popüler tatlılarıysa şeftali cup, 235 lira. Kakule, karanfil ve tarçınlı bir baz krema üzerinde nötr, az tuzlu, dengeleyici bir krema ve şeftaliyle servis ediliyor.

Kahveler konusunda iddialı olduklarını söylüyorlar. Soğuk kahvelerden Türk kahvesine birçok çeşit var. Fiyatlar ortalama, örneğin espresso 90 lira.

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Geride bırakılan bir ayda en çok Turkish bowl ve şeftali cup satılmış. Fein’de kahve servisi 8.00’de başlıyor, 10.00-17.00 arasındaysa kahvaltı tabağı servis ediliyor. Mekân 21.00’de kapanıyor.