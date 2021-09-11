Sanatı karaftan tadıyoruz!

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda açılan Carafe İstanbul, henüz çok yeni, bir aylık bir mekân. Son yıllarda üçüncü dalga kahvecilerin ve pub’ların yoğun hareketiyle bilinen bulvarın kalabalığından sıyrılmak isteyenler için mini bir vaha gibi burası...

Mekân odağına, Anadolu’da yetişen üzümlerle yapılan kaliteli bir şarap seçkisini alıyor. Az ama öz seçenekle hazırlanan menüsü de bu seçkiyi desteklemek üzerine kurgulanmış. Kurucusu Murat Çelebi, sıklıkla şikâyet edilen yüksek fiyatları ve şarap üzerine bilgi eksikliklerini telafi edebilmeyi hedefleyerek yola çıkmış. Çelebi, yeme-içme uzmanı olarak sektörde uzun yıllarını geçirmiş bir isim. Carafe’ta şarap ve yemek kültürünü sanatla, çağdaş tasarımla bir araya getiren, günün hızlı şartlarına da uyum sağlayan bir atmosfer yaratmaya çalışmış.

Carafe İstanbul’a gelenleri önce rengârenk camlarıyla canlı bir dekorasyon karşılıyor. İçerideki samimi oturma düzenine, sergilenen şarap koleksiyonları ve duvarlardaki renkli tablolar eşlik ediyor. Mekânda düzenli resim, seramik sergileri, zaman zaman da Çelebi’nin sevdiği ve alışveriş ettiği küçük üreticilerin, çiftçilerin zeytin, zeytinyağı, çay ve kahve çeşitlerinin sergilendiği reyonlar olması için hazırlık aşamasındalar.

Menüde peynir ve şarküteri bölümü güçlü. Peynirlerin çoğu Balıkesir’den, Kars’tan ve Tekirdağ’dan geliyor. Yerel lezzetlere yer vermeyi önemsiyorlar. Peynirli bruschetta üzerindeki kuru kayısı Malatya’dan geliyor örneğin. Dana sosisse Kuka Çiftlik’ten getiriliyor, hazırladıkları özel sosla servis ediliyor (38 lira). Gelen misafirlerin kendi damak zevklerini ve üzümleri rahat tanıyabilmeleri için fiyatlar özellikle uygun ve ulaşılabilir tutulmuş. Peynir-meyve eşleşmeleri ve tapas seçenekleri bol... Elle yenen yemekten alınan lezzetin arttığını düşünüyor ve sunumları bu yönde çoğaltıyorlar. Füme antrikot rulo (23 lira), bruschetta domates (19 lira) ve Carafe burger menüde bulabileceğimiz diğer çeşitler. İstanbul, (0535) 987 01 66

Carafe İstanbul’un dekorasyonunda renkli camlar kullanılmış.

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