Salep için en iyi 10 adres: Sıcacık bir mola

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1- TAPTAZE SÜTTEN



Emirgân Sütiş, İstanbul





Marka, kendi ürettiği sütlerle hazırladığı geleneksel sütlü tatlılarıyla tanınıyor. Jüri üyelerimiz “Boğaz manzarasına karşı, taze inek sütüyle yapılan salebin tadı bir başka” diyerek öneriyor. Jale Balcı, Zeynep Kakınç, Çağdaş Ertuna ve Doğa Çitçi’nin tavsiyesi. 215 lira. (0212) 323 50 30

2- MANZARAYA KARŞI

Yeniköy Kahvesi, İstanbul





Mekânın şömine başında veya Boğaz manzaralı bahçesinde salep içmek, misafirler için keyif veren bir deneyim. “Eski oldukları için daha sabırlı bir pişirme teknikleri var” diyor Jale Balcı. Çağdaş Ertuna ve Çiğdem Seferoğlu’nun da listesinde. 150 lira. (0212) 299 38 10

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3- LAKTOZSUZU DA VAR

Serez Dondurmacısı, İstanbul





Salih Seçkin Sevinç “Burdur Bucak’tan alınan hammaddeyle, katkısız ve taze sütle hazırlanıyor. Paket alacaksanız dondurulmuş da var. İnternet sitesinden sipariş verilebiliyor. Laktozsuzu da mevcut” diyor. Koray Günyaşar da burayı öneriyor. 90 lira. (0850) 259 73 74

4- KÖPÜKLÜ VE BOL TARÇINLI

Pierre Loti Kahvesi, İstanbul





Eyüpsultan Tepesi’ndeki tarihi mekânda salebinizi yudumlarken eşsiz İstanbul manzarasına doyasıya bakabilirsiniz. “Pierre Loti’nin salebi sıcak, köpüklü ve tarçınlıdır” diyor Erdal İpekeşen. Çağdaş Ertuna’nın da tavsiyesi. 220 lira. (0212) 497 16 16

5- BAKLAVASI KADAR İYİ

Karaköy Güllüoğlu, İstanbul

Köklü tatlıcı Karaköy Güllüoğlu, Ebru Erke’nin listesinde ilk sırada. Zeynep Kakınç “İstanbul’daki lezzet adresim. Yoğun kıvamı ve bol tarçını damakta müthiş bir tat bırakıyor. Zencefil de bu kadar mı yakışır!” yorumunu yapıyor. Salih Seçkin Sevinç’e göre de salebi, baklavası kadar iyi. 70 lira. (0212) 225 52 82

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6- 60 YILLIK REÇETE

Orkide Pastanesi, Gaziantep

Zeynep Kakınç buranın 60 yıllık değişmeyen reçetesine dikkat çekiyor. Doğa Çitçi ise “Geleneksel lezzetleri özgün formlarda sunan Orkide Pastanesi, salep denince akla gelen ilk mekânlardan biri. Burada salebin ve diğer benzersiz lezzetlerin büyüsüne kapılabilirsiniz” diyor. 180 lira.

(0342) 215 15 00

7- DONDURMALISI BEĞENİLİYOR

Dondurmacı Ali Usta, İstanbul

1969’dan beri Moda’da hizmet veren Ali Usta’nın yazın dondurması, kışın da salebi ünlü. Dondur-

malı salepleri beğeniliyor. Çiğdem Seferoğlu “Kaynar salep içerken arada buz gibi kaymaklı dondurma bir denge sağlıyor” diyor. Çağdaş Ertuna’nın da önerisi. 150 lira. (0216) 414 18 80

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8- İSTER YERİNDE İSTER EVDE

Saray Muhallebicisi, İstanbul

İlk muhallebicilerden biri olan Saray Muhallebicisi gerçek salep tozu, çiftlik sütü ve şeker kullanarak doğal ve katkısız salep üretiyor. Özel pet şişelerde evlere de servisleri var. Çağdaş Ertuna ve Doğa Çitçi burayı öneriyor. 100 lira. (0212) 999 28 28

9- ANKARALILARIN FAVORİSİ

Palet Pastanesi, Ankara

Ankara’da iki şubesi olan işletme 1938’den bu yana hizmet veriyor. Erdal İpekeşen “Ankara’nın en popüler pastanelerinden Palet, menüsündeki sütlü tatlı ve pasta çeşitleri kadar salebiyle de ilgi görüyor. Salebini mutlaka deneyin” diyor. 175 lira. (0312) 437 20 21

10- MANDA SÜTÜNDEN…

Irgandı Kafe, Bursa

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“İyi salep, kaliteli sütle yapılır. Tarihi Irgandı Köprüsü’ndeki Irgandı Kafe’de salebi manda sütünden yapıyorlar. Gerçek salep tozu ve özel manda sütünün karışımıyla ortaya iddialı bir tat çıkıyor” diyor Gülay Barbaros Altan. 140 lira. (0535) 858 95 74

BİR BOZA TARTIŞMASI

Tatlı mı olur, ekşi mi?





Anketimize katılanların yüzde 34’ü bozayı tercih ettiğini söyledi. Geleneksel içeceğimiz boza son yıllarda yaşanan tatlı mı olur, ekşi mi tartışmaları yüzünden itibar kaybediyordu. Biz de tarihçi Samet Altıntaş’a bozayı sorduk; tarihiyle tadıyla ve önerileriyle işte anlattıkları:

“Osmanlı sosyal yaşantısından günümüze intikal eden bu geleneksel fermente içeceğin saltanatı epey eski. Ekşimiş darı hamurundan elde edilen boza Orta Asya zamanlarından beri Türklerin belleğinde var. İlk kahvehanenin İstanbul-Tahtakale’de Kanuni dönemine tarihlenen 1554’te görüldüğünü baz alırsak; ilk bozahanenin 1482’de, yani II. Bayezid devrinde Bursa’da açıldığı kayıtlı. Yani ahali Yemen’den gelecek çekirdeklerle Türk kahvesi içmezden evvel afiyetle bozasını yudumluyordu. Bu arada boza tatlı mı ekşi mi olmalı sorusu yeni değil; dönüp dolaşır zaman zaman. Tatlı bozanın mideyi ekşitmediği ve ‘sarhoş’luk vermediği için tercih edildiği anlatılır, hatta leblebi ve tarçınla leziz hale getirilir. Böylesi bir süsleme güzel ama bozanın has tadı ekşimsidir. Evet alkol; bozanın doğasında var, bekleme süresi uzadığında mayalanıyor ve ‘içki’leşiyor; teknik olarak yüzde 2-3 civarı bir alkol söz konusu ‘içindekiler’de. Fakat tazesini içtiğinizde alkole temas etmiyorsunuz, bu konularda hassas olan okurlara bir not düşelim.

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Günümüze dönersek; Bursa’da Evliya Çelebi’nin sitayişle bahsettiği popüler bozahaneler artık yok; ama Ömür Boza gibi işletmeler var. İstanbul’daysa pek tabii akla ilk gelen yer Vefa Bozacısı. Ancak Hacı Sadık Bey’in 1870’te Prizren’den son payitahta taşıdığı boza güzel; ama bana göre 1987’den beri Kocamustafapaşa’da hizmet veren Üsküplü Beyaz Saray’ın bozası daha güzel.”