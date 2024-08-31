Sağlıklı beslenme başarının anahtarı

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Okul telaşı başladı. Aileler, çocuklar yeni eğitim-öğretim yılının heyecanına kapıldı bile. Herkes bir an önce okula hazırlanmak istiyor, alışverişler yapılıyor. Hem ailelerin hem çocukların önünde uzun bir öğretim dönemi var. Çocukların her zaman sağlıklı beslenmesi şart. Ama okul sürecinde biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Uzmanlar doğru beslenmenin okul başarısına etkisi olduğunun altını çiziyor.

Dr. Ayça Kaya ailelere bu konuda öneriler veriyor: “Bir çocuğun her yönden gelişmesi için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak oldukça önemli. Büyüme ve gelişme çağındakilerin günlük ihtiyacı kadar karbonhidrat, protein ve yağı dengeli bir şekilde alması gerekli. Çocuklar, ailelerinde gördüğü beslenme davranışlarını sürdürme eğiliminde oluyor.” Özellikle kahvaltı öğününü çok önemsiyor Kaya. “Çocuklarımızı okula asla kahvaltısız göndermeyelim. Sağlıklı ve kaliteli bir kahvaltı, çocuğun okul başarısını arttıracak ve zihin gelişimini destekleyecek en önemli faktördür. Kahvaltının olmazsa olmazı yumurta, süt ve ceviz çocuğumuzun tabağında mutlaka olmalı. Her gün bu üç besine çocuklarımızın kahvaltısında muhakkak yer verelim. Onun dışında kahvaltı tabağına peynir, zeytin ve bol yeşillik eklemeye özen gösterelim. Evden çıkmadan önce çocuğunuza 1 yemek kaşığı pekmez içirin. Pekmez, çocuklarınız için çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Büyüme ve gelişmeyi destekler” diyor.

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ÇİĞ FINDIK, ÇİĞ BADEM...

Kahvaltı dışında, çocuğun okulda nasıl besleneceği de önemli. Beslenme çantasını hazırlarken kolay tüketilebilen sağlıklı bir sandivicn yanı sıra bir porsiyon meyve, bir bardak ayran veya süt konmasını, ayrıca çiğ fındık, çiğ badem gibi sağlıklı yağlardan zengin besinlerin de beslenme çantasında olması gerektiğinin altını çiziyor Dr. Ayça Kaya.

METRO TÜRKİYE İLE ‘İYİ BESLEN İYİ ÖĞREN!’

Çocukların neredeyse tüm günü geçirdiği okullarda beslenme konusu ciddiyetle ele alınmalı. Günümüzde kaliteli ve güvenilir gıdaya erişim azalırken, çocuklarda süt, glüten alerjisi gibi gıda hassasiyetleri de artıyor. Farklı beslenme çeşitlerine yönelik gıda alternatiflerine ihtiyaç duyuluyor. Konunun uzmanları iyi ve dengeli beslenen çocukların okuldaki başarılarının da artabileceğine dikkat çekiyor.

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1990’dan bu yana ‘güvenilir alışverişin adresi’ olan Metro Türkiye, ‘İyi Beslen İyi Öğren’ diyerek sunduğu ürünler ve yaptığı çalışmalarla eğitim kurumlarının da en büyük yardımcısı.

Ülkemizde yeme-içme sektörünün en yakın iş ortaklarından biri olan Metro Türkiye, sunduğu gıda ve gıda dışı ürünlerin yüksek kalite ve güvenlik standartlarını korumak ve geliştirmek için düzenli denetimler ve 1.600 parametreye göre kapsamlı analizler yapıyor. Güvenli gıdaya ulaşmanın ilk yolunun; kaynağın izini sürmekle başlayacağına inanarak, ürün etiketlerindeki QR kod sistemiyle toplamda 4 bine yakın üründe izlenebilirlik sunuyor. Ürünler rafa gelene kadar geçen tüm sürecin dijital hikâyesine erişilebilmesini sağlayan bu QR kodlar sayesinde okullar menülerini güvenle hazırlarken, veliler de çocuklarını iyi besleneceklerini bilerek okula gönderiyor. Metro Türkiye yerel ürünün sürdürülebilirliğini sağlama misyonu için gıdanın güvenilir kaynaklardan tedarik edilmesi kadar yerel ürün olmasını ve çocuklarımızın bu topraklarda yetişen meyve ve sebzeleri tanımasını, coğrafi işaretli ürünleri öğrenmesini de önemsiyor.

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GÜVENİLİR KIRTASİYE ÜRÜNLERİ

Metro Türkiye okula dönüş döneminde kırtasiye ürünlerinde de kalite, güvence ve fiyat avantajına odaklanıyor. 2008’den bu yana sektöre öncülük ederek çocukların okulda kullandığı ürünlerin sağlığa uygunluğunu, fitalat gibi zararlı kimyasallardan ağır metallere 140’tan fazla farklı parametrede teste tabi tutarak sadece uygun olan ürünleri raflarına taşıyor. Güvenilir kırtasiye ürünleri bu yıl da çeşit çeşit. Aro ve Sigma markalı fosforlu kalem, tahta kalemi, kurşunkalem, ataş, tebeşir başta olmak üzere pastel boya, kuru boya, defter, silgi, suluboya, lisanslı okul çantalarından su matarasına, tekstilden ayakkabıya kadar yüzlerce kırtasiye ürünü, ulaşılabilir fiyatlar ve ‘Çok Al Az Öde’ avantajlarıyla Metro Türkiye mağazalarında sizleri bekliyor.

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AİLELERE GÖREV DÜŞÜYOR

Çocukların beslenme alışkanlıklarının gelişmesinde aile büyüklerinin yeme tutumları, anne ve baba arasındaki iletişim gibi pek çok faktörün rol oynadığını vurgulayan Koçak’tan okul başarısına etki eden sağlıklı beslenme önerileri ve bir ara öğün tarifi...

- Mevsiminde, yerel sebze-meyve tüketimi, antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemine destek olurken lif içeriğiyle de bağırsak dostu rol oynar.

- Kalsiyum dendiğinde akla ilk süt, yoğurt gibi yiyecekler gelse de lahana, ıspanak, brokoli ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler, susam ve pekmez ve fındık gibi yağlı tohumlar kalsiyum içerir.

- Zihinsel sağlık için çocuklara haftada iki kez balık yedirmeye özen gösterin. Bitkisel omega-3 kaynağı semizotu, ceviz gibi gıdalar da programınızda olsun.

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- Yumurta gün içinde salatalara eklenebilir veya çorbalarınızı yumurtayla terbiyeleyebilirsiniz.

- Bitkisel protein kaynağı mercimek, nohut gibi baklagilleri de haftada en az 2-3 kez tüketmeye özen gösterin.

- Yeterli uyku güçlü bir bağışıklık sistemini destekler. Uyku düzeni çocukların, gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişiminde önemli rol oynar. Uykuda vücutta stres hormonları azalırken, büyüme hormonu üretiminde artış olur.

ŞEFTALİLİ TOPÇUK





NE LAZIM?

- 1 adet şeftali

- 1 adet elma (rendelenmiş)

- 10 gr tahin

- 10 gr pekmez

- 5 gr susam

NASIL YAPARIM?

Susam hariç tüm malzemeleri blendırdan geçirilir. Elde edilen karışım topçuk haline getirilip üzerine susam serpiştirilerek servis edilir.