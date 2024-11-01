Sadece bir beslenme biçimi değil, yaşam felsefesi

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Sürdürülebilirlik kavramının temelinde sürdürülebilir tüketim, beslenme ve ürün kullanımı yatıyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmenin yolu doğal kaynakların aşırı tüketiminin önüne geçmek ve karbon salımını azaltmakta yatıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için de alternatif protein kaynaklarının tüketilmesi ve bu bilincin sağlanması çok önemli. Günümüzde sağlıklı beslenmek ve sürdürülebilirlik, tüketicilerin tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden. Öyle ki yapılan araştırmalar dünyada vegan yaşam süren kişi sayısının 90 milyona ulaştığını söylüyor.

Metro Türkiye, beslenme trendlerine ve değişen tüketici taleplerine önem veriyor. Yükselişe geçen vegan, vejetaryen, fleksitaryen gibi bitki bazlı beslenme alışkanlıklarına yönelik artan talebe ‘Sofrada herkese yer var!’ mottosuyla karşılık veriyor, geniş bir yelpazede bitki bazlı ürünler sunuyor. Sağlıklı beslenme ve sürdürülebilirlik anlayışıyla yeme-içme sektörünün bir numaralı iş ortağı olmayı hedefliyor. Metro Chef Veggie, Rioba, Fine Life ve Fine Dreaming markalarıyla geliştirdiği ürün alternatifleriyle bitki bazlı gıda ve gıda dışı tüketime yönelik tüm ihtiyaçları kendi markalarıyla karşılayabiliyor.

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Metro Türkiye’nin vegan ürün yelpazesi içinde bitki bazlı sucuk, tofu, kıyma, hamburger köftesi ve tablet çikolata gibi gıda ürünlerinden yumuşatıcı, yağ çözücü, şampuan, zeytinyağlı sıvı sabun gibi temizlik ürünlerine kadar 400’den fazla gıda ve gıda dışı ürün var.

Metro Türkiye, geçen yıllarda da süt ve yoğurt gibi hayvansal gıdalara bitki bazlı alternatifler sunmuş; Metro Chef Veggie bademli ve fındıklı içeceklerle yoğurda alternatif Metro Chef Veggie Fermente Süzme Kaju’yu ve Metro Chef Veggie Meze Serisi’ni tüketicilerle buluşturmuştu.

Ayrana bitki bazlı alternatif

Bu yılsa Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden ayrana bitki bazlı alternatif getirerek hem sağlıklı hem de yenilikçi bir seçenek olan fermente kajulu içeceğini Fine Life markası altında tüketicilerin beğenisine sunuyor. Raflarda yerini almaya başlayan Fine Life Fermente Kajulu İçecek; yüzde 27 oranında kaju fıstığı, tuz ve çeşitli probiyotikler içeriyor.

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Katkı maddesi, koruyucu ve glüten içermeyen Fine Life Fermente Kajulu İçecek hem bitki bazlı ürünleri tercih edenlerin hem de laktoz tüketmemeye önem verenlerin favorisi olmaya aday. Soğuk tüketilebilen bu ürün, 250 ml’lik cam ambalajlarda satılıyor. V label etiketiyle otel ve restoran gibi yeme-içme işletmelerinde rahatça kullanılabilecek Fine Life Fermente Kajulu İçecek menülere vegan bir alternatif olarak girerken müşteri memnuniyetini de arttırma potansiyeli taşıyor.

Izgara tofu bun (4 kişilik)

NE LAZIM?

400 gr tofu

50 gr Metro Chef Kırmızı Kapya Biber

50 gr Metro Chef Sarı Kapya Biber

10 gr Metro Chef

Frenk Soğanı

10 gr soya filizi

50 gr beyaz lahana

50 gr Metro Chef

Fermente Süzme Kaju

20 ml Aro Ayçiçek Yağı

2 gr Aro Tuz

20 gr Metro Chef Soğan Kıtırı

15 ml Metro Chef Soya Sosu

30 gr Rioba Hardal

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Bun ekmeği için

525 gr Metro Chef Un

10 gr Metro Chef

Pudra Şekeri

20 gr maya

50 ml Aro Ayçiçek Yağı

10 ml pirinç sirkesi

15 gr Metro Chef

Kabartma Tozu

200 ml Su

NASIL YAPARIM?

Bun ekmek

Un, pudra şekeri ve tuz bir kapta karıştırılır. Maya oda sıcaklığındaki bademli içecek içerisinde çözülür ve kaba eklenir. Ayçiçeğiyağı, pirinç sirkesi ve su da kaba eklenerek hamur kıvamına gelene kadar yoğrulur. Üzerine nemli bir mutfak havlusu örtülerek 30 dakika boyunca mayalanmaya bırakılır.

Mayalanan hamur tezgâha alınır. Kabartma tozu eklenerek tekrar yoğurma işlemi yapılır. 50 gramlık porsiyonlar haline getirilerek oklava yardımıyla 2 cm kalınlığa gelecek şekilde açılır. Açılan hamurların üst kısımları ayçiçeğiyağıyla yağlanır. Hamurun tam ortasına oklavayla bastırılarak iz verilir. İz verilen yerden hamur 2’ye katlanır. Delikli tepsi yağlanarak hazırlanan hamurlar dizilir. Üzerine nemli mutfak havlusu örtülerek ikinci kez 30 dakika boyunca mayalanmaya bırakılır.

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Fırın buhar modunda 80 dereceye ayarlanır. Fırına verilen bun ekmekleri 30 dakika pişirilerek servise hazır hale getirilir. Fırın olmayan durumlarda, tencerede kısık ateşte kaynamakta olan suyun üzerinde bambu buhar sepetiyle

35 dakikada pişirilir.

Izgara tofu ve iç malzeme

Tofu peynirler porsiyonlanır. Frenksoğanlar brunoise (çok küçük küp şeklinde), kapya biber ve beyaz lahana jülyen (ince, uzun) doğranır.

Doğranan sebzeler ayçiçeğiyağıyla tavada sotelenir. Soya filizi ve frenksoğanları tavaya eklenir. Soya sosu ve tuzla lezzetlendirilir.

Tofu peynirler ızgarada izlenir. Bun ekmekleri içerisine sotelenen sebzeler ve ızgara edilen tofu peyniri konur, fermente süzme kaju, soya sosu ve hardal çırpılır ve bun üzerine eklenir. Son olarak kıtır soğan eklenerek servis edilir.

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