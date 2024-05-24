Rengi, kokusu ve tadıyla büyülesin bizi

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Yaz meyvelerinin pazar tezgâhlarına dizildiği bu günler mutfakta bol bol deneme yapma ilhamı verir bana. Bir yıldır yolunu gözlediğimiz sulu canerikler, şekerpare kayısılar, hele o kokusu ta uzaklardan duyulan çilekler. Çilek küçük bir mücevher gibi narin, sulu görünümünün altında tam bir vitamin topu. Çocukların da çok sevdiği çileği sadece atıştırmalık meyve olarak değil, sofranın bir parçası olarak kullanmak isterim çünkü ömrü kısa ve değerlendirmezseniz çürüyüp hızlıca yenmez hale gelebiliyor. Kızarmış ekşi mayalı bir dilim ekmeğe tuzsuz lor veya labne sürüp, çilek dilimleriyle süsleyip biraz da bal gezdirirseniz çok doyurucu ve hızlı bir kahvaltı olur. Ekmek üstü olarak avokadoyla da harika bir uyumu var çileğin. Tam tahıllı, ekşi mayalı ekmek dilimlerini kızartın. Bu sırada bir avokadoyu ezin, yarım limon sıkın, rende limon kabuğu ve tuzla tatlandırın. Kızarmış ekmek dilimlerine avokadoyu sürün. Biraz tulum peyniri ufalayın, üzerine dilimlenmiş çilekleri yerleştirin. Servis ederken bir çay kaşığıyla balsamik sirkeyi ekmek dilimine damla damla serpin. Çok lezzetli, doyurucu, sürprizli ve gerçekten havalı bir kahvaltı.

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YÜKSEK RAKIM İSTİYOR

Bu hafta haber toplantısında editör arkadaşlarımızdan biri “Keşke evde şekersiz çilek reçeli yapabilsem” deyince Evinin Şefi olarak malumatfuruşluk yaptım tabii. Normalde reçeller 1 meyve 1 şeker ölçüsüyle yapılır. Geleneksel yöntem bu olsa da her zaman şekerin neredeyse yarısını kullanırım. Meyvenin kendi şeker oranı da önemlidir. Çok tatlı bir çilek bulduysam asla şeker koymam. Şeker reçel için koruyucu görevi yapar, bu nedenle şekersiz reçeli az yapıp buzdolabında muhafaza edin.

Bu arada çileğin iyisi konusunda geçen yıllarda kafamız biraz karıştı. Pazaryerlerini Bursa Uludağ’ın küçük ve mis kokulu çilekleri yerine çok iri, şekilleri bozuk ama dayanıklı Amerikan çilekleri kaplamıştı. “Neden bu kadar büyük ve tatsız, demek ki hormonlu” gibi yorumlar yapıldı, ziraat mühendislerinin açıklaması çilekte hormon kullanmanın imkânsız olduğuydu. Nihayet bu tür artık ekilmez oldu da tartışma bitti.

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İyi ve lezzetli çilek, yüksek rakımda yetişiyor. Uludağ çileği azalınca Kaz Dağları’nın Yenice-Kalkım bölgesinin çileği piyasada kendine iyi bir yer yaptı. Örtüaltı yetiştirildiği için mevsime erken başlıyor ve yaz boyu hasat edilebiliyor. Şekersiz reçel yapmaya uygun, küçük, kokulu ve tatlı bir çeşit. Yarım kilo çileği saplarını temizleyip sirkeli suda beklettikten sonra dörde bölerek doğrayın. Kalın tabanlı bir tencerede çok kısık ateşte pişmeye bırakın. Suyunu salmaya başlayınca yarım limon suyu ekleyip bir patates eziciyle püre haline getirin. Ara sıra karıştırarak dibinin tutmasını engelleyin. Meyvenin kendi suyu azsa biraz kaynar su takviyesi yapabilirsiniz. 5-6 dakika kaynatıp altını kapatın, içine 1 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin. Tohumlar jelleşerek çilek reçelinizi koyulaştıracak. Kaynar sudan geçirdiğiniz kavanoza kaldırıp buzdolabında muhafaza ederek 10 gün içinde bitirin. Başta da dediğim gibi, uzun süre saklamak isterseniz şekerli ya da güneşe serip salça gibi güneşte pişirin. Afiyet olsun.

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ÇİLEKLİ TERE SALATASI (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 2 demet tere

◊ 250 gr dilimlenmiş çilek

◊ 1 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı

◊ 2 yemek kaşığı balsamik sirke

◊ 1 yemek kaşığı bal

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 2 salatalık

◊ 100 gr Ayvalık loru

◊ 1 avuç ince kıyılmış badem

NASIL YAPARIM?

◊ Bir kapta yağı, sirkeyi ve balı birlikte çırpın, tuz ekleyip biraz daha çırpın.



◊ Elinizle iri iri parçaladığınız tereler, küp küp doğranmış salatalık, çilek dilimleri, lor ve bademi karıştırıp soslayarak hemen servis edin.

ÇİLEKLİ LİMONATA (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1/2 kilo çilek

◊ 2 limon

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◊ 1/2 su bardağı toz şeker

◊ 2 su bardağı su

NASIL YAPARIM?

◊ Limon kabuklarını şekerin içine rendeleyin. Ovarak ya da kaşıkla eze eze birbirine yedirin. Yarım saat bekletin.



◊ Limonları sıkın. Çilek, limon suyu, limonlu şeker ve suyu blender’da çekin.



◊ Şeker eridiğinde tel süzgeçten geçirip sürahiye alın. Süzmeden de servis edebilirsiniz. Kıvamını zevkinize göre ayarlamak için su ekleyebilirsiniz.

FISTIK EZMELİ ÇİLEK SMOOTHİE (1 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1 muz (orta boy, donmuş da olabilir)

◊ 1/2 su bardağı süt

◊ 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

◊ 1/2 su bardağı dondurulmuş çilek

◊ 1/2 su bardağı buz küpü

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NASIL YAPARIM?

◊ Bütün malzemeyi blender’a koyup iyice çekin. Kavanoza alın.