Rengi de kokusu da mest ediyor

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BAYRAMİÇ BEYAZI REÇELİ (3 tane yarım litrelik kavanoz için)

NE LAZIM?

◊ 1 kg Bayramiç beyazı

◊ 1 kg toz şeker

◊ 1/2 limonun suyu

NASIL YAPARIM?

◊ Öncelikle Bayramiç beyazlarını yıkayıp kabuklarını soymadan küp küp doğrayın.

◊ Tencereye koyup, üzerine 1 kilo şekeri ilave edip 1 gece bekletin.

◊ Sabaha şeker iyice sulanacaktır ve pişirmeye geçebilirsiniz.

◊ Kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın.

◊ Yaklaşık 1 saat sonra üzerine limon suyu ekleyerek 5 dakika kadar daha kaynatın. Dilerseniz çok az limontuzu da ekleyebilirsiniz.

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◊ Hazırladığınız reçelleri sıcak olarak kavanozlara koyup kapaklarını sıkıca kapatın.

BAYRAMİÇ BEYAZLI PANNA COTTA (4-6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1,5 su bardağı süt

◊ 1,5 su bardağı krema

◊ Çeyrek su bardağı beyaz şeker

◊ 1 adet yaprak jelatin

◊ 2 çay kaşığı vanilya özü veya çeyrek vanilya çubuğu

Sos için

◊ 200 gr taze veya donmuş Bayramiç beyazı

◊ 50 gr toz şeker

◊ 1-2 damla limon suyu

◊ 5 gr mısır nişastası

Süslemek için,

◊ Çilek, yabanmersini, şeftali veya mürdümeriği, taze nane

NASIL YAPARIM?

◊ Süt, krema ve toz şekeri vanilyayla ocakta kaynatın.

◊ Bu sırada jelatini de soğuk suda bekletin. Yumuşadığında kaynayan süt ve krema karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Altını kapatıp soğumaya bırakın.

◊ Bayramiç beyazlarını soyup küp küp doğrayın.

◊ Ocakta bir sos tenceresinde Bayramiç beyazlarını toz şekerle kısık ateşte kaynama seviyesine gelene kadar pişirin.

◊ Ardından az suda açılmış mısır nişastasını ekleyin ve aynı anda limon suyunu ilave edip pişirmeye devam edin.

◊ Panna cotta’yı kâselere pay edip üzerine soğuyan Bayramiç beyazı sosunu dökün.

◊ İsteğe bağlı olarak çilek, yabanmersini, şeftali veya mürdümeriği ve taze naneyle süsleyebilirsiniz.

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Şefin notu: Panna cotta bir gece sossuz olarak buzdolabında dinlenirse daha lezzetli olacaktır.

BEYAZ NEKTARİNLİ SORBE (4-6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 4-6 adet Bayramiç beyazı

◊ 2 mürdümeriği

◊ 1 adet şeftali

◊ 70 gr toz şeker

◊ Yarım adet

vanilya çubuğu

◊ İsteğe bağlı 20 ml votka

NASIL YAPARIM?

◊ Bayramiç beyazlarını, şeftaliyi ve eriklerinizi küçük parçalar halinde soyun, ardından doğrayın.

◊ Toz şeker, vanilya çubuğu ve votkayı bir mutfak robotuna ekleyin, tamamen pürüzsüz olana kadar püre haline getirin.

◊ Dondurma makinesinde dondurun, ardından hava geçirmez bir kaba aktarın ve servis yapmaya hazır olana kadar dondurucuda saklayın.

Şefin notu:

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◊ Eğer dondurma makineniz yoksa sorbeyi bir kapta çırpma teliyle çırpıp, dondurucuya atıp, 45 dakika bekletip, yeniden çırpıp dondurucuya atarak ve bu işlemi 4-6 kez yaparak da hazırlayabilirsiniz.

◊ Sorbe için Bayramiç beyazlarının çok yeşil ve sertinden kaçının.