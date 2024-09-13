Rengi de kokusu da mest ediyor

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BAYRAMİÇ BEYAZI REÇELİ (3 tane yarım litrelik kavanoz için)
NE LAZIM?
◊ 1 kg Bayramiç beyazı
◊ 1 kg toz şeker
◊ 1/2 limonun suyu
NASIL YAPARIM?
◊ Öncelikle Bayramiç beyazlarını yıkayıp kabuklarını soymadan küp küp doğrayın.
◊ Tencereye koyup, üzerine 1 kilo şekeri ilave edip 1 gece bekletin.
◊ Sabaha şeker iyice sulanacaktır ve pişirmeye geçebilirsiniz.
◊ Kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın.
◊ Yaklaşık 1 saat sonra üzerine limon suyu ekleyerek 5 dakika kadar daha kaynatın. Dilerseniz çok az limontuzu da ekleyebilirsiniz.
◊ Hazırladığınız reçelleri sıcak olarak kavanozlara koyup kapaklarını sıkıca kapatın.
BAYRAMİÇ BEYAZLI PANNA COTTA (4-6 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1,5 su bardağı süt
◊ 1,5 su bardağı krema
◊ Çeyrek su bardağı beyaz şeker
◊ 1 adet yaprak jelatin
◊ 2 çay kaşığı vanilya özü veya çeyrek vanilya çubuğu
Sos için
◊ 200 gr taze veya donmuş Bayramiç beyazı
◊ 50 gr toz şeker
◊ 1-2 damla limon suyu
◊ 5 gr mısır nişastası
Süslemek için,
◊ Çilek, yabanmersini, şeftali veya mürdümeriği, taze nane
NASIL YAPARIM?
◊ Süt, krema ve toz şekeri vanilyayla ocakta kaynatın.
◊ Bu sırada jelatini de soğuk suda bekletin. Yumuşadığında kaynayan süt ve krema karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Altını kapatıp soğumaya bırakın.
◊ Bayramiç beyazlarını soyup küp küp doğrayın.
◊ Ocakta bir sos tenceresinde Bayramiç beyazlarını toz şekerle kısık ateşte kaynama seviyesine gelene kadar pişirin.
◊ Ardından az suda açılmış mısır nişastasını ekleyin ve aynı anda limon suyunu ilave edip pişirmeye devam edin.
◊ Panna cotta’yı kâselere pay edip üzerine soğuyan Bayramiç beyazı sosunu dökün.
◊ İsteğe bağlı olarak çilek, yabanmersini, şeftali veya mürdümeriği ve taze naneyle süsleyebilirsiniz.
Şefin notu: Panna cotta bir gece sossuz olarak buzdolabında dinlenirse daha lezzetli olacaktır.
BEYAZ NEKTARİNLİ SORBE (4-6 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 4-6 adet Bayramiç beyazı
◊ 2 mürdümeriği
◊ 1 adet şeftali
◊ 70 gr toz şeker
◊ Yarım adet
vanilya çubuğu
◊ İsteğe bağlı 20 ml votka
NASIL YAPARIM?
◊ Bayramiç beyazlarını, şeftaliyi ve eriklerinizi küçük parçalar halinde soyun, ardından doğrayın.
◊ Toz şeker, vanilya çubuğu ve votkayı bir mutfak robotuna ekleyin, tamamen pürüzsüz olana kadar püre haline getirin.
◊ Dondurma makinesinde dondurun, ardından hava geçirmez bir kaba aktarın ve servis yapmaya hazır olana kadar dondurucuda saklayın.
Şefin notu:
◊ Eğer dondurma makineniz yoksa sorbeyi bir kapta çırpma teliyle çırpıp, dondurucuya atıp, 45 dakika bekletip, yeniden çırpıp dondurucuya atarak ve bu işlemi 4-6 kez yaparak da hazırlayabilirsiniz.
◊ Sorbe için Bayramiç beyazlarının çok yeşil ve sertinden kaçının.