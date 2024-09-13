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Rengi de kokusu da mest ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Bayramiç Beyazları#Meyve#Tarif
Rengi de kokusu da mest ediyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:00

Bayramiç beyazı, sadece Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yetişen bir tür nektarin. Erik büyüklüğünde, içi beyaz ve sarı-yeşil kabuğu pürüzsüz. Aroması da kayısı, şeftali, erik karışımını hatırlatıyor; yani benzersiz. Başka bir yerde ekilip hasat edildiğinde beyazlığı da tadı da aynı olmuyor. Bunun sebebi de Kaz Dağları’nın oksijeni ve bitki örtüsü... Endemik bir genotip olduğu Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili ile de belgelendi. Zamanı geçmeden bu aromatik meyveyi sofranıza şef Nur Aktı Yıldırım’ın tarifleriyle taşıyın.

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BAYRAMİÇ BEYAZI REÇELİ (3 tane yarım litrelik kavanoz için)

Rengi de kokusu da mest ediyor

NE LAZIM?

1 kg Bayramiç beyazı

1 kg toz şeker

1/2 limonun suyu

NASIL YAPARIM?

Öncelikle Bayramiç beyazlarını yıkayıp kabuklarını soymadan küp küp doğrayın.

Tencereye koyup, üzerine 1 kilo şekeri ilave edip 1 gece bekletin.

Sabaha şeker iyice sulanacaktır ve pişirmeye geçebilirsiniz.

Kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın.

Yaklaşık 1 saat sonra üzerine limon suyu ekleyerek 5 dakika kadar daha kaynatın. Dilerseniz çok az limontuzu da ekleyebilirsiniz.

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Hazırladığınız reçelleri sıcak olarak kavanozlara koyup kapaklarını sıkıca kapatın.

 

BAYRAMİÇ BEYAZLI PANNA COTTA (4-6 kişilik)

Rengi de kokusu da mest ediyor

NE LAZIM?

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı krema

Çeyrek su bardağı beyaz şeker

1 adet yaprak jelatin

2 çay kaşığı vanilya özü veya çeyrek vanilya çubuğu

Sos için

200 gr taze veya donmuş Bayramiç beyazı

50 gr toz şeker

1-2 damla limon suyu

5 gr mısır nişastası

Süslemek için,

Çilek, yabanmersini, şeftali veya mürdümeriği, taze nane

NASIL YAPARIM?

Süt, krema ve toz şekeri vanilyayla ocakta kaynatın.

Bu sırada jelatini de soğuk suda bekletin. Yumuşadığında kaynayan süt ve krema karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Altını kapatıp soğumaya bırakın.

Bayramiç beyazlarını soyup küp küp doğrayın.

Ocakta bir sos tenceresinde Bayramiç beyazlarını toz şekerle kısık ateşte kaynama seviyesine gelene kadar pişirin.

Ardından az suda açılmış mısır nişastasını ekleyin ve aynı anda limon suyunu ilave edip pişirmeye devam edin.

Panna cotta’yı kâselere pay edip üzerine soğuyan Bayramiç beyazı sosunu dökün.

İsteğe bağlı olarak çilek, yabanmersini, şeftali veya mürdümeriği ve taze naneyle süsleyebilirsiniz.

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Şefin notu: Panna cotta bir gece sossuz olarak buzdolabında dinlenirse daha lezzetli olacaktır.

 

BEYAZ NEKTARİNLİ SORBE (4-6 kişilik)

Rengi de kokusu da mest ediyor

NE LAZIM?

4-6 adet Bayramiç beyazı

2 mürdümeriği

1 adet şeftali

70 gr toz şeker

Yarım adet
vanilya çubuğu

İsteğe bağlı 20 ml votka

NASIL YAPARIM?

Bayramiç beyazlarını, şeftaliyi ve eriklerinizi küçük parçalar halinde soyun, ardından doğrayın.

Toz şeker, vanilya çubuğu ve votkayı bir mutfak robotuna ekleyin, tamamen pürüzsüz olana kadar püre haline getirin.

Dondurma makinesinde dondurun, ardından hava geçirmez bir kaba aktarın ve servis yapmaya hazır olana kadar dondurucuda saklayın.

Şefin notu:

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Eğer dondurma makineniz yoksa sorbeyi bir kapta çırpma teliyle çırpıp, dondurucuya atıp, 45 dakika bekletip, yeniden çırpıp dondurucuya atarak ve bu işlemi 4-6 kez yaparak da hazırlayabilirsiniz.

Sorbe için Bayramiç beyazlarının çok yeşil ve sertinden kaçının.

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#Bayramiç Beyazları#Meyve#Tarif

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