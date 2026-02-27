Ramazan pidesini en iyi yapan 10 fırın: Sıcak sıcak, çıtır çıtır

Haberin Devamı

Ekmek ustasının ellerinden

Pasto, Bursa

“130 yıldır fırıncılık yapan bir aile. Hakan Doğan bu işe gönül vermiş gerçek bir ekmek ustası. Türkiye’nin farklı yörelerinden temin ettiği atalık buğdaylardan elde edilen unları titizlikle deniyor” diyor Ayfer Yavi. Ebru Erke ve Gülay Barbaros Altan’ın da favorisi. Yumurtalı 50 lira, sade 40 lira. (0536) 063 76 85

Karadeniz taşında pişiyor

Peleki, Nişantaşı, İstanbul

Teşvikiye’de 1987’de açılan fırın için “Karadeniz geleneğini yaşatıyorlar. Fırına adını da veren peleki Karadeniz’e özgü bir taştan yapılan ekmek pişirme tepsisi. Bu tepsileri kullanıyor, günde iki kez pide çıkarıyorlar” diyor Ayfer Yavi. Ebru Erke’nin de tavsiyesi. 40 lira. (0212) 232 10 70

Uzun kuyruklar oluşuyor

Taddoy, Bahçeköy, Sarıyer, İstanbul

Berat Çokal: “Adı konmamış bir hazine; tarihi fırınlara taş çıkartır. O uzun kuyruk beklenir.” Gülay Barbaros Altan’ın da listesinde. Sade 50 lira, yumurtalı 60 lira. (0212) 226 11 53

Mahalle fırını hissi...

Tarihi Ünver Fırını, Yedikule, Fatih, İstanbul

Aydın Demir “1944’ten beri enfes pideler yapıyorlar”, Soner Kesgin “Mahalle fırını hissini veren yerlerden” diyor. Sade 35 lira, yumurtalı 45 lira. (0536) 643 34 02

Aile mesleği

Panayır Gourmet, Ataşehir, İstanbul

Salih Seçkin Sevinç “Asıl aile mesleği fırıncılık olan Panayır Gourmet, her yıl sıcacık ramazan pideleriyle iftar masalarının vazgeçilmezi oluyor” diyor. 60 lira. (0216) 688 49 49

Uzun mayalanma süresi önemli

Tarihi Küçükpazar Fırını, Fatih, İstanbul

Özgür Üstün “Burada pidenin sırrı, gerçek taş fırın ve uzun mayalanma süresinde saklı. Dışı çıtır, içi pamuk gibi, klasik tadı yaşatıyor” diyor. Sade pide 35 lira. (0532) 356 57 28

Dokusu harika

Akmanoğlu Fırını, Eyüpsultan, İstanbul

1883’ten beri aile geleneğini sürdürüyor. Tayyar Zaimoğlu şunları söylüyor: “Özenle yaptıkları pidenin hem lezzeti hem dokusu harika.” Sade pide 45 lira. (0212) 581 06 39

‘Poğaça gibi yeniyor’

Akfırın Pastanesi, Bakırköy, İstanbul

Gülay Barbaros Altan: “Bakırköy’ün en eski pastanelerinden. Klasik ekmek fırınlarından farklı yaptıkları pide, poğaça gibi katıksız yeniyor.” Sade pide 35 lira. (0532) 793 43 56

Nostaljik ruhunu korumuş

Tarihi Safranbolu Fırını, Kadıköy, İstanbul

Markanın hepsi Kadıköy’de toplam 5 şubesi var. “Nostaljik ruhu koruyan fırın, taş fırın lezzetini hissettiriyor” diyor Aydın Demir. Sade 45 lira, yumurtalı 55 lira. (0216) 234 00 00

‘Tam kararında’

Beyaz Fırın, İstanbul

15 farklı noktada hizmet veriyor. “Ramazan pidesi de istikrarlı. Ne fazla kalın ne de sönük; tam kararında” diyor Ebru Erke. Sade pide 90 lira. (0212) 263 70 91