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Pilav üstü mü alırsınız dürüm mü?

#Pilav#Dürüm#Döner
Pilav üstü mü alırsınız dürüm mü

Kurutulmadan pişirilmiş ve incecik kesilmiş döner! Kiminin sade yemeyi sevdiği; kiminin pilavla, kiminin de ekmek arasında tercih ettiği bu özel yemeğimizin en iyileri nerede yenir? Jürimize sorduk...

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Pilav üstü mü alırsınız dürüm mü

1) KAPISINDA KUYRUK OLUYOR
Karadeniz Döner Asım Usta, İstanbul

Döner etinin terbiyesi sır.

1973’te kurulan işletmede döner, kuzu ve dana eti karışımıyla yapılıyor; kapısında uzun kuyruklar oluyor. Asım Usta, eti yoğurt, tuz ve karabiberle marine ediyor. Beşiktaş’taki bu mekân Somer Sivrioğlu’nun favorisi;

“Asım Usta’nın ustalığı ve güler yüzü yeter” diyor. Porsiyon fiyatı 37 lira. (0212) 261 76 93

Pilav üstü mü alırsınız dürüm mü

2) ETLER KEŞAN’DAN...
Tatar Salim Döner Lokantası, İstanbul

Döner etini ağırlıklı olarak Biga ve Keşan bölgesinden tedarik ediyorlar. Ataşehir’deki işletmenin döneri kadar ekşi ayranı ve sütlacı da ünlü. Porsiyonu 45, dürüm döner 34, pilav üstü 47 lira. Ebru Erke öneriyor. (0216) 550 56 56 

Pilav üstü mü alırsınız dürüm mü

3) ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR
Dönerci Serkan Usta, İstanbul

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Etiler’deki Serkan Usta’da etin yüzde 65’i dana buttan, yüzde 35’i kuzu boşluğundan yapılıyor. Etleri en az 30 saat marine edip odun ateşinde pişiriyor, lavaş eşliğinde servis ediyorlar. Porsiyon fiyatı 49 lira. 444 22 15

Pilav üstü mü alırsınız dürüm mü

4) 30 YILDIR HİZMET VERİYOR
Bayramoğlu Döner, İstanbul

Döner dendiğinde akla gelen ilk mekânlardan... 30 yıldır Kavacık’ta hizmet veren Bayramoğlu’nda döner, tandır fırınından çıkan lavaşla servis ediliyor. Somer Sivrioğlu “Odun ateşinde sadece döneri değil, lavaşı da pişirmeleri klasikler arasında yer almalarının en önemli sebebi” diyor. Porsiyon fiyatı 47 lira. (0216) 413 00 45 

Pilav üstü mü alırsınız dürüm mü

5) ÖZEL SOS VE SOĞANLI
Dönerci Rambo, Bursa

İnegöl’deki mekânda dönerler ekmeğin içinde, özel sos ve soğanla birlikte servis ediliyor. Salih Seçkin Sevinç “Hayatınızda yiyebileceğiniz en güzel ekmek arası dönerlerden biri” diyor. Tam porsiyon 54 lira. (0224) 713 29 42

Pilav üstü mü alırsınız dürüm mü

6) LAVAŞI İNCECİK
Metet Közde Döner, İstanbul

Etler Balıkesir’den, lavaş unu Konya’dan... Oğuz Yenihayat “Odun ateşinde pişen yaprak döner, tandırda pişen incecik lavaşla servis ediliyor” diyor. Közde döner porsiyon fiyatı 44 lira. Kuzguncuk ve Göztepe’de şubeleri var. (0216) 553 33 33

Pilav üstü mü alırsınız dürüm mü

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7) ÇABUK TÜKENİYOR
Kebapçı Canbolat, Ankara

Salih Seçkin Sevinç’in “Dört dörtlük bir döner büfesi” olarak tanımladığı işletmede dana etinden hazırlanan döner tekerinin tepesine kuzu kuyrukyağı takılıyor. Servis saat 15.00’te sona eriyor. Porsiyon fiyatı 35 lira. (0312) 316 89 41

Pilav üstü mü alırsınız dürüm mü

8) TURPLU SALATAYLA...
Dönerci Vedat Usta, İzmir

1996’da açılan işletmede et döner, söğüş soğan ve turp-marul karışımı salatayla servis ediliyor. Tek porsiyonunda (70 lira) 200 gram döner var. Mehmet Yaşin’in önerisi...(0232) 458 41 84

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Pilav üstü mü alırsınız dürüm mü

9) BOL DOMATES SOSLU
Mısırlı Döner, Antakya

Hatay’ın en ünlü dönercilerinden... Döneri süt danasından; etin marinasyonu sarımsak, karabiber ve tuzla yapılıyor. Lavaş arasında domates sosuyla servis edilen bu döner Sahrap Soysal’ın önerisi... Porsiyonu 28 lira. (0326) 214 84 82

Pilav üstü mü alırsınız dürüm mü

10) SICACIK EKMEKLE...
Dönerci Sofi, Ağrı

Sıcak tandır ekmeğiyle sunulan yaprak döneri için Oğuz Yenihayat “İşletmenin en büyük farkı, yörenin hayvanını kullanması” diyor. Van’da da şubeleri var. Porsiyon fiyatı 20 lira. (0537) 340 37 88

 

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#Pilav#Dürüm#Döner

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