Patatesin en şahane hali: Kumpir

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Füme etli kumpir (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 4 adet iri patates

◊ 240 gr kaşar peyniri (rendelenmiş)

◊ 140 gr tereyağı

◊ Tuz

◊ 200 gr küp kesilmiş füme et

◊ 120 gr mor soğan (ince doğranmış)

◊ 10 gr sumak

◊ Taze kişniş (isteğe bağlı)

Sos için

◊ 60 gr hardal

◊ 60 gr süzme yoğurt

NASIL YAPARIM?

◊ Patatesleri bir fırça yardımıyla güzelce yıkayıp kurulayın.

◊ Patatesleri fırında, 180 derecede içleri yumuşayana kadar pişirin.

◊ Pişen patateslerin üstünden bir kesik atın ve içlerini bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın.

◊ İçine tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri, küp kesilmiş füme et ve tuz ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

◊ Sos için hardal ve süzme yoğurdu bir kâsede karıştırın ve kumpirin üzerine gezdirin.

◊ Üzerine ince doğranmış mor soğanı, sumağı ve isteğe bağlı olarak taze kişnişi ekleyin.

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Patlıcan kumpir (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 4 adet iri bostan patlıcanı

◊ 240 gr kaşar peyniri (rendelenmiş)

◊ 140 gr tereyağı

◊ Tuz

◊ 200 gr dana jambon (küp kesilmiş)

◊ 100 gr mor lahana (küçük küpler halinde doğranmış)

◊ 1/2 limonun suyu

◊ Taze kişniş (isteğe bağlı)

Sos için

◊ 100 gr mayonez

◊ 20 gr siyah zeytin ezmesi

◊ 2-3 damla trüf yağı (isteğe bağlı)

NASIL YAPARIM?

◊ Patlıcanları fırında, 200 derecede içleri yumuşayana kadar pişirin.

◊ Pişen patlıcanların üstünden bir kesik atın ve içlerini bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın.

◊ İçine tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri, küp kesilmiş dana jambon ve tuz ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

◊ Sos için mayonez, zeytin ezmesi ve isteğe bağlı olarak trüf yağını bir kâsede birleştirin.

◊ Mor lahanayı limon suyu ve tuzla bir araya getirin.

◊ Hazırladığınız sosu ve mor lahana karışımını patlıcan kumpirin üzerine ekleyin. İsteğe bağlı olarak taze kişnişle süsleyin.