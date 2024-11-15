×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriLezzetli Hayat Haberleri

Patatesin en şahane hali: Kumpir

Güncelleme Tarihi:

#Ece Su Mete#Gastronomi#Yazar
Patatesin en şahane hali: Kumpir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 07:00

Mutfağımızın vazgeçilmezlerinden olan patatesle tanışmamız 19’uncu yüzyıla dayanıyor. Bu lezzetli kök sebzenin her hali güzel; ister kızartmasını yapın, ister haşlayın, etlerin yanında ya da diğer sebzelerle kullanın... Ama kumpirin yeri ayrı. Ateşte pişmiş patatesin içi çeşitli peynirler, soslar ve salatalarla doldurularak hazırlanıyor. Ve elbette tadına doyum olmuyor. Şef Ali Dövenci evde rahatlıkla yapabileceğimiz kumpir tarifleri verdi.

Haberin Devamı

Patatesin en şahane hali: Kumpir

Füme etli kumpir (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 4 adet iri patates
◊ 240 gr kaşar peyniri (rendelenmiş)
◊ 140 gr tereyağı
◊ Tuz
◊ 200 gr küp kesilmiş füme et
◊ 120 gr mor soğan (ince doğranmış)
◊ 10 gr sumak
◊ Taze kişniş (isteğe bağlı)

Sos için

◊ 60 gr hardal
◊ 60 gr süzme yoğurt

NASIL YAPARIM?

◊ Patatesleri bir fırça yardımıyla güzelce yıkayıp kurulayın.
◊ Patatesleri fırında, 180 derecede içleri yumuşayana kadar pişirin.
◊ Pişen patateslerin üstünden bir kesik atın ve içlerini bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın.
◊ İçine tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri, küp kesilmiş füme et ve tuz ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
◊ Sos için hardal ve süzme yoğurdu bir kâsede karıştırın ve kumpirin üzerine gezdirin.
◊ Üzerine ince doğranmış mor soğanı, sumağı ve isteğe bağlı olarak taze kişnişi ekleyin.

Patatesin en şahane hali: Kumpir

Haberin Devamı

Patlıcan kumpir (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 4 adet iri bostan patlıcanı
◊ 240 gr kaşar peyniri (rendelenmiş)
◊ 140 gr tereyağı
◊ Tuz
◊ 200 gr dana jambon (küp kesilmiş)
◊ 100 gr mor lahana (küçük küpler halinde doğranmış)
◊ 1/2 limonun suyu
◊ Taze kişniş (isteğe bağlı)

Sos için

◊ 100 gr mayonez
◊ 20 gr siyah zeytin ezmesi
◊ 2-3 damla trüf yağı (isteğe bağlı)

NASIL YAPARIM?

◊ Patlıcanları fırında, 200 derecede içleri yumuşayana kadar pişirin.
◊ Pişen patlıcanların üstünden bir kesik atın ve içlerini bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın.
◊ İçine tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri, küp kesilmiş dana jambon ve tuz ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
◊ Sos için mayonez, zeytin ezmesi ve isteğe bağlı olarak trüf yağını bir kâsede birleştirin.
◊ Mor lahanayı limon suyu ve tuzla bir araya getirin.
◊ Hazırladığınız sosu ve mor lahana karışımını patlıcan kumpirin üzerine ekleyin. İsteğe bağlı olarak taze kişnişle süsleyin.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Su Mete#Gastronomi#Yazar

BAKMADAN GEÇME!