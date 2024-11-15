Patatesin en şahane hali: Kumpir

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Füme etli kumpir (4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 4 adet iri patates
◊ 240 gr kaşar peyniri (rendelenmiş)
◊ 140 gr tereyağı
◊ Tuz
◊ 200 gr küp kesilmiş füme et
◊ 120 gr mor soğan (ince doğranmış)
◊ 10 gr sumak
◊ Taze kişniş (isteğe bağlı)
Sos için
◊ 60 gr hardal
◊ 60 gr süzme yoğurt
NASIL YAPARIM?
◊ Patatesleri bir fırça yardımıyla güzelce yıkayıp kurulayın.
◊ Patatesleri fırında, 180 derecede içleri yumuşayana kadar pişirin.
◊ Pişen patateslerin üstünden bir kesik atın ve içlerini bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın.
◊ İçine tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri, küp kesilmiş füme et ve tuz ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
◊ Sos için hardal ve süzme yoğurdu bir kâsede karıştırın ve kumpirin üzerine gezdirin.
◊ Üzerine ince doğranmış mor soğanı, sumağı ve isteğe bağlı olarak taze kişnişi ekleyin.
Patlıcan kumpir (4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 4 adet iri bostan patlıcanı
◊ 240 gr kaşar peyniri (rendelenmiş)
◊ 140 gr tereyağı
◊ Tuz
◊ 200 gr dana jambon (küp kesilmiş)
◊ 100 gr mor lahana (küçük küpler halinde doğranmış)
◊ 1/2 limonun suyu
◊ Taze kişniş (isteğe bağlı)
Sos için
◊ 100 gr mayonez
◊ 20 gr siyah zeytin ezmesi
◊ 2-3 damla trüf yağı (isteğe bağlı)
NASIL YAPARIM?
◊ Patlıcanları fırında, 200 derecede içleri yumuşayana kadar pişirin.
◊ Pişen patlıcanların üstünden bir kesik atın ve içlerini bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın.
◊ İçine tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri, küp kesilmiş dana jambon ve tuz ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
◊ Sos için mayonez, zeytin ezmesi ve isteğe bağlı olarak trüf yağını bir kâsede birleştirin.
◊ Mor lahanayı limon suyu ve tuzla bir araya getirin.
◊ Hazırladığınız sosu ve mor lahana karışımını patlıcan kumpirin üzerine ekleyin. İsteğe bağlı olarak taze kişnişle süsleyin.