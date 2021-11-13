Ormanın gizemli lezzeti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Bidendan Avrupaya uyarı: Rusya işgal edebilirBiden'dan Avrupa'ya uyarı: Rusya işgal edebilir#ABD
Bu yat 4 jet uçağına bedel... Gezegeni en çok kirleten milyarderlerBu yat 4 jet uçağına bedel... Gezegeni en çok kirleten milyarderler#İklim Krizi
Terimin gözdesi için fiyat açıkladı Morutan sonrası...Terim'in gözdesi için fiyat açıkladı! Morutan sonrası...#Galatasaray
Bu yüzü unutmayın: İşte o cani Başak Cengizi sokak ortasında katletmiştiBu yüzü unutmayın: İşte o cani! Başak Cengiz'i sokak ortasında katletmişti#Başak Cengiz
İstanbulda Türk duruşu Dikkat çeken Sultanahmet mesajı...İstanbul'da Türk duruşu! Dikkat çeken 'Sultanahmet' mesajı...#Türk Konseyi
Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalıSamuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı#Samuray Kılıcı
Bakan Özer’den mesajlar: Hedef reform değil, kaliteBakan Özer’den mesajlar: Hedef reform değil, kalite#Mahmut Özer
Ünlü estetisyene Mona Lisa tazminatıÜnlü estetisyene 'Mona Lisa' tazminatı#Estetik
Vahşetin NEDENleri aynı... Katillerden kopya ifadeVahşetin 'NEDEN'leri aynı... Katillerden kopya ifade#Başak Cengiz
Sektör temsilcileri bir araya geldi... Hürriyetten mermer zirvesiSektör temsilcileri bir araya geldi... Hürriyet'ten mermer zirvesi#Hürriyet Ekonomi Zirvesi
Ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy ölümden döndüÜnlü köpek eğitmeni Can Paksoy ölümden döndü!#Can Paksoy
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı Biletler satışta; işte tüm ayrıntılar...Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı! Biletler satışta; işte tüm ayrıntılar...#Milli Piyango
U21 Milli Takımının otobüsü bozuldu Maça yetişemediler...U21 Milli Takımı'nın otobüsü bozuldu! Maça yetişemediler...#Milli Takım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettikCumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Belhanda ve 6 milyon euro gerçeği Murat Sancak açıkladı...Belhanda ve 6 milyon euro gerçeği! Murat Sancak açıkladı...
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Ormanın gizemli lezzeti

#Mantar#Yemek#Tarif
Ormanın gizemli lezzeti

Bugünlerde sofranızı çeşit çeşit mantarla zenginleştirebilirsiniz. Kanlıca mantarına yumurta kırabilir, kurutulmuş kuzugöbeğiyle sos yapıp et yemeklerine sınıf atlatabilirsiniz. Hemen her markette bulabileceğiniz istiridye mantarını kızarttığınızda enfes olur. Kestane mantarıysa etli yemeklere şahane bir eşlikçidir.

Haberin Devamı

ABD’nin ünlü komedi dizilerinden ‘Modern Aile’de (Modern Family) Phil Dunphy, merdiven altındaki minik dolapta mantar yetiştirir. Gözüne girmek için ölüp bittiği kayınpederi Jay Pritchett’e gururla göstermek isterken “Mantarlarını neden normal bir insan gibi bir marketten almıyorsun” sorusuyla yıkılır. Gördüğü ve yediği her şeyi üretmeye/yapmaya meraklı biri olarak bu sahneyi gördüğümden beri evde küçük bir alan oluşturup mantar yetiştirebilir miyim diye düşünüyorum.

Mantarın yemek kültürümüze nasıl girdiğine bakalım... Osmanlı kilerlerine alınan malzemeler arasında mantar görmüyoruz. Mutfak defterlerine ilk kez 1870’li yıllarda girmiş. Teneke kutularda 19’uncu yüzyıl sonlarında Avrupa’dan gelmiş ve soframızda Avrupa mutfaklarının etkisiyle yer bulmuş. Halk mutfağında yabani mantarlar var ama bu türleri yemek için ciddi bir bilgi birikimi gerekiyor.

Sonbahar, hele bugünler yabani mantarların zamanı. Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İstanbul civarında, çam ağaçlarının altında çıkan Kanlıca, çintar ya da bizim oraların yani Çanakkalelilerin deyişiyle ‘melki’ en sevdiğim yabani mantarlardan. “Toplaması mı yemesi mi daha zevklidir” derseniz “İkisi de” derim. Bizim ailenin mantar avcısı abim. Bizi pek ayak basılmayan yerlere götürür, “Şu sene, şu tepeden 3 kova toplamıştık” gibi hikâyeler anlatır. Hava şartlarına ve önceki yıl nasıl toplandığına göre değişir melki hasadı. Bu sene çokmuş Çanakkale’de, kilosu 25 liraya satılıyormuş.

Haberin Devamı

Çanakkale bir mantar merkezi. Şimdi zamanı değil ama kuzugöbeği mantarı mesela, bölgedeki kimi köylerin geçim kapısı. Tazesi de
lezzetli ama kurutulmuş kuzugöbeğinin nefaseti bin kat fazla. Tüm kuru mantarları sütte biraz bekletip kullanırsanız daha iyi olur. Sonra bu sütü sosunuza eklersiniz. Sütü süzerek kullanmanızı öneririm. Bazen mantarın deliklerinde minik taşlar kalabiliyor çünkü. Kuzugöbeğini bulgur pilavına veya mantar çorbasına eser miktarda koysanız yeter. Havalı bir et yemeği hazırlayacaksanız  sütte bekletilmiş 20 gram kadar kuzugöbeğine bir çay bardağı şarap ilave edin. Alkolü uçana kadar pişirin, bir kutu
(200 gr) krema ekleyip bir taşım kaynatın. Karamelize soğan ve taze çekilmiş karabiber de ilave edince harika bir sos olacak.

EĞİTİMİNİ ALMADAN TOPLAMAYIN!

Haberin Devamı

 Melki mantarı için de tariflerim var... İri iri doğradıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirin, biraz da un serperek fırına atın. Derin yağda da kızartabilirsiniz. Dokusu ve tadı kırmızı eti andırır; kendine has, keskin bir kokusu vardır. Kastamonu’da bu mantarı ekmek içi olarak da kullanıyorlar. Soğanla kavurup üzerine yumurta kırmak da başka bir yöntem...

Bir de Avrupalı trüfler var ki toprakta yetişen bir elmas adeta. Binlerce liraya satılan trüf, özel eğitimli köpeklerle, topraktan çıkarılıyor ve yetiştiriciliği yapılsa da yabanisinin yerini tutmuyor. Yumurta, et ve makarna gibi yemeklerin üzerine rendeleniyor, basit bir yemeği bile hemen ‘parlatıyor’. Bazı çeşitleri Türkiye’de de var. Birkaç senedir çiftlikleri kuruluyor ve ilgi çeken bir yatırım olarak görülüyor.

Haberin Devamı

Yabani mantarlar içinde ‘sezar’ ya da ‘imparator’ adıyla bilinen yumurta mantarı, ‘bolet’ diye bilinen porçini gibi onlarca çeşit mantar, topraklarımızda yetişiyor. Biraz bilinçsiz avcılık, biraz da zehirlenme olayları nedeniyle düzgün bir pazar kurulamıyor. Ağır da olsa sevindirici adımlar var tabii: Bolu kanlıca mantarı coğrafi işaret alarak tescillendi mesela. Orman Bölge Müdürlükleri ve Kalkınma Ajansları işbirliğiyle yabani mantar eğitimleri veriliyor.

Aman, siz siz olun, eğitimini almadan yabani mantar toplayıp yemeye kalkmayın! Beyaz şapkalı kültür mantarı, kestane mantarı, istiridye mantarı gibi türler artık her markette bulunuyor. Pişirmesi kolay, lezzeti de gayet güzel.

Haberin Devamı

İstiridye mantarını melki gibi una bulayıp yağda kızartmak ya da fırına atmak nefis sonuçlar veriyor. Beyaz kültür mantarını tavuklu, etli yemeklere nasıl yoldaş ediyorsanız, aynısını kestane mantarıyla da yapabilirsiniz.

Ormanın gizemli lezzeti

FIRINDA KESTANE MANTARLI KÖFTE
(6 kişilik)

NE LAZIM?

Köfteler için;

* 500 gr kıyma

* 1 yumurta

* 2/3 su bardağı galeta unu

* 1 büyük soğan (rendelenmiş)

* Sarımsak

* Kimyon, karabiber, tuz

Mantar katmanı için;

* 750 gr kestane mantarı

* 3 iri soğan

Beşamel sos için;

Haberin Devamı

* 3 kaşık tereyağı

* 3 kaşık un

* 750 ml süt

* 250 gr rende kaşar

NASIL YAPARIM?

* Tüm köfte malzemelerini bir araya getirip yoğurun. Bu ölçüden 12 köfte çıkıyor.

* Soğanları piyazlık doğrayıp tavada biraz yağda soteleyin, karamelize olana kadar yavaş yavaş pişirin.

* Soğanların üzerine ince ince dilimlenmiş mantarları koyun, sularını salıp çekene kadar kavurun. Tuz, karabiber ekleyin.

* Mantarları bir kenara alıp aynı tavada renkleri dönene kadar köfteleri kızartın.

* Yarı pişmiş köfteleri bir tepsiye dizip üzerlerine mantarları bölüştürün.

* Un ve tereyağını kavurup ağır ağır süt ekleyerek beşamel sos hazırlayın. 

* Sıcak sıcak mantarların üzerine dökün. Rendelenmiş kaşar serpin. 180 derecede 30 dakika kadar, kontrollü şekilde pişirin.

BİR DOKUNUŞ

Mantar çanaklarını peynirle doldurup fırına atarken üstlerine birer minik parça tereyağı da ekleyin.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mantar#Yemek#Tarif

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates