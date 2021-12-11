Önce o anne kekini pişirelim

Haberin Devamı

Kimyasal formüllerle oynar gibi, gram gram hesap şarttır; bir ekmekçilikte bir de pastacılıkta... Pastacılığın giriş kapısı keklerdir. Her bileşenin bir görevi, her hareketin bir karşılığı var kek dünyasında. Dünya Çay Günü vesilesiyle bu hafta çayın yanına çok güzel gidecek bir ‘anne keki’ yazma görevini hevesle alıp sonra derin düşüncelere daldım.

Burnuma limon kokusu geldi, gözümün önüne de ‘kek tenceresi’. O tencerede annem hem yumuşak hem de kocaman kekler pişirirdi. Sonraları tepsiye, borcama geçti anne kekleri... Zaman zaman moda değişti. Mozaik kek, çaylı kek, ıslak kek, hatta bir ara ıspanaklı kek... Altın günlerinin en farklı kekini yapan modayı başlatırdı. Tarifler elden ele gezer, değişik bir tarif buldular mı ‘Bilmem kim ablanın pamuk gibi keki’ diye tarif defterine yazarlardı. Devran döndü, alışkanlıklar ve trendler değişti. Şimdilerde kek yaptığımda annem “O kadar malzemeyi ben koysam ooo” der ve muhakkak kekimi az şekerli bulur.

SÜTÜ EN SON EKLEYİN

Haberin Devamı

İyi bir kekin alameti farikası güzel kabarmasıdır. Bunun için hem kabartma tozundan hem de ‘hava’dan faydalanırız. Evet, hava! Yumurtanın kekte iki görevi var: Sarısındaki proteinlerle bağlayıcılık yani unla beraber yapıtaşlarını bir arada tutmak ve havayı hapsederek kabartıcılık... Şeker de bu sırada boş durmaz, yumurtanın akında biriken hava kabarcıklarının üzerine tutunur ve sağlamlaştırır. Bu nedenle toz şekeri eriyene kadar önce yağla, ardından da yumurtalarla çırpmak şarttır. Uzun uzun çırparak sıvı karışımının içine mümkün olduğunca çok hava kabarcığı ekliyoruz. Yumurtanın rengi beyazlaşana kadar çırpmanızı da öneririm. En son sütü ekleyin. O hem tat verici hem de içindeki süt şekeriyle kekinizin nar gibi kızarmasının sebebi...

Başka bir kapta katı malzemeleri bir araya getirin. Un, kabartma tozu, tarifinizde varsa kakao, belki baharat çeşitleri ve bir çimdik tuz... Kuru malzemeleri birlikte eleyerek harmanlayın. Elenirken kuru karışım da havalanacak, içine bol bol hava kabarcığı girecek.

Kullandığınız unun glüteni düşük olmalı. Proteini düşük pastacılık unları yumuşak dokulu kekler yapmanızı sağlar.

TEREYAĞI ŞART DEĞİL

Haberin Devamı

Şeker, yağ ve yumurtayı bir mikserde ya da elde ama mutlaka çok çırptıktan sonra un karışımını üç kerede ekleyin, mümkünse spatulayla sıvı karışımın içindeki hava kabarcıklarını söndürmeden karıştırın. Gereğinden fazla karıştırırsanız pişince içi yapış yapış, dokusu da lastik gibi bir kekiniz olur. Kıvamı boza gibi olması gereken kek karışımına isterseniz fındık-fıstık, kuru ya da taze meyve de ekleyebilirsiniz.

Kek için tereyağı şart değil ama lezzetini arttırır. Yağ dahil tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Pişirme sıcaklığı da önemli çünkü sıvılarla karıştıktan sonra kabartma tozumuzun tepkimeye girmesi için ısı gerekiyor. 170-180 derece sıcaklıktaki fırına atacağınız kek kızarmaya başlamadan önce maksimum kabarıklığa ulaşır. Bunu dikkatli ayarlamazsanız yani kızarmış kabuk oluştuktan sonra kek içeriden kabarmaya devam ederse tepesi çatlak bir kekimiz olur. Kabarma süreci bitene kadar ısı kaybı olmaması için fırının kapağını açmayın.

Haberin Devamı

Bunları size anlatmamın sebebi “Bu kek neden kabarmadı, neden söndü” gibi soruların aslında basit cevapları olduğunu söylemek. Annenizden bile güzel kekler pişirmeniz hiç zor değil ama ben size mis gibi bir anne keki olan mermer kek tarifi vereyim. Yaratıcı keklere doğru yelken açmadan önce onu özledikçe pişirin diye...

MERMER KEK

(6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 120 gr tereyağı (6-7 yemek kaşığı)

◊ 220 gr toz şeker (1.5 su bardağı)

◊ 250 gr beyaz un (2.5 su bardağı)

◊ 20 gr kakao (3 tepeleme yemek kaşığı)

◊ 3 yumurta

◊ 1 bardak yoğurt

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 çimdik tuz

Haberin Devamı

NASIL YAPARIM?

◊ Toz şeker ve tereyağını krema haline gelene kadar çırpın, yumurtaları ekleyerek çırpmaya devam edin.

◊ Yoğurdu ilave edip karıştırın.

◊ Kabartma tozu, tuz, vanilya ve unu eleyerek karışıma ekleyin.

◊ Hamurun yarısını, yağladığınız 25 santimetrelik baton kalıba dökün.

◊ Kalan hamura kakaoyu ekleyin, gerekirse 1 yemek kaşığı süt katıp çırpın. Kakaolu kamuru sade hamurun üzerine dökün. Kaşık yardımıyla iki renk hamuru yer değiştirterek mermer deseni oluşturun.

◊ Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 60 dakika fansız ayarda pişirin.

PÜF NOKTASI

Haberin Devamı

Kek yaparken süt yerine yoğurt kullanırsanız kekiniz daha ıslak dokulu olur.