O aÄŸÄ±r tencerelerde bir marifet olduÄŸu belliydi!

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Biz mutfakseverler iÃ§in yemek yapmak kadar yemek okumak, izlemek de zevktir. Åžimdi dijital platformlar yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in seÃ§enek Ã§ok. Ancak bundan 10-15 yÄ±l Ã¶nce ÅŸeflerin programlarÄ±nÄ± izlediÄŸimiz 1-2 kanal vardÄ±. Ä°ronik biÃ§imde, kilolu olduÄŸu iÃ§in Food Networkâ€™teki programÄ± yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lan Emeril Lagasse, en sevdiÄŸim televizyon ÅŸeflerinden biriydi. DaÄŸÄ±nÄ±k ve bol malzemeli masasÄ±nda mutlaka bir â€˜demir dÃ¶kÃ¼mâ€™ tencere olurdu. Sonra gelsin kendi Ã¶zel baharatÄ±, uzata uzata sÃ¶ylediÄŸi â€˜gaaalikâ€™ler (garlic-sarÄ±msak), domates konservesi, etler ve kaynarken minik kraterler oluÅŸturarak taÅŸan, kÄ±vamlÄ± ve bol soslu yahniler. GÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geldi mi? O demir dÃ¶kÃ¼m

tencerelerde bir marifet olduÄŸu belliydi, aklÄ±m kalÄ±rdÄ± ama kullanmasÄ± zordu, bizde de pek yoktu...

AslÄ±nda dÃ¶kÃ¼m piÅŸirme ekipmanlarÄ± yÃ¼zyÄ±llardÄ±r kullanÄ±lÄ±yor. Hani ÅŸu kovboylarÄ±n atÄ±nÄ±n yanÄ±ndan sallanan, gerekirse kahve gerekirse yemek yapÄ±lan saplÄ± tencereler demir. Anneannelerimiz de kullanÄ±rdÄ±. Sonra modernleÅŸtik filan. Toprak ve demir gibi geleneksel piÅŸirme tekniklerinden uzaklaÅŸtÄ±k.

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Demir dÃ¶kÃ¼m bir tencerenin en bÃ¼yÃ¼k marifeti Ä±sÄ±yÄ± hÄ±zla tÃ¼m Ã§eperleri dahil eÅŸit olarak yayabilmesi ve uzun sÃ¼re muhafaza etmesi. Bu nedenle iÃ§inde ekmek piÅŸirdiÄŸinizde taÅŸ fÄ±rÄ±n etkisi yaratÄ±yor. GÃ¼veÃ§, tandÄ±r veya sulu bir yemek piÅŸiriyorsanÄ±z onlara da sÄ±nÄ±f atlatÄ±yor. TavalarÄ±nÄ±n alametifarikasÄ±ysa eti muhteÅŸem mÃ¼hÃ¼rlÃ¼yebilmesi. Evde mangal ateÅŸi yakmadan ateÅŸte piÅŸmiÅŸ sonucunu veriyor ki milleti dumana boÄŸmadan evinizde harika mangal partileri verebiliyorsunuz.

KullananlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k eleÅŸtirisi aÄŸÄ±r oluÅŸu. Bu haklÄ± bir eleÅŸtiri, kabul. Kol veya bilek aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±z varsa bu Ã¼rÃ¼nleri tercih etmeyebilirsiniz.

Ä°kinci eleÅŸtiri, temizlenmesiyle ilgili ama ben buna katÄ±lmÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ hiÃ§ zor deÄŸil. SÄ±cak tencereye kaynar su koyun. Bir kaÅŸÄ±k tuz ekleyin. Biraz kaynayÄ±p Ã¼zerine yapÄ±ÅŸanlar sÃ¶kÃ¼lsÃ¼n. Bir tahta spatulayla Ã§ok bastÄ±rmadan kazÄ±yabilirsiniz de... AyrÄ±ca iyice soÄŸumadan soÄŸuk suya sokmayÄ±n. Tuzla kaynattÄ±ktan sonra sudan geÃ§irip iyice kurulayÄ±n. Kuruyan tavaya bir Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kadar yaÄŸÄ± pamuklu bezle ovarak yedirin, bitti.

PiÅŸirme ekipmanlarÄ±nda bizi en Ã§ok korkutan ÅŸey, yÃ¼zeyindeki kaplama yahut metalin, iÃ§inde piÅŸirilen ÅŸeye bulaÅŸmasÄ±. Ã–rneÄŸin, alÃ¼minyum tencerelerÂyÄ±llarca kullanÄ±ldÄ± ama son dÃ¶nemde artÄ±k biliminsanlarÄ± da kanÄ±tladÄ± ki yediklerimize bulaÅŸan alÃ¼minyum bizi hasta ediyor. Åžimdiki kaplamalarÄ±n kullanÄ±mÄ± kolay ve hafif ama maalesef Ã§izilmez denileni Ã§iziliyor, 250 derecenin Ã¼zerinde zehir salÄ±yor. Bir sÃ¼rÃ¼ dert... BunlarÄ±n hiÃ§biri, dÃ¶kme demir tencerelerde yok. Dikkat ettiyseniz â€˜demir dÃ¶kÃ¼mâ€™ yahut â€˜dÃ¶kme demirâ€™ diyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ sadece dÃ¶kÃ¼m dediÄŸinizde farklÄ± alaÅŸÄ±mlardan yapÄ±lan dÃ¶kÃ¼mler deÂ demirmiÅŸ gibi bir Ã¶nkabul oluÅŸuyor. Ã–zellikle satÄ±n almadan Ã¶nce Ã¼rÃ¼n â€˜dÃ¶kme demirâ€™ mi diye sormak lazÄ±m.

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BazÄ± markalar da kullanÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ± olsun diye emaye kaplÄ±yor. Tercihim kaplama olmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§Ã¼nkÃ¼ emaye saÄŸlÄ±k dostu olsa da kolay Ã§izilip renk alabiliyor, Ã§atlayÄ±p dÃ¶kÃ¼lebiliyor.

En Ã§ekinilen yaÄŸlama iÅŸlemini sona sakladÄ±m, hiÃ§ zor deÄŸil. Kullanmaya baÅŸlamadan Ã¶nce yeni tencerenizi doÄŸal sabunla yÄ±kayÄ±p iyice kurulayÄ±n. BirkaÃ§ kaÅŸÄ±k yaÄŸ kullanarak her tarafÄ±nÄ± yaÄŸlayÄ±n. Fazla yaÄŸÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t havluyla alÄ±n, tencereyi ters Ã§evirip fÄ±rÄ±na koyun.



250 derecede piÅŸirin. YaÄŸ yanÄ±p dumanlar Ã§Ä±kacak. Sonra kapatÄ±p fÄ±rÄ±nda soÄŸumasÄ±nÄ± bekleyin. KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yaÄŸ da Ã¶nemli.



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Ben zeytinyaÄŸÄ±yla yapÄ±yorum. Bu iÅŸlemle teflonun kimyasal polimerle kaplanmasÄ± gibi bizim tenceremiz de yaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaÄŸÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ polimerle kaplanmÄ±ÅŸ oluyor. YapmasÄ± da kullanmasÄ± da gayet kolay. BirkaÃ§ basit kurala uyarsanÄ±z Ã¶mÃ¼rlÃ¼k ve kullandÄ±kÃ§a piÅŸirdiÄŸi ÅŸeyi lezzetlendiren bir mutfak ekipmanÄ±nÄ±z olacak.





SÄ°YAH HÄ°MALAYA TUZLU T-BONE STEAK

DananÄ±n sÄ±rtÄ±ndan kesilen ve adÄ±nÄ± ortadaki T ÅŸeklindeki kemikten alan T-bone steakâ€™in bir tarafÄ± bonfile, bir tarafÄ± da kontrfile, yani etin en lezzetli kÄ±sÄ±mlarÄ± bir kemiÄŸin etrafÄ±ndaâ€¦ Oda Ä±sÄ±sÄ±ndaki eti mutfak havlusuyla kurulayÄ±n, siyah Himalaya tuzuyla tuzlayÄ±n. Siyah tuz, etinize Ã§ok derinlikli, hafif sÃ¼lfÃ¼rlÃ¼ (kÃ¼kÃ¼rt kokusu) bir tat katacak. Bu tuzun Ã¶zelliÄŸi umami tatlarÄ± katlayarak vurgulamasÄ±. Elinizde yoksa deniz tuzuyla tuzlayÄ±n. Demir dÃ¶kÃ¼m tavanÄ±zÄ± ateÅŸte Ä±sÄ±tÄ±n. Elinizi Ã¼zerine tutarak iyice Ä±sÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun, sonra ocaÄŸÄ± kÄ±sÄ±n. Eti, tavaya koyun ve 4 dakika boyunca dokunmayÄ±n. Ã‡evirmeden Ã¶nce etin Ã¼zerine bir kaÅŸÄ±k tereyaÄŸÄ± koyabilirsiniz. Ã‡atal ya da bÄ±Ã§akla deÄŸil (et delinmesin, suyu akmasÄ±n) iyi bir maÅŸa yardÄ±mÄ±yla Ã§evirip aynÄ± iÅŸlemi arka yÃ¼zÃ¼ne de yapÄ±n.

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FÄ±rÄ±nÄ±nÄ±zÄ± 200 derecede Ä±sÄ±tÄ±n. Ä°ki yÃ¼zÃ¼ de piÅŸen etleri 4 dakika fÄ±rÄ±nda tutun. Servisten Ã¶nce mutlaka 5-10 dakika dinlendirin.

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