MutfaÄŸÄ±n demirbaÅŸlarÄ±nÄ± bir de bÃ¶yle deneyin

Haberin DevamÄ±

Tahin de pek yakÄ±ÅŸÄ±r

MAÅž FASULYESÄ°NDEN TAHÄ°NLÄ° PÄ°YAZ





NE LAZIM?

â—Š 1,5 su bardaÄŸÄ± maÅŸ fasulyesi

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tahin

â—Š 1 limonun suyu

â—Š 1 kÃ¼Ã§Ã¼k sarÄ±msak (ezilmiÅŸ)

â—Š 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

â—Š 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kimyon

â—Š 1 kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±rmÄ±zÄ± soÄŸan (Ã§ok ince piyazlÄ±k doÄŸranmÄ±ÅŸ)

â—Š 1 avuÃ§ maydanoz

Ãœzeri iÃ§in

â—Š Sumak, pul biber

â—Š Nar taneleri ya da turÅŸu biber (isteÄŸe baÄŸlÄ±)

NASIL YAPARIM?

â—Š MaÅŸ fasulyesini bol suda haÅŸlayÄ±n. Taneler daÄŸÄ±lmadan, diri kalacak kÄ±vamda olmalÄ±. SÃ¼zÃ¼p soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.

â—Š AyrÄ± bir kÃ¢seye tahin, limon suyu, ezilmiÅŸ sarÄ±msak ve tuzu koyun. Tel Ã§Ä±rpÄ±cÄ±yla pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir sos elde edene kadar Ã§Ä±rpÄ±n.

Haberin DevamÄ±

â—Š ZeytinyaÄŸÄ±nÄ± ekleyin. Sos koyu gelirse, fasulyenin haÅŸlama suyundan 1-2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ilave ederek kÄ±vamÄ±nÄ± aÃ§Ä±n.

â—Š Ä°nce doÄŸranmÄ±ÅŸ kÄ±rmÄ±zÄ± soÄŸanÄ± (isterseniz hafifÃ§e tuzla ovabilirsiniz) maÅŸ fasulyesiyle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â—Š Tahinli sosu ekleyin, fasulyeleri ezmeden nazikÃ§e harmanlayÄ±n.

â—Š Ä°nce kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ maydanozu ilave edin. Servis tabaÄŸÄ±na alÄ±n, sumak ve pul biberle son dokunuÅŸu yapÄ±n. Ä°sterseniz nar taneleri ya da biber turÅŸusu ekleyin.

PÃœF NOKTASI

â—Š MaÅŸ fasulyesi Ã§ok Ã§abuk piÅŸer; fazla haÅŸlamak lapalaÅŸmasÄ±na neden olur.

â—Š Tahinli sosu baÄŸlarken Ã¶nce limonu ekleyin, zeytinyaÄŸÄ±nÄ± sonradan yedirin.

â—Š Daha ferah bir tat iÃ§in az miktarda ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ dereotu Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±r.

DÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±tÄ±r, iÃ§i yumuÅŸak

NOHUT BURGER





NE LAZIM?

â—Š 2 su bardaÄŸÄ± haÅŸlanmÄ±ÅŸ nohut (iyi sÃ¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸ)

â—Š 1 kÃ¼Ã§Ã¼k soÄŸan (Ã§ok ince doÄŸranmÄ±ÅŸ ya da rendelenip suyu sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ)

â—Š 2 diÅŸ sarÄ±msak

â—Š 2-3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kimyon

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz kiÅŸniÅŸ (isteÄŸe baÄŸlÄ±)

â—Š 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

â—Š 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pul biber

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tahin

â—Š 3-4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± galeta unu ya da yulaf unu

â—Š 1 avuÃ§ maydanoz veya kiÅŸniÅŸ (ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ)

Haberin DevamÄ±

â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± limon suyu (isteÄŸe baÄŸlÄ±)

NASIL YAPARIM?

â—Š HaÅŸlanmÄ±ÅŸ nohutlarÄ± mutfak robotunda tam pÃ¼re yapmadan, hafif diÅŸli kalacak ÅŸekilde kÄ±sa kÄ±sa Ã§ekin.

â—Š SoÄŸanÄ±, sarÄ±msaÄŸÄ±, baharat Ã§eÅŸitlerini, tahini ve zeytinyaÄŸÄ±nÄ± ekleyin. Robotu yine kÄ±sa aralÄ±klarla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â—Š KarÄ±ÅŸÄ±ma ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ yeÅŸillikleri ve galeta ya da yulaf ununu ekleyin. Spatulayla karÄ±ÅŸtÄ±rarak toparlayÄ±n.

â—Š KarÄ±ÅŸÄ±m ele yapÄ±ÅŸmayan ama yumuÅŸak bir kÄ±vamda olmalÄ±. Gerekirse 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± daha un ekleyin.

â—Š HarÃ§tan parÃ§alar alÄ±p burger kÃ¶ftesi ÅŸekli verin. DaÄŸÄ±lmamasÄ± iÃ§in buzdolabÄ±nda 10 dakika dinlendirin.

â—Š Tavaya az miktarda yaÄŸ koyun, orta ateÅŸte burger kÃ¶ftelerinin her iki yÃ¼zÃ¼nÃ¼ 3-4 dakika, dÄ±ÅŸÄ± kÄ±zarÄ±p Ã§Ä±tÄ±rlaÅŸana kadar piÅŸirin.

Haberin DevamÄ±

Servis Ã¶nerisi

â—Š Brioche ya da tam buÄŸday ekmeÄŸiyle servis edebilirsiniz.

Bu humus baÅŸka...

PANCARLI KURU FASULYE HUMUSU





NE LAZIM?

â—Š 2 su bardaÄŸÄ± haÅŸlanmÄ±ÅŸ kuru fasulye (beyaz, mÃ¼mkÃ¼nse kabuksuz)

â—Š 1 orta boy fÄ±rÄ±nlanmÄ±ÅŸ pancar (soyulmuÅŸ)

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tahin

â—Š 1 diÅŸ sarÄ±msak

â—Š 1 limonun suyu

â—Š 4-5 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kimyon

â—Š Tuz

â—Š 2-3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± haÅŸlama suyu

NASIL YAPARIM?

â—Š HaÅŸlanmÄ±ÅŸ kuru fasulyeyi, fÄ±rÄ±nlanmÄ±ÅŸ pancarÄ±, tahini, sarÄ±msaÄŸÄ± ve limon suyunu mutfak robotuna atÄ±n, karÄ±ÅŸÄ±mÄ± pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z ve kremamsÄ± bir kÄ±vam alana kadar Ã§ekin.

â—Š Robot Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken zeytinyaÄŸÄ±nÄ± yavaÅŸ yavaÅŸ ekleyin. KÄ±vam koyu gelirse haÅŸlama suyundan azar azar ilave ederek aÃ§Ä±n.

Haberin DevamÄ±

â—Š Tuz ve kimyonu ekleyin. Son bir tur daha Ã§ekip tat dengesini kontrol edin.

PÃœF NOKTASI

â—Š Kuru fasulyenin kabuklarÄ±nÄ± ayÄ±klarsanÄ±z humus pastacÄ± kremasÄ± gibi ipeksi olur.

â—Š PancarÄ± fÄ±rÄ±nlayarak kullanmak tadÄ± derinleÅŸtirir; haÅŸlanmÄ±ÅŸ pancarsa daha hafif bir lezzet verir.

â—Š Limon suyunu azar azar ekleyin; pancarÄ±n doÄŸal tatlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bastÄ±rmamasÄ±na dikkat edin.

TadÄ±na doyulmaz

YOÄžURTLU BELUGA MERCÄ°MEK Ã‡ORBASI





NE LAZIM?

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± beluga mercimek (haÅŸlanmÄ±ÅŸ, diri)

â—Š 1 kÃ¼Ã§Ã¼k soÄŸan (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)

â—Š 1 diÅŸ sarÄ±msak

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 3 su bardaÄŸÄ± sebze suyu

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼zme yoÄŸurt

â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tahin

Haberin DevamÄ±

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

â—Š 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kimyon

â—Š Bir tutam karabiber

â—Š BirkaÃ§ damla limon suyu

Ãœzeri iÃ§in

â—Š AcÄ± biberli yaÄŸ ya da tereyaÄŸÄ± ve pul biber

â—Š KavrulmuÅŸ susam veya mercimek crumble (Ã§Ä±tÄ±r mercimek kÄ±rÄ±ÄŸÄ±)

â—Š Taze dereotu ya da mikro yeÅŸillik

NASIL YAPARIM?

â—Š ZeytinyaÄŸÄ±nÄ± tencereye koyun, soÄŸanÄ± ve sarÄ±msaÄŸÄ± ekleyip kÄ±sÄ±k-orta ateÅŸte, renk almadan yumuÅŸayana kadar Ã§evirin.

â—Š HaÅŸlanmÄ±ÅŸ beluga mercimeÄŸi ekleyin, 1-2 dakika karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â—Š Sebze suyunu ilave edin. Kaynamaya bÄ±rakÄ±n, ardÄ±ndan altÄ±nÄ± kÄ±sarak 5 dakika birlikte piÅŸirin.

â—Š Ã‡orbayÄ± blendÄ±rdan geÃ§irin. Tam pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z yapmayÄ±n; hafif dokulu kalmasÄ± lezzeti yÃ¼kseltir.

â—Š AyrÄ± bir kaba sÃ¼zme yoÄŸurt ve tahini alÄ±n. Ä°Ã§ine bir kepÃ§e sÄ±cak Ã§orba suyundan ekleyip Ã§Ä±rparak Ä±lÄ±tÄ±n.

â—Š Terbiyeyi tencereye yavaÅŸÃ§a ekleyin. Kaynatmadan, sadece Ä±sÄ±tarak karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â—Š Tuz, kimyon, karabiber ve birkaÃ§ damla limon suyuyla tat dengesini kurun.

â—Š Ãœzerine acÄ± biberli yaÄŸ, kavrulmuÅŸ susam ve mikro yeÅŸillik ekleyin.

PÃœF NOKTASI

â—Š Beluga mercimek daÄŸÄ±lmadan haÅŸlanmalÄ±.Â Â

â—Š YoÄŸurtlu terbiyeyi ekledikten sonra kesilmemesi iÃ§in Ã§orbayÄ± kaynatmayÄ±n.

â—Š Limonu en sona bÄ±rakÄ±nâ€¦