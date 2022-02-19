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Mutfağımızın demirbaşı: Makarna

#Makarna#Yemek Tarifleri#Gastronomi
Mutfağımızın demirbaşı: Makarna

Yemek yapmaya vaktimiz olmadığında veya canımız karbonhidrat çektiğinde imdadımıza yetişiyor; birbirinden leziz soslarla mükellef bir öğüne dönüşüyor. Alışılmış tariflerin dışına çıkmak isteyenler için önerilerimiz var... Makarnayı yeşil mercimek, kıyma ve kişnişle besleyici bir çorbaya dönüştürebilir veya bol peynirle enfes bir mac&cheese yapabiliriz.

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ŞEF EBRU OMURCALI’DAN...

YEŞİL MERCİMEKLİ MAKARNA ÇORBASI

Mutfağımızın demirbaşı: Makarna

(6-8 kişilik)

NE LAZIM?

- 1 su bardağı makarna (erişte, boncuk vb.)

- 1/2 su bardağı yeşil mercimek

- 150 gr kıyma

- 1 havuç (rendelenmiş)

- 1 patates (rendelenmiş)

- 1 domates (rendelenmiş)

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 6 su bardağı su (sıcak)

- 5 çorba kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tarçın

- 1 çay kaşığı kişniş

- 1 tatlı kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı safran

- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

- Tuz, karabiber

Servis için;

- Limon suyu

- Rendelenmiş kaşar peyniri

NASIL YAPARIM?

- Mercimekleri yıkayın, 2 saat ılık suda bekletin; ardından yumuşayana kadar haşlayın. 

- Bir tencereye zeytinyağı, sebzeler, kıyma ve salçayı ekleyip 10 dakika soteleyin.

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- Haşlanmış mercimekleri, makarna ve baharat çeşitlerini ekleyip karıştırın. Üzerine sıcak suyu ilave edip makarnalar yumuşayana kadar pişirin.

- Limon suyu ve rendelenmiş kaşar peyniriyle birlikte servis yapın.

ŞEF ARDA TÜRKMEN’DEN...

MAC&CHEESE

Mutfağımızın demirbaşı: Makarna

(2-3 kişilik)

NE LAZIM?

- 250 gr (yarım paket) dirsek makarna

- 500 ml süt

- 200 ml krema

- 1 su bardağı cheddar peyniri (rendelenmiş)

- 1 tutam toz beyaz biber

- 1 tutam tuz

Üzeri için;

- 2 yemek kaşığı panko (ekmek kırıntısı)

- 2 yemek kaşığı cheddar peyniri

NASIL YAPARIM?

- Geniş bir tencereye makarnayı koyun. Üzerine sütü, kremayı, peyniri ve baharat çeşitlerini ilave edip karıştırın. Kısık ateşte yaklaşık 20-30 dakika pişmeye bırakın. Pişme esnasında ara sıra kontrol edip karıştırın. Makarnalar sıvıyı çekip şiştiklerinde ocağın altını kapatabilirsiniz.

- Pişen makarnayı fırına girmeye uygun bir kaba koyun. Üzerine panko ve cheddar peynirini serpiştirip 200 derece ısınmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

BİR NOT: Cheddar peyniri ve krema halihazırda çok yağlı oldukları için tarife ekstra yağ eklemeye gerek yok.

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MAC&CHEESE TOPLARI

Mutfağımızın demirbaşı: Makarna

(2 kişilik)

NE LAZIM?

- 125 gr (çeyrek paket) dirsek makarna

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı un

- 1.5 su bardağı süt

- 1/4 muskat (rendelenmiş)

- 2 su bardağı cheddar peyniri (rendelenmiş)

- 1 tutam tuz

- 1 tutam karabiber

Pane için;

- 1 su bardağı un

- 2 yumurta

- 1 su bardağı panko (ekmek kırıntısı)

Kızartmak için;

- Ayçiçeğiyağı

NASIL YAPARIM?

- Makarnaları haşlayıp süzün.

- Başka bir tencerede tereyağı ve unu kavurun. Üzerine sürekli karıştırarak sütünü ekleyin. Tuz, karabiber ve muskat rendesiyle tatlandırıp kıvamı koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alın, rendelenmiş cheddar peynirini koyup karıştırın.

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- Önden haşladığınız makarnayı bu karışımın içine dökün. İyice karıştırdıktan sonra geniş bir kaba yayıp buzdolabında soğumaya bırakın.

- Pane malzemelerini ayrı ayrı kaplara koyun. Soğuyan mac&cheese karışımından yemek kaşığıyla köfte büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayarak önce yumurtaya, ardından pankoya bulayın. Aynı paneleme işlemini bir defa daha tekrarlayın.

- Derin bir tencerede ayçiçeğiyağını ısıtın. Yağ ısındığında panelenmiş mac&cheese toplarını kızartın ve sıcak servis yapın.

FIRIN MAKARNA

Mutfağımızın demirbaşı: Makarna

(4-6 kişilik)

NE LAZIM?

- 1 paket fırın makarna

Beşamel sos için;

- 4 yemek kaşığı tereyağı

- 4 yemek kaşığı un

- 5 su bardağı süt

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- 2 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

- 1 tutam muskat rendesi

- 1 tutam toz beyaz biber

- 1 tutam tuz

Üzeri için;

- 1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

NASIL YAPARIM?

- Tuz eklenmiş kaynar suda makarnaları haşlayın. Haşlama suyundan biraz ayırıp makarnaları süzün.

- Peynirli beşamel sos için tereyağını bir tencerede eritin. Unu ilave edip kavurun. Kavrulan unun üzerine azar azar sütü ekleyip kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Tuz, toz beyaz biber ve muskat rendesini katıp karıştırın. Hafif akışkan bir kıvam alan beşameli ocaktan alıp peyniri ilave edin ve eriyene kadar karıştırın.

- Haşladığınız makarnaları beşamel sosla iyice karıştırın ve cam bir fırın kaba aktarın. Üzerine kaşar peynirini serpiştirin ve 200 derece önceden ısınmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

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#Makarna#Yemek Tarifleri#Gastronomi

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