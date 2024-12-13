Minimum çaba, maksimum tat...

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Rosto karnabahar (4-6 kişilik)

Telezzüz Restoran’ın şefi Bahtiyar Büyükduman

NE LAZIM?

◊ 1 paket tost ekmeği, kenarları kesilmiş

◊ 1 adet orta boy karnabahar, bütün

Sosu için

◊ 100 ml sıvıyağ

◊ 2 gr tuz

◊ 2 gr karabiber

◊ 2 gr toz kırmızı biber

◊ 2 gr toz köri

◊ 2 gr kimyon

◊ 1 gr sarımsak tozu

◊ 25 gr domates salçası

◊ 50 ml soya sosu

◊ 10 ml akçaağaç şurubu ya da agave

◊ Yarım lime suyu

◊ 20 gr fıstık ezmesi

NASIL YAPARIM?

◊ Kenarları kesilmiş tost ekmek dilimlerinin her dilimini kare olacak şekilde 4 parçaya kesin ve fırında kıtırlaştırın.

◊ Bütün karnabaharı hafif yumuşayana kadar haşlayın ya da buharda pişirin. Daha sonra fırına gireceği için tamamen pişmemesi gerekli.

◊ Hafif pişen karnabaharı minik parçalar haline gelecek şekilde parçalayın.

◊ Tüm baharatı ve sos malzemelerini bir kâsede karıştırıp, karnabaharları içine atıp iyice karıştırın ve tepsiye alın.

◊ 180 derece fırında 20-25 dakika iyice kızarana kadar pişirin.

◊ Kızarttığınız ekmeklerin üstüne biraz sarımsak sürüp zeytinyağıyla ıslatın. Daha sonra dilediğiniz miktarda karnabahar koyun.

Şefin önerisi:

◊ Bu atıştırmalıktan kalan karnabaharları ertesi gün bol yeşillikli ve ekşili bir salatada değerlendirebilir ya da yaptığınız bir pilavın içinde yardımcı malzeme olarak kullanabilirsiniz.

NE LAZIM?

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◊ 200 gr sürülebilir peynir

◊ 3-4 dal biberiye

◊ 1 limonun kabuğu

◊ 6-7 dilim füme somon

◊ 1/2 kırmızı soğan

◊ 2-3 yemek kaşığı kapari

◊ 3-4 dal dereotu

◊ Yarım ayıklanmış nar

◊ Biraz karabiber ve zeytinyağı

◊ Bolca banmalık kraker veya kızarmış ekmek

NASIL YAPARIM?

◊ Sevdiğiniz bir paket sürülebilir peyniri bir kâseye alın. Biberiyeyi ince ince kıydıktan sonra ilave edin. Üzerine limon kabuğu rendesini ekleyin. Bir çırpıcı yardımıyla biraz kabaracak kadar çırpın.

◊ Bir sunum tahtası ya da tabağı alın ve üzerine çırptığınız peynir karışımını yayın. Peynir kremasının üzerine parça füme somonları, küp küp doğranmış kırmızı soğanları, kapari tanelerini, kıyılmış dereotu parçalarını ve ayıklanmış nar tanelerini güzelce serpiştirerek yerleştirin. Biraz da karabiberle tatlandırın.

◊ Sevdiğiniz bir zeytinyağını gezdirip lezzetini arttırdıktan sonra afiyetle ekmekleri banarak yiyin.

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Şefin önerisi:

◊ Bu harcı tamamen birbirine karıştırdıktan sonra sabahları sandviçlerde ya da kızarmış ekmeğin üzerine sürerek ekmek üstü olarak misafirlere hoş bir sunumla servis edebilirsiniz.

NE LAZIM?

◊ 1 kg balkabağı

◊ 2 adet kuru soğan

◊ 1/2 çay bardağı zeytinyağı

◊ 1 limonun suyu

◊ 3 yemek kaşığı elma sirkesi

◊ 1 tatlı kaşığı pul biber

◊ 1 tatlı kaşığı yenibahar

◊ 1 tatlı kaşığı karabiber

◊ Tuz

◊ 8-10 diş sarımsak

◊ 2 yemek kaşığı un

◊ 2-3 dal dereotu

◊ 1 su bardağı nar

NASIL YAPARIM?

◊ Balkabağını ince dilimler şeklinde doğrayın.

Kuru soğanı ince piyazlık dilimleyin.

◊ Bir karıştırma kabına yarım çay bardağı zeytinyağı, limon suyu, elma sirkesi, pul biber, yenibahar, karabiber ve biraz tuzu ekleyin.

◊ Soyulmuş bütün sarımsak ve doğradığınız balkabaklarını üzerine ekleyin. Güzelce karıştırın. Bir fırın kabına aktarın. Fırın kabındaki malzemelerin üzerine unu serpin. Nemlendirdiğiniz yağlı kâğıdı güzelce kapak yapıp kapatın.

◊ 190 derece önceden ısınmış fırında sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Pişen sinkontanızı fırından alıp hafif ılıtın.

◊ Üzerine dereotu ekleyin ve karıştırıp servis tabağına aktarın.

◊ Narlarla süsleyip, zeytinyağıyla lezzeti arttırıp parlatarak servis edin.

Şefin önerisi:

◊ Artan sinkontanız olursa narları ayıklayıp, bir blendırdan çekip biraz su, biraz tereyağıyla ısıtarak lezzetli bir çorba olarak değerlendirebilirsiniz.