Meze kültürümüzün gözbebeği

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‘Damakta kayıp gidiyor’

Reşat Balık-Kadıköy ve Beyoğlu, İstanbul

Listemizde bir numara olan Reşat Balık’ı jüri üyesi Koray Günyaşar “Hem Beyoğlu’nda hem Bağdat Caddesi’nde eşit kaliteyi sağlaması en büyük artısı. İstikrar her zaman yerinde. Lakerdası damakta kayıp gidiyor. İster sandviç içinde, ister meze olarak yiyin. Her iki çeşit için de çok uygun” diyerek anlattı. Burası, Elvan Uysal Bottoni, Görkem Özkan ve Teoman Hünal’ın da en beğendikleri arasında.

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‘Usta ellerden çıkıyor’

Kıyı Restaurant-Sarıyer, İstanbul

Ferit Özkaşıkcı “Tarabya’nın değişmeyen lezzet noktası. Lakerdası usta ellerden çıkıyor” diyerek Kıyı Restaurant’ı listesinde bir numaraya yazıyor. Ebru Erke de Kıyı’nın lakerdasının her zaman aynı kalitede ve lezzette olduğunu söylüyor. Levon Bağış ile Teoman Hünal da öneriyor.

Beyoğlu’nun efsanesi

Tunç Balık-Kadıköy ve Beyoğlu, İstanbul

Elvan Uysal Bottoni “Tunç Balık’ın lakerdası hem lezzeti hem de Beyoğlu’nun ayakta kalan değerlerinden biri olarak damağımda ve kalbimde ayrı bir yere sahip. Tatmadan önce ‘Bu da olur mu’ dediğim somon pastırması, Tunç Balık’tan aldığım lakerdayla ayrılmaz bir ikili” diyerek alıyor burayı listesine. Ebru Erke, Koray Günyaşar ve Teoman Hünal da Tunç Balık’tan vazgeçemiyor.

Titizlikle işleniyor

Aylak Lakerda-Üsküdar, İstanbul

Elvan Uysal Bottoni “Aylin Örnek’in büyük titizlikle işlediği lakerdası mükemmel. Aylaklığı balığa ihtiyacı olan zamanı vermesinden geliyor. Kuru alıp zeytinyağıyla kendim lezzetlendirmeyi tercih ediyorum” diye anlatıyor favorisini. Ebru Erke ve Koray Günyaşar da burayı öneriyor.

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Sadece torik kullanılıyor

Taze Balıkçı-Eminönü, İstanbul

Oğuz Yenihayat “İstanbul’un en iyi ve eski balıkçılarından. Balık satışının yanı sıra kendi yaptıkları ürünlerle de ön plana çıkıyor, lakerda da bunların başında geliyor. Mevsiminde sadece torik kullanılan lakerdayı birçok restoran tercih ediyor” diyerek anlatıyor mekânı. Jüri üyelerinden Elvan Uysal Bottoni’nin ve Koray Günyaşar’ın da listesinde.

Ürünler kendi mutfaklarından

Yeniköy Balıkçısı-Sarıyer, İstanbul

Levon Bağış “Mevsiminde tuttukları toriklerden kendileri yapıyorlar lakerdayı” diye anlattığı Yeniköy Balıkçısı’nı listesinin ilk sırasına yerleştiriyor. Oğuz Yenihayat da “Restoran ortamında yiyebileceğiniz en iyi lakerdalardan biri” diyor. Elvan Uysal Bottoni ise şunları söylüyor: “Yeniköy Balıkçısı mahalle dokusuyla vazgeçemediğim yerlerden.”

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‘Füme balıkların piri’

Fümeci Yusuf-Ortaköy, İstanbul

Salih Seçkin Sevinç burayı “İstanbul’da füme balıkların piri artık o. Bu işin ustalarının yanında yetişip kendi yerini açan Yusuf’un tüm füme balıkları alkış alıyor ama lakerdası adeta bir tez konusu” sözleriyle anlatıyor. Koray Günyaşar da lakerdayı ister mekândan isterseniz de kargoyla adrese teslim satın alabileceğinizi söylüyor.

Boğaz manzarasının da tadını çıkarın

Kandilli Suna’nın Yeri-Üsküdar, İstanbul

Ferit Özkaşıkcı “Kandilli İskelesi’nin değişmeyen adresinin bol soğan üstü lakerdası, mekânın klasikleri arasında yer alıyor” diyor. Salih Seçkin Sevinç de burası hakkında şunları söylüyor:

“Suna’nın Yeri’nin lakerdasını Boğaz’a karşı yemek paha biçilemez bir zevk.”

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‘Tereyağı gibi eriyor’

Balıkçı Kahraman-Sarıyer, İstanbul

Görkem Özkan, Balıkçı Kahraman’ı “Biraz pahalı bir yer ama lakerdayı iri balıktan yapıyorlar. Dolgun ve tereyağı gibi eriyor” sözleriyle anlatıyor. Levon Bağış da Balıkçı Kahraman’ı önerirken lakerdayı kendilerinin yaptıklarını ve mevsim balıklarıyla ürettiklerini söylüyor.

Şefin elinden...

Therapia Boğaz Balık-Tarabya, İstanbul

Salih Seçkin Sevinç’in önerdiği restoran manzarasıyla öne çıkan yerlerden. Sevinç “Mekânın balık konusunda uzman şefi, lakerdasını ve akya pastırmasını kendi üretiyor. Bu nedenle hep taze. Her gidişimde masada olmazsa olmazımdır” sözleriyle anlatıyor.