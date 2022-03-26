Mevsimin iÃ§imizi aÃ§an tabaklarÄ±nda yenebilir otlar var

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Ege mutfaÄŸÄ±nÄ±n karakterini belirleyen ana malzemeler zeytinyaÄŸÄ± ve yenebilir otlar... Ã‡oÄŸu yabani olarak tarlalarda, dere kenarlarÄ±nda ve zeytinliklerde yetiÅŸen Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit otu kullanarak, etli veya etsiz tÃ¼rlÃ¼ tÃ¼rlÃ¼ yemekler, salatalar hazÄ±rlanÄ±yor. Bana sorarsanÄ±z haÅŸlanmÄ±ÅŸ Ege otlarÄ±nÄ±n en leziz hali Ä±lÄ±kken, Ã¼zerine sÄ±zma zeytinyaÄŸÄ± gezdirilerek yenmesi. OtlarÄ±n sararmamasÄ± iÃ§in servisten hemen Ã¶nce limon suyu katÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ekleyeyim. Åževketibostan, arapsaÃ§Ä± ve ebegÃ¼mecinin kuzu etli yemeÄŸi; turpotu, radika ve stifno gibi otlarÄ±n da haÅŸlanarak salatasÄ± yapÄ±lÄ±yor ve nefis oluyor.

KadÄ±nlar, ot toplarken bellerine baÄŸladÄ±klarÄ± uzun Ã¶nlÃ¼kleri bohÃ§a gibi yapÄ±yor, otlarÄ± da iÃ§ine dolduruyor. OtlarÄ± iyi tanÄ±yanlar bu toplama iÅŸi sÄ±rasÄ±nda bir yandan da ayÄ±klayÄ±p temizliyor. Derin tencere iÃ§inde kaynayan suda, tencerenin kapaÄŸÄ±nÄ± kapatmadan haÅŸlÄ±yorlar. BÃ¶ylece canlÄ± yeÅŸil renkleri de korunmuÅŸ oluyor.

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KOKUSU ANASONA BENZÄ°YOR

GeÃ§en hafta 11â€™inci kez dÃ¼zenlenen AlaÃ§atÄ± Ot Festivaliâ€™nin temasÄ± labadaydÄ±. Labada, kuzukulaÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±n akrabasÄ±... Egeâ€™de haziran ayÄ±na kadar rahatlÄ±kla bulunan, tÃ¼m Anadoluâ€™da yetiÅŸen labadayÄ± toplamanÄ±n bir pÃ¼f noktasÄ± var: AcÄ± yapraklarÄ±na denk gelmemek iÃ§in salyangozlarÄ±n kemirerek delikler aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yapraklarla aynÄ± kÃ¶ke baÄŸlÄ± olan yapraklarÄ± seÃ§in. Ve kÄ±ymalÄ± sarmasÄ±nÄ±, tatmadÄ±ysanÄ±z mutlaka piÅŸirin, tadÄ±n. En kÄ±ymetli ve en Ã§ok sevilen otlardan bir diÄŸeri de acÄ± sarmaÅŸÄ±k. Bu ot, ÅŸubat ve nisan aylarÄ± arasÄ±nda yerel pazarlarda bulunuyor, kavurma ve omlet piÅŸirirken evlerde kullanÄ±lÄ±yor.

ArapsaÃ§Ä±ysa ince yapraklarÄ±yla dereotunu andÄ±rÄ±yor. Bu otun anasona benzeyen kokusu ve tadÄ± onu farklÄ± kÄ±lÄ±yor. Egeâ€™de Ã¶zellikle kuzu etli yemeÄŸi Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. Yine bahar aylarÄ±nda tarlalarÄ± kaplayan kÄ±rmÄ±zÄ± gelinciklerin yeÅŸil yapraklarÄ± mutlaka bÃ¶rek iÃ§lerine ekleniyor. Ege BÃ¶lgesiâ€™nde gelincik ÅŸerbeti de aynÄ± derecede biliniyor ve bol bol yapÄ±lÄ±yor. Yaz aylarÄ±nda nemli kalan bÃ¶lgelerde yetiÅŸen sirken, Ã§iphorta (bahÃ§eotu) yemeÄŸinin en Ã¶nemli malzemesi... Girit kabaÄŸÄ±, kÃ¶rpe domates yapraklarÄ±, kabak Ã§iÃ§eÄŸi, yabani semizotu, patates ve domatesle yapÄ±lan bu zeytinyaÄŸlÄ± yemek, Egeâ€™nin yaz sofralarÄ±nda yerini alÄ±yor.

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Åžimdi en canlÄ± renkleriyle bulabildiÄŸimiz yenebilir ÅŸifalÄ± otlarÄ±mÄ±zla kendi damak zevkinize uyan yemekler, mezeler hazÄ±rlayabilirsiniz. Ä°lham vermesi iÃ§in sÄ±klÄ±kla piÅŸirdiÄŸim ve Ã§ok sevdiÄŸim dÃ¶rt tarifimi paylaÅŸÄ±yorum.

KUZUKULAÄžI SALATASI

(4 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

â—Š 1 demet kuzukulaÄŸÄ± (ekÅŸi ot, ekÅŸimik)Â



â—Š 1Â dal taze soÄŸan

â—Š Ã‡ilek, kamkat

Sos iÃ§in;

â—Š 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz sumak

NASIL YAPARIM?

â—Š KuzukulaÄŸÄ±nÄ±n yaprak kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± elinizle irice doÄŸrayÄ±n.

â—Š Taze soÄŸanÄ± ince ince dilimleyin.

â—Š TÃ¼m malzemeyi meyvelerle birlikte salata tabaÄŸÄ±na alÄ±n.

â—Š Sos malzemelerini karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p salatanÄ±n Ã¼zerine gezdirin.

TURPOTU SALATASI

(4 kiÅŸilik)

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NE LAZIM?

â—Š 1 kg turpotu

â—Š 50 gr ceviz iÃ§i

â—Š 1 limon suyu

â—Š Nar taneleri

â—Š ZeytinyaÄŸÄ±

â—Š Tuz

NASIL YAPARIM?

â—Š Turpotunun taze filiz yapraklarÄ±nÄ± ayÄ±klayÄ±p iyice yÄ±kayÄ±n.

â—Š Tencereye su koyup kaynatÄ±n. OtlarÄ± kaynar suya alÄ±n, kapaÄŸÄ±nÄ± kapatmadan, otlarÄ±n uÃ§ kÄ±sÄ±mlarÄ± yumuÅŸayÄ±ncaya kadar haÅŸlayÄ±n.

â—Š Bir sÃ¼zgeÃ§le servis tabaÄŸÄ±na alÄ±n. Nar taneleri ve ceviz iÃ§ini ekleyin.

â—Š Sos iÃ§in zeytinyaÄŸÄ±, limon suyu ve tuzu bir kÃ¢sede karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â—Š OtlarÄ±n renginin sararmamasÄ± iÃ§in sosu hemen servis Ã¶ncesi Ã¼zerine gezdirin. HaÅŸlanmÄ±ÅŸ Ege otlarÄ±nÄ±, lezzetine varmak iÃ§in tercihen Ä±lÄ±k olarak servis edin .

YUMURTALI SARMAÅžIK

(2 kiÅŸilik)

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NE LAZIM?

â—Š 3 dal taze soÄŸan

â—Š 1 demet sarmaÅŸÄ±k otu

â—Š 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 2 yumurta

â—Š Tuz

â—Š Karabiber

NASIL YAPARIM?

â—Š Taze soÄŸanÄ±n yeÅŸil kÄ±smÄ±nÄ± ince ince doÄŸrayÄ±n.

â—Š SarmaÅŸÄ±k otunu uÃ§ kÄ±smÄ±ndan baÅŸlayarak sapÄ±n kolayca kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yere kadar elinizle ikiye bÃ¶lÃ¼n.



â—Š Tavaya zeytinyaÄŸÄ±nÄ± ekleyin, soÄŸan ve sarmaÅŸÄ±k otunu katÄ±p 5 dakika kavurun.

â—Š Tuz ve karabiber ekleyip yumurtalarÄ± kÄ±rÄ±n, yumurta piÅŸince ocaktan alÄ±n.

LABADALI Ã‡ITIR MANTI

(4 kiÅŸilik)





NE LAZIM?

Hamur iÃ§in; Â

â—Š 1 yumurtaÂ

â—Š 4-5 su bardaÄŸÄ± un

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± su

â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sÄ±vÄ±yaÄŸ

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â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

Ä°Ã§ harcÄ± iÃ§in;

â—Š 1 demet labada (ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ)

â—Š Taze soÄŸanÄ±n yeÅŸil kÄ±smÄ±Â

â—Š Maydanoz

â—Š Tuz

â—Š Karabiber

KÄ±zartmak iÃ§in;

â—Š AyÃ§iÃ§eÄŸiyaÄŸÄ±

Servis iÃ§in;

â—Š SÃ¼zme yoÄŸurt

â—Š TereyaÄŸÄ±

â—Š Domates salÃ§asÄ±

NASIL YAPARIM?

â—Š MantÄ± hamuru iÃ§in tÃ¼m malzemeleri derin bir kaba alÄ±p yoÄŸurun. Orta sertlikte bir hamur elde edin ve bezelere ayÄ±rÄ±n. Her bir bezeyi ince bir ÅŸekilde aÃ§Ä±p kare kare kesin.

â—Š Ä°Ã§ harcÄ± iÃ§in tÃ¼m malzemeyi ince ince kÄ±yÄ±p elinizle ovarak yumuÅŸatÄ±n. Kare ÅŸeklindeki hamurlarÄ±n ortasÄ±na harÃ§tan koyup mantÄ±yÄ± bohÃ§a ÅŸeklinde kapatÄ±n. 1 saat kadar hamurun kurumasÄ± iÃ§in bekleyin.

â—Š SalÃ§ayÄ± tereyaÄŸÄ±nda piÅŸirin. MantÄ±larÄ± kÄ±zartÄ±n. SÃ¼zme yoÄŸurt ve domates sosuyla servis edin .