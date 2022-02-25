Mercimek mi tarhana mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek#Erdoğan
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...#Rusya
Son dakika: Kritik bölge el değiştirdiSon dakika: Kritik bölge el değiştirdi#Rusya
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, herkes korkuyorZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, herkes korkuyor'#Volodimir Zelenski
Avrupa’nın kalbinde savaş çıktıAvrupa’nın kalbinde savaş çıktı#RUSYA
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Putin’in hedefindeki başkanPutin’in hedefindeki başkan#Volodimir Zelenski
Rusyaya küresel ekonomik darbe Putin sonuçlarına katlanacak diyerek duyurduRusya'ya 'küresel ekonomik' darbe! 'Putin sonuçlarına katlanacak' diyerek duyurdu#Biden
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu varEbru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var#Ebru Gündeş
Moskova karıştı Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...Moskova karıştı! Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...#Rusya
Başka çaremiz yoktu dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz'Başka çaremiz yoktu' dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz#Putin
Talimat Bidendan: Binlercesi yola çıkıyor Rusyanın saldırısına NATO yanıtıTalimat Biden'dan: Binlercesi yola çıkıyor! Rusya'nın saldırısına 'NATO yanıtı'#ABD
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Mercimek mi tarhana mı?

#Tarhana#Mercimek#Çorba
Mercimek mi tarhana mı

Ülkemizin neresine gidersek gidelim, sevmeyeni yoktur bu iki çorbanın... Lezzetlerini katlamak için kimi mercimeğe limon ve kimyon ekliyor, kimiyse tarhanayı kemik suyu ve bol sarımsakla pişiriyor. Okurlarımız, bu çorbaları evde nasıl yaptıklarını anlattı.

Haberin Devamı

Bu hafta Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat) “Çorba tercihiniz mercimek mi yoksa tarhana mı” diye sorduk. Sosyal medya hesabımızı takip eden okurlarımızın yüzde 63’ü mercimek çorbasını seçti. Biz de bu sefer şunları sorduk: “Hangisini, neden tercih ediyorsunuz; evde hangisini daha çok pişiriyorsunuz? Mercimek çorbasını pişirirken içine kimyon katıyor musunuz? Limon sıkarak içmeyi mi seviyorsunuz, limonsuz mu? Süzme mi olmalı, taneli mi? Tarhanayı nasıl tercih ediyorsunuz? Yoğurt ve buğday yarmasıyla hazırlanan hafif ekşi Maraş tarhanasını mı seviyorsunuz, pembe rengiyle öne çıkan kızılcık tarhanasını mı? Pişirirken uyguladığınız özel bir teknik var mı? İçine mercimek, nohut veya kıyma gibi ek malzemeler katıyor musunuz?” İşte, gelen yanıtlardan bazıları...

Haberin Devamı

@tulizakinbaysal: “İkisinden de vazgeçmem. Mercimeği yaparken içine limon suyu, tavuk suyu, havuç, patates, soğan koyarak pişirir ve süzerim. Üzerine mutlaka kırmızı biber ve naneli tereyağı... Memleketimin her yöresinin tarhana tadı farklıdır. Sarımsakla, nohutla, et suyuyla, börülceyle; yöresine göre tatlandırırım.”

@gulizozbekcollini: “Kesinlikle mercimek çorbası! Mercimek dışında en önemli malzemesi ev yapımı et ya da tavuk suyu, bir havuç ve belki kabak rendesi; süzme değil de hafif blender... Kimyonu yerken koyarım pişirirken değil. Yaz kış her öğün yiyebilirim.”

@zilliko: “Tarhana çorbasını tercih ederim. Uşak tarhanasını çok severim. İçine bir diş sarımsak katarım. Nohutlu da kıymalı da tereyağlı kıtır ekmekli de pişiririm. Tarhana çorbası şifadır.”

@hatininmutfagi: “Her ikisi de vazgeçilmezim. Tarhanamızı kendimiz yapıyoruz. Lezzet değil sağlık açısından baktığımızda tarhana sağlıklı bir çorba hayvansal gıda tüketen ve mayaya alerjisi olmayanlar için. Mercimek çorbasının lezzeti mercimeğin çeşidine göre lezzet ve renk farkı gösterse de şeker hassasiyeti olanların ilk yemek olarak yememesi çok önemli. Bir Gaziantepli’den öğrendiğime göre mercimeği yarım limon ve suyuyla haşlıyorum. Bir de son günlerde unuyla çok özel glütensiz lezzetler yapılabiliyor.”

Haberin Devamı

@ferahkuruner: “Her ikisini de çok seviyorum. Tarhana piştikten sonra sarımsak rendeliyorum. Mercimek çorbasını sadece soğanla haşlayıp süzdükten sonra meyane yapıp birleştiriyorum. Üzerine tereyağı ve kırmızı biber... Kimyon ve limon koymuyorum.”

@arzugi: “İkisi arasında tercih yapmam biraz zor. Mercimek pişirirken içine havuç, kereviz sapı, soğan, sarımsak, patates, kimyon, karabiber atmayı ihmal etmem. Blender’dan geçirerek içerim. Tarhana da özellikle köylü kadınların yaptığını alırım. Blender’ın içine tarhana, bol domates, salça, kimyon, kekik, nane, kırmızı biber, karabiber, sarımsak, süt koyarak çekerim. Karışımı tencereye boşaltır, su ilavesiyle sürekli karıştırarak pişiririm.”

Haberin Devamı

ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI

MERCİMEK ÇORBASI

Kırsal yörelerde, sabahları bir kâse mercimek çorbası kahvaltı yerine geçer. İstanbul’daki esnaf lokantaları süzme mercimek çorbasını bu yüzden sabahın erken saatlerinde hazır eder. Evlerde de sık pişirilir.

Bir tencerede küçük doğranmış soğanları tereyağında kavurduktan sonra un eklenir ve 2-3 dakika daha kavrulur. Su veya tavuk/et suyu ekleyip mercimek, tuz ve karabiberi de kattıktan sonra orta ateşte 40 dakika pişirilir.

Süzülür ve yağda kızarmış ekmek parçacıklarıyla  (kruton) servis edilir.

TARHANA ÇORBASI

Anadolu’da her aile kendi tarhanasını, dane buğday ve yoğurdu, biber ve domatesle yoğurur, bez üzerine yayar, güneşte kurutup ufalar. Her yörenin tarhanası farklıdır. Kızılcıklısı da vardır, sarımsaklısı da...

Haberin Devamı

Su yerine kemik suyu, et suyu ya da tavuk suyu kullanılabilir. Kuru nane ister pişerken ister sofraya getirirken koyulabilir.

Tarhana kurutmak için en uygun dönem eylül ayıdır ama bahçe domatesinin hâlâ sürdüğü ekim ayının hafif rüzgârlı ve zaman zaman güneşli günleri de idealdir.

Artun Ünsal’ın ‘İstanbul’un Lezzet Tarihi’ (Everest Yayınları) adlı kitabından...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarhana#Mercimek#Çorba

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna