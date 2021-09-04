Açıldığı günden bu yana Arnavutköy’ün favori buluşma noktaları arasında yerini alan Melina Kantina’yı özel kılan birkaç önemli detay var.

Amerikalı ve Antakyalı ortakları, Türk mutfağı ağırlıklı menüye Amerikan kültüründen cazip eklemeler yaparak fark katıyor. Benzerlerinden sıyrılan lezzetleri arasında pretzel burgeri başa koymak gerek. Bildiğimiz, kantin misali tosttan sandvice birçok doyurucu alternatif var.



Menü tatlıdan yana güçlü. Günlük tatlılar da çıkıyor. Muzlu, bademli paleo ekmek, lotus cheesecake, pekan tart menüde bulabileceklerimizden...



Ahşap ağırlıklı göz yormayan tasarımı kompakt ve rahat. Arnavutköy; (0212) 287 68 24







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