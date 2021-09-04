Melina Kantina
Arnavutköy’ün popüler mekânı Melina Kantina kısa sürede semtin müdavim adreslerinden biri oldu. Çeşit çeşit sandviçler ve pretzel’le yapılan burger gibi doyurucu alternatiflerin yanı sıra günlük hazırladıkları tatlılar da kaçmaz.
Açıldığı günden bu yana Arnavutköy’ün favori buluşma noktaları arasında yerini alan Melina Kantina’yı özel kılan birkaç önemli detay var.
Amerikalı ve Antakyalı ortakları, Türk mutfağı ağırlıklı menüye Amerikan kültüründen cazip eklemeler yaparak fark katıyor. Benzerlerinden sıyrılan lezzetleri arasında pretzel burgeri başa koymak gerek. Bildiğimiz, kantin misali tosttan sandvice birçok doyurucu alternatif var.
Menü tatlıdan yana güçlü. Günlük tatlılar da çıkıyor. Muzlu, bademli paleo ekmek, lotus cheesecake, pekan tart menüde bulabileceklerimizden...
Ahşap ağırlıklı göz yormayan tasarımı kompakt ve rahat. Arnavutköy; (0212) 287 68 24